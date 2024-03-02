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Умер бывший губернатор Приамурья Владимир Дьяченко

Умер бывший губернатор Приамурья Владимир Дьяченко - РИА Новости, 02.03.2024

Умер бывший губернатор Приамурья Владимир Дьяченко

Бывший губернатор Амурской области Владимир Дьяченко, который возглавлял регион с 1994 по 1996 годы, скончался, сообщил в субботу Telegram-канал правительства... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-02T16:48

2024-03-02T16:48

2024-03-02T16:48

амурская область

совет федерации рф

российская академия наук

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 мар - РИА Новости. Бывший губернатор Амурской области Владимир Дьяченко, который возглавлял регион с 1994 по 1996 годы, скончался, сообщил в субботу Telegram-канал правительства Приамурья. "Правительство Амурской области выражает соболезнования в связи с безвременной кончиной Владимира Николаевича Дьяченко. Кандидат философских наук, политик Владимир Николаевич с 1994 по 1996 год возглавлял администрацию Амурской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что Дьяченко был четвертым губернатором региона, членом Совета Федерации. После завершения политической карьеры руководил Амурстатом, затем работал в Институте экономических исследований ДВО РАН. "Его вклад в развитие региона как политика и ученого невозможно переоценить. Добрая память о Владимире Николаевиче навсегда останется с нами", - отметили в правительстве региона. Дьяченко был автором множества научных работ, опубликованных в том числе за рубежом, награждён медалью "Защитнику свободной России", медалью "За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения", медалью "За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года" и медалью "Совет Федерации. 15 лет".

амурская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

амурская область, совет федерации рф, российская академия наук