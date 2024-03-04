https://ria.ru/20240304/otravlenie-1930936393.html

Саратовский СК проверяет данные о массовом отравлении школьников

Саратовский СК проверяет данные о массовом отравлении школьников - РИА Новости, 04.03.2024

Саратовский СК проверяет данные о массовом отравлении школьников

Следователи проводят проверку сообщения о возможном массовом отравлении учащихся школы в городе Пугачеве Саратовской области, сообщило региональное управление... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T10:29

2024-03-04T10:29

2024-03-04T10:29

происшествия

пугачев

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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САРАТОВ, 4 мар — РИА Новости. Следователи проводят проверку сообщения о возможном массовом отравлении учащихся школы в городе Пугачеве Саратовской области, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале.Ранее саратовское ИА "Взгляд-инфо" со ссылкой на родителей учеников школы №2 Пугачева сообщило, что якобы более 30 школьников за последние три дня обратились за медицинской помощью с жалобами на повышение температуры, диарею и рвоту."Выявлена публикация, в которой сообщалось о массовом отравлении учащихся образовательного учреждения в городе Пугачеве. Отмечается, что некоторым детям потребовалась медицинская помощь... По данному факту организована процессуальная проверка. Следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава, к врачам обратились 24 школьника, их состояние оценивается как удовлетворительное."Второго марта в лечебное учреждение Пугачева обратилось 24 ребенка. Все осмотрены профильными специалистами, им выставлен диагноз, назначено лечение. Состояние детей расценено как удовлетворительное, в госпитализации не нуждаются. О данном случае сообщено представителям Роспотребнадзора, сотрудниками ведомства проводится проверка и полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. В настоящий момент состояние детей стабильное, все они получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях", - сказала собеседница агентства.Прокуратура региона в Telegram-канале сообщила, что ведомство организовало проверку по информации о возможном отравлении учащихся школы в Пугачеве. "В ходе надзорных мероприятий с привлечением специалистов территориального отдела Роспотребнадзора будут установлены обстоятельства и причины случившегося, дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц образовательного учреждения. По результатам прокуратура рассмотрит вопрос о принятии мер реагирования", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240213/otravleniya-1927016217.html

https://ria.ru/20231129/otravleniya-1912575210.html

пугачев

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пугачев, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество