https://ria.ru/20240304/kartofel-1778552089.html

В траву или в опилки: как и когда лучше сажать картофель в 2024 году

Когда сажать картошку 2024 посадка картофеля в землю клубнями и семенами весной

В траву или в опилки: как и когда лучше сажать картофель в 2024 году

Овощеводы и дачники изобрели множество способов посадки картофеля и возделывания культуры в самых различных условиях. Когда сажать картошку весной, лучший... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T13:44

2024-03-04T13:44

2024-03-04T13:44

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Овощеводы и дачники изобрели множество способов посадки картофеля и возделывания культуры в самых различных условиях. Когда сажать картошку весной, лучший период для высаживания по лунному календарю в 2024 году, как подготовить клубни и землю, какие удобрения кладут в лунки, чтобы получить богатый урожай — в материале РИА Новости.Посадка картофеляКартофель – самая распространенная огородная культура и неотъемлемая часть многих блюд. Дата посадки картофеля зависит от множества факторов:В открытый грунтКартофель высаживают в открытую влажную почву. Грунт на момент высадки овоща должен прогреться свыше +8 °С на глубину 10-12 см. Необходимо заблаговременно подготовить участок для посадки: осенью перекопать почву на штык лопаты или при помощи культиватора обработать землю за месяц до посадочных работ: вскопать, выровнять и внести удобрения. При высадке картофеля не рекомендуется смешивать сорта.В теплицуПо словам огородницы Надежды Гавриловой, такой метод требует предварительной подготовки. Еще с осени стоит запастись золой, перегноем, компостом, торфом и здоровым семенным картофелем. Этапы работ:Картошку заранее проращивают в ящиках при температуре +20–25°C. Когда образуются “глазки”, клубни переносят в освещенное место с более низкой температурой."Теплицу предварительно обогревают в течение трех-четырех дней перед посадкой картофеля. Готовые клубни углубляют в лунки на 10 см, расстояние между рядами должно составлять 60–65 см. Важно следить, чтобы земля не пересыхала, необходимо поливать посадку после появления всходов водой комнатной температуры", — говорит Надежда Гаврилова. Урожай в теплице можно собирать через 10–14 дней после окончания цветения.Под пленкойПосадка картошки под пленку или нетканый материал – метод для дачников, которые хотят получить урожай как можно раньше. Участок накрывают черной пленкой, в которой в шахматном порядке проделывают отверстия и в лунки помещают пророщенные клубни. Темная поверхность притягивает солнечное тепло, что способствует появлению всходов на одну-две недели раньше. Кроме того, при таком методе посадки не образуются сорняки, активно развивается корневая система и корнеплодам не страшны заморозки. Для выращивания картофеля под пленкой берут только ранние сорта. Такой способ позволяет получить урожай уже к середине июля. Но при этом могут возникнуть сложности с поливом, еще один минус - не исключено гниение корнеплодов. При сборке урожая, выращенного под пленкой, сначала срезают ботву, затем снимают укрытие и собирают клубни.Когда сажать картофельВ каждом регионе сроки высадки картофеля зависят от погодных и климатических условий, выбранного сорта. В средней полосе России (в частности, в Подмосковье) и Поволжье картофель высаживают в первой декаде мая, в Краснодарском крае и других южных областях — в конце марта, в центральном Черноземье — в конце апреля, в Северном и Северо-Западном регионе — на стыке весны и лета, на Урале и Дальнем Востоке — в 20-х числах мая, а в Сибири — в конце мая-начале июня.По лунному календарюКартофель, как и другие корнеплоды, желательно сажать на убывающей Луне. Наиболее благоприятные дни для посадки картофеля по лунному посевному календарю:Технология выращиванияВ России есть научно-исследовательский институт, посвященный картошке: НИИ картофельного хозяйства им. Лорха. Он основан в 1919 году. Именно там занимаются селекцией картофеля. Это не просто лабораторные опыты – задачи перед учеными ставит потребитель.