Умер бывший губернатор Приамурья Владимир Дьяченко
Умер бывший губернатор Амурской области Владимир Дьяченко
Владимир Николаевич Дьяченко. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 мар - РИА Новости. Бывший губернатор Амурской области Владимир Дьяченко, который возглавлял регион с 1994 по 1996 годы, скончался, сообщил в субботу Telegram-канал правительства Приамурья.
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"Правительство Амурской области выражает соболезнования в связи с безвременной кончиной Владимира Николаевича Дьяченко. Кандидат философских наук, политик Владимир Николаевич с 1994 по 1996 год возглавлял администрацию Амурской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Дьяченко был четвертым губернатором региона, членом Совета Федерации. После завершения политической карьеры руководил Амурстатом, затем работал в Институте экономических исследований ДВО РАН.
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"Его вклад в развитие региона как политика и ученого невозможно переоценить. Добрая память о Владимире Николаевиче навсегда останется с нами", - отметили в правительстве региона.
Дьяченко был автором множества научных работ, опубликованных в том числе за рубежом, награждён медалью "Защитнику свободной России", медалью "За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения", медалью "За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года" и медалью "Совет Федерации. 15 лет".