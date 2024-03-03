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Патриарх Кирилл назвал условия присутствия мигрантов в России - РИА Новости, 03.03.2024
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18:21 03.03.2024 (обновлено: 18:25 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/patriarkh-1930866172.html
Патриарх Кирилл назвал условия присутствия мигрантов в России
Патриарх Кирилл назвал условия присутствия мигрантов в России - РИА Новости, 03.03.2024
Патриарх Кирилл назвал условия присутствия мигрантов в России
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Всемирном фестивале молодежи назвал условиями присутствия мигрантов в России уважение к стране и ее народу, а также... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T18:21
2024-03-03T18:25
россия
киргизия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
владимир путин
русская православная церковь
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Всемирном фестивале молодежи назвал условиями присутствия мигрантов в России уважение к стране и ее народу, а также отказ от формирования агрессивно настроенных гетто. Присутствие иммигрантов в России, которое обусловлено экономическими проблемами, возможно при соблюдении двух условий: они "должны иметь уважение к той стране и к тому народу, в среде которого они работают", и не должны "формировать свои национальные гетто, агрессивно настроенные к окружению", приводит слова из выступления патриарха сайт Русской православной церкви (РПЦ). Патриарх поднял эту тему после слов участника форума из Киргизии о том, что предстоятель РПЦ занимает "достаточно жесткую позицию в отношении мигрантов". "А с чего Вы взяли, что у меня жесткая позиция в отношении иммигрантов?" - поинтересовался патриарх. "Присутствие иммигрантов, обусловленное экономическими потребностями, не должно создавать угроз для национальной идентичности России и русских… Мне хорошо известно, как, например, люди иногда боятся консолидированных этнических групп, которые могут прибегнуть и к насилию по отношению к тем, кто им не нравится. Другими словами, присутствие людей другой культуры, другого языка, другой религии на территории России допустимо, возможно, но непременным условием должно быть уважение к русскому народу, к русской культуре, то есть к культуре большинства. Тогда у нас всё будет хорошо, хотя и сейчас неплохо", - добавил патриарх Кирилл. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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россия, киргизия, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир путин, русская православная церковь, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Киргизия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Владимир Путин, Русская православная церковь, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Патриарх Кирилл назвал условия присутствия мигрантов в России

Патриарх Кирилл назвал условием присутствия мигрантов в России уважение к стране

© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Всемирном фестивале молодежи назвал условиями присутствия мигрантов в России уважение к стране и ее народу, а также отказ от формирования агрессивно настроенных гетто.
Присутствие иммигрантов в России, которое обусловлено экономическими проблемами, возможно при соблюдении двух условий: они "должны иметь уважение к той стране и к тому народу, в среде которого они работают", и не должны "формировать свои национальные гетто, агрессивно настроенные к окружению", приводит слова из выступления патриарха сайт Русской православной церкви (РПЦ).
Участники ВФМ поделились своими эмоциями и впечатлениями - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
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Патриарх поднял эту тему после слов участника форума из Киргизии о том, что предстоятель РПЦ занимает "достаточно жесткую позицию в отношении мигрантов".
«
"А с чего Вы взяли, что у меня жесткая позиция в отношении иммигрантов?" - поинтересовался патриарх.
"Присутствие иммигрантов, обусловленное экономическими потребностями, не должно создавать угроз для национальной идентичности России и русских… Мне хорошо известно, как, например, люди иногда боятся консолидированных этнических групп, которые могут прибегнуть и к насилию по отношению к тем, кто им не нравится. Другими словами, присутствие людей другой культуры, другого языка, другой религии на территории России допустимо, возможно, но непременным условием должно быть уважение к русскому народу, к русской культуре, то есть к культуре большинства. Тогда у нас всё будет хорошо, хотя и сейчас неплохо", - добавил патриарх Кирилл.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
 
РоссияКиргизияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Владимир ПутинРусская православная церковьФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Всемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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