С момента создания нового сорта до его появления на прилавках проходит около 10 лет. Ему дают имя только после того, как он превзошел по качествам предыдущие. По мере роста он накапливает болезни, поэтому в лаборатории его "оздоравливают". Самые урожайные и чистые растения берут из "банка здоровых сортов", выращенных в Архангельске и Северной Осетии. Под микроскопом вычленяют из ростков клубня маленький кусок ткани. Проводят диагностику на скрытые болезни. После чего воздействуют на патоген термотерапией (низкими и высокими температурами) и химическими веществами. Здоровый росток вводят в пробирку.Картофель можно выращивать ростками, глазками, мини-клубнями или семенами. Но эти агротехнические способы больше подходят специалистам-овощеводам, т.к. подобный посадочный материал требует тщательной подготовки: предварительного проращивания, ухода за рассадой и пересадки. Проще сажать картофель проверенным, испытанным годами методом — клубнями.Выбор клубнейБольшинство представленных на рынке сортов подходят для выращивания на всей территории России, вне зависимости от региона и его климатических условий. Селекционеры вывели несколько сотен сортов картофеля различного размера и формы, цвета клубней и вкуса. Выбрав сорт со стойким иммунитетом к заболеваниям и переменчивому климату, дачники смогут вырастить хороший урожай.Самые популярные сорта и гибриды:Если нет цели получить раннюю картошку, то лучше выбирать среднеспелые и поздние разновидности. Они успевают вызреть до наступления заморозков, дают богатый урожай и хорошо хранятся.Подготовка клубней к посадкеПодготовка семенного материала — обязательное условие для получения богатого урожая. По словам Надежды Гавриловой, посадочный материал надо готовить с момента уборки овоща осенью. "Те кусты, что зацвели первыми, отмечают цветной лентой и оставляют их на семена. Клубни размером с куриное яйцо (4-5 см) нужно очистить от земли и оставить на улице на три дня в месте с рассеянным светом для прозеленения", – говорит опытная дачница. Картофель на посадку должен быть ровным и твердым, без повреждений и трещин.ПроращиваниеДля проращивания и прогрева подготовленный посадочный материал достают из погреба за 40-45 дней, укладывают в ящики с вентиляционными отверстиями и ставят в теплое, светлое место. Желательно, чтобы дневная температура составляла от +14 до +18°С, ночная - не менее +6..+12°С, а влажность – 85-90%. "У пророщенных на свету клубней формируются крепкие ростки длиной 1-2 см с крохотными листочками. После посадки корневая система такого картофеля начнет быстро развиваться, в отличие от клубней, которые сажают в землю прямо из погреба", — отмечает Надежда Гаврилова.Многие дачники используют метод подвяливания семенного материала – раскладывают клубни в два слоя в теплом месте и оставляют до образования ростков. Корнеплоды теряют влагу и накапливают ферменты для ускорения роста побегов и устойчивости к заболеваниям.Другие опытные огородники предпочитают метод замачивания картофеля. Суть этого способа такова: за сутки до посадки клубни помещают в емкость с питательным составом (на 10 литров воды один килограмм золы) или опрыскивают корнеплоды 1% раствором марганцовки, разведенной теплой водой.Еще один вариант проращивания картофеля – поместить клубни в полиэтиленовые пакеты с вентиляционными отверстиями и подвесить их в хорошо освещенном помещении. Такой парниковый эффект стимулирует прорастание.ОбработкаПеред посадкой картофеля рекомендуется тщательно обработать клубни препаратами для роста и защиты от заболеваний и вредителей. Их можно приобрести в специализированных магазинах. Самые популярные: Престиж, Колфуго Супер, Максим, Планриз. Для грамотной обработки необходимо следовать инструкции по приготовлению раствора, разложить клубни одним слоем на пленку, а затем опрыскать и дать высохнуть.