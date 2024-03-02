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Умер бывший губернатор Приамурья Владимир Дьяченко - РИА Новости, 02.03.2024
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16:48 02.03.2024
https://ria.ru/20240302/dyachenko-1930716523.html
Умер бывший губернатор Приамурья Владимир Дьяченко
Умер бывший губернатор Приамурья Владимир Дьяченко - РИА Новости, 02.03.2024
Умер бывший губернатор Приамурья Владимир Дьяченко
Бывший губернатор Амурской области Владимир Дьяченко, который возглавлял регион с 1994 по 1996 годы, скончался, сообщил в субботу Telegram-канал правительства... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-02T16:48
2024-03-02T16:48
амурская область
совет федерации рф
российская академия наук
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 мар - РИА Новости. Бывший губернатор Амурской области Владимир Дьяченко, который возглавлял регион с 1994 по 1996 годы, скончался, сообщил в субботу Telegram-канал правительства Приамурья. "Правительство Амурской области выражает соболезнования в связи с безвременной кончиной Владимира Николаевича Дьяченко. Кандидат философских наук, политик Владимир Николаевич с 1994 по 1996 год возглавлял администрацию Амурской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что Дьяченко был четвертым губернатором региона, членом Совета Федерации. После завершения политической карьеры руководил Амурстатом, затем работал в Институте экономических исследований ДВО РАН. "Его вклад в развитие региона как политика и ученого невозможно переоценить. Добрая память о Владимире Николаевиче навсегда останется с нами", - отметили в правительстве региона. Дьяченко был автором множества научных работ, опубликованных в том числе за рубежом, награждён медалью "Защитнику свободной России", медалью "За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения", медалью "За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года" и медалью "Совет Федерации. 15 лет".
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амурская область, совет федерации рф, российская академия наук
Амурская область, Совет Федерации РФ, Российская академия наук
Умер бывший губернатор Приамурья Владимир Дьяченко

Умер бывший губернатор Амурской области Владимир Дьяченко

© Правительство Амурской области/TelegramВладимир Николаевич Дьяченко
Владимир Николаевич Дьяченко
© Правительство Амурской области/Telegram
Владимир Николаевич Дьяченко. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 мар - РИА Новости. Бывший губернатор Амурской области Владимир Дьяченко, который возглавлял регион с 1994 по 1996 годы, скончался, сообщил в субботу Telegram-канал правительства Приамурья.
«
"Правительство Амурской области выражает соболезнования в связи с безвременной кончиной Владимира Николаевича Дьяченко. Кандидат философских наук, политик Владимир Николаевич с 1994 по 1996 год возглавлял администрацию Амурской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Дьяченко был четвертым губернатором региона, членом Совета Федерации. После завершения политической карьеры руководил Амурстатом, затем работал в Институте экономических исследований ДВО РАН.
«
"Его вклад в развитие региона как политика и ученого невозможно переоценить. Добрая память о Владимире Николаевиче навсегда останется с нами", - отметили в правительстве региона.
Дьяченко был автором множества научных работ, опубликованных в том числе за рубежом, награждён медалью "Защитнику свободной России", медалью "За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения", медалью "За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года" и медалью "Совет Федерации. 15 лет".
 
Амурская областьСовет Федерации РФРоссийская академия наук
 
 
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