Выбор участка для посадкиДля правильного севооборота на участке ежегодно следует менять грядки овощных культур. Для посадки выбирают ровное солнечное открытое место. Рекомендуется подкормить почву, чтобы вернуть ей плодородие еще осенью или за месяц до высаживания картофеля.Кроме того, нужно правильно выбрать “предшественника”. Лучше всего сажать картофель после:Еще для посадки картофеля отлично подходит целина. А вот после капусты, баклажанов, томатов и сладкого перца сажать эту овощную культуру нежелательно.Картофель сажают в сухую и теплую погоду по окончании заморозков. В среднем глубина посадки картофеля составляет 8-12 см. Но все зависит от размеров клубней и типа грунта на участке. Непосредственно в процессе высаживания эксперты рекомендуют использовать следующие удобрения:Способы посадкиСуществует множество способов посадки картофеля и каждый огородник выбирает привычный для себя или использует новые возможности для получения урожая.❖ Под лопату — самый популярный метод посадки картофеля среди дачников и огородников. Лопатой делают лунки на расстоянии друг от друга от 20 до 30 см и опускают в них клубни ростками вниз. Высаживают культуру обычно рядами.❖ В гребни — голландский метод заключается в высадке картофеля в приподнятые гряды. Ряды формируют с ориентацией север-юг, с шагом посадки между клубнями 30 см, между рядами – 70 см. В высоких грядках выкапывают лунки, закладывают удобрения (перегной и золу) и с двух сторон покрывают клубни землей, формируя гребни.❖ В гряды — на выровненном и очищенном от сорной травы участке формируют гряды шириной 45 см, оставляя между рядами расстояние 80-90 см для ухода за культурой. Сажают клубни в борозды с учетом соблюдения расстояния (в среднем 25 см друг от друга) и засыпают землей, выравнивая поверхность.❖ В мешки, бочки, ящики, шины — эти способы посадки картофеля ценят за мобильность и экономию места на участке. К тому же уход за растением сводится только к поливу и подкормке, а после созревания клубни легко извлекать из тары.❖ Американский способ глубокого погружения картофеля проводят по следующей схеме: лунки делают на расстоянии друг от друга 22 см, глубиной тоже 22 см. Уложенный в ямку корнеплод дает длинный стебель под землей, а на нем по всей длине образуется завязь молодых картофелин. Но такой вариант посадки подходит только для рыхлой почвы, в суглинистой картошка сгниет на такой глубине.❖ Посадка клубней картофеля по-китайски подразумевает использование крупного семенного материала. В клубне делают вырез так, чтобы у картофелины получилась "талия". Таким образом, на обеих половинках клубня формируется максимальное число ростков. Сажают овощи в траншею глубиной 50 см. В лунку засыпают столовую ложку золы, стакан плодородной почвы и ложку суперфосфата, закладывают клубни с проросшими глазками и засыпают траншею, образуя холмик. Сверху рекомендуется отсыпать солому для удержания влаги.❖ Без перекопки — овощеводы-любители в качестве эксперимента сажают картошку на участок без перекопки и даже в этом случае получают неплохой урожай. Этот метод подразумевает двухрядную посадку, расстояние между грядами должно составлять 70 см, а между кустами – 40 см. Нужно сделать лунки глубиной 10 см, положить в каждую клубень и немного мульчи, полить и закопать. Сверху мульчируют соломой.❖ В траву — такой способ посадки картофеля не требует предварительной подготовки. Под слоем травы на целине хорошо плодоносят такие сорта как Жуковский, Ред Скарлет, Каратоп. Технология следующая: на земле размечают места грядок с интервалом в 40 см. Делают лунки вдоль рядов глубиной пять см на расстоянии 30 см. Укладывают в лунку клубень, горсть компоста и немного золы. Грядки накрывают заготовленной заранее свежей травой.❖ Под сено или солому, опилки сажают картофель, чтобы сохранить в почве влагу и защитить корнеплоды от жары. Засаженный картошкой участок накрывают сеном или соломой (слой 20-30 см), а по мере роста культуры досыпают мульчу. Главные достоинства такого способа выращивания картофеля — хороший воздухообмен и отсутствие сорняков.❖ Под картон сажают семенной картофель следующим способом: расстилают листы картона на участке внахлест на 25-30 см, проделывают крестообразные разрезы на расстоянии примерно 40 см и делают лунки на глубину 15 см. Высаживают в них клубни и засыпают землей. Под картоном картофель быстро укореняется и дает ростки. Эта методика требует минимального полива.❖ Использование мотоблока или трактора при посадке картофеля потребует минимум затрат на выполнение всего объема работ. С их помощью делают борозды, выкладывают картофелины и удобрения и засыпают землей также с помощью агрегатов.Как правильно ухаживать за картофелемКультура требует тщательного ухода в период всходов, вегетации и бутонизации. В перечень мероприятий по уходу за картофелем входят:Сбор и хранение урожаяПожелтение и усыхание ботвы — основной признак, что пора собирать урожай картофеля. Выкапывать корнеплоды нужно в сухую ясную погоду, используя лопату, вилы или мотоблок. Извлеченные клубни оставляют на просушку, а после собирают в мешки и переносят в темное место на пару недель или оставляют россыпью для просушки. За это время кожура картофеля станет более плотной. Далее картошку сортируют, откладывают посевной материал и убирают поврежденные и больные корнеплоды. Закладывают картофель на хранение в сухой подвал или погреб с хорошей вентиляцией и защитой от влаги и мороза. Оптимальные условия: влажность 85-90% и температура +2 - +3 ºC.Борьба с болезнями и вредителямиКартофель поражается паршой, фитофторозом, ризоктониозом, стеблевой гнилью, макроспориозом, раком, фомозом, коричневой пятнистостью и бронзовостью листьев. Болезни вызывают различные грибы, для борьбы с которыми лучше всего использовать фунгициды Скор, Максим, хлорокись меди, Топаз и другие препараты, которые продаются в специализированных магазинах.Надежда Гаврилова рекомендует еще при выборе сорта картофеля на посадку оценить устойчивость культуры к болезням и вредителям. Так наиболее стойкий иммунитет отмечается у следующих сортов:Опытные огородники предпочитают проверенные народные способы для защиты посадок от вредителей. Часто клубни подвергаются атаке проволочника, личинки майского жука и прожорливой медведки. Надежда Гаврилова рассказала, что от колорадского жука на своем участке она использует "горький чай" - настой горькой полыни (один литр резаной травы на пять литров воды, настаивать три дня). "Нужно убрать траву, долить в раствор воды до пяти литров и опрыскивать ботву картофеля. Для прилипания настоя к листьям можно добавить немного хозяйственного мыла или золы".Ошибки в посадкеØ Неграмотный выбор сорта картофеля. Важно учитывать условия созревания и климата для того или иного сорта культуры, выведенного селекционерами.Ø Высадка картошки на одном и том же участке несколько лет подряд. Почва истощается, овощи подвергаются нашествию вредителей и развитию болезней.Ø Неправильный период высадки картофеля. В непрогретой почве клубни развиваются медленнее и больше подвержены инфекциям. А поздняя посадка корнеплодов грозит тем, что вода после таяния снега испарится и не достанется растениям, грунт будет пересушенным.Ø Некачественный семенной материал. Картофель на посадку должен быть отсортирован, пророщен и обработан специальными составами для стимуляции роста и защиты от болезней. Клубни не должны иметь трещин, гнили.Ø Несоблюдение рекомендованного расстояния между рядами и клубнями, несвоевременный уход за картофелем (отсутствие прополки, окучивания, борьбы с вредителями), чрезмерный полив или наоборот пересушивание почвы.Советы опытных огородников"Можно использовать проверенные временем способы посадки картофеля, но и не бояться экспериментировать с новыми сортами и технологиями высадки корнеплодов", — говорит Надежда Гаврилова. Важно соблюдать правила вовремя ухаживать за растениями, беречь их от болезней и вредителей.

https://ria.ru/20240108/semena-1920137639.html

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продукты, растениеводство, растения, россия, лунный календарь, дача, дача