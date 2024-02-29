https://ria.ru/20240229/ukraintsy-1930045140.html

"Гоголевский абсурд". Украинцев хотят лишить самого дорогого

"Гоголевский абсурд". Украинцев хотят лишить самого дорогого - РИА Новости, 29.02.2024

"Гоголевский абсурд". Украинцев хотят лишить самого дорогого

В религиозном сердце Украины — Киево-Печерской лавре — снова неспокойно. На этот раз чиновники добрались до мощей святых. Чего ждать от новой инициативы властей РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T08:00

2024-02-29T08:00

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости, Сергей Проскурин. В религиозном сердце Украины — Киево-Печерской лавре — снова неспокойно. На этот раз чиновники добрались до мощей святых. Чего ждать от новой инициативы властей — в материале РИА Новости.Лакомый кусокОчередное "письмо счастья" пришло монахам от директора заповедника "Киево-Печерская лавра" Максима Остапенко. Руководство уведомило: с 27 февраля начнет работу новая комиссия, которая займется "возвращением культурных ценностей" — их необходимо поставить на учет.Подобные "ревизии" проводят почти год. Весной 2023-го украинское Минкультуры заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды монастырских помещений, и в лавру устремились различные группы чиновников и экспертов. Опечатывали корпуса, искали всевозможные нарушения, якобы допущенные УПЦ при использовании госимущества.Попытки выселить братию встречали сопротивление со стороны общественности. Протестные акции порой перерастали в открытое столкновение верующих с полицией. Тогда руководство заповедника решило пойти по другому пути: закрыло в августе доступ на территорию Нижней лавры (той части, которая была в пользовании у УПЦ). Как пояснил тогда Максим Остапенко, чтобы не дать "провокаторами, которые не имеют к монастырю никакого отношения", нарушить общественный порядок и препятствовать работе экспертных комиссий. На самом же деле чиновники спешно проводили инвентаризацию и опечатывали корпуса.Сперва хозяйственные постройки, затем Киевскую духовную академию и семинарию, резиденцию митрополита Киевского (главы УПЦ). А теперь дошли и до 90-го корпуса. Что интересно, под этим номером значатся Ближние пещеры, где покоятся мощи святых Киево-Печерской обители. В частности, Ильи Муромца (возможного прототипа былинного героя), Нестора Летописца, первого древнерусского врача Агапита Печерского, первого иконописца Алимпия и многих других.Понятно, что столь лакомый кусок не могли оставить без внимания.Весной 2023-го в корпус № 90 наведались представители Минкультуры: в присутствии монахов осмотрели мощи — "безо всяких манипуляций" — и удалились. А полгода спустя, ссылаясь на "общественный запрос", вновь пришли в Ближние пещеры, чтобы проверить подлинность реликвий.Примечательно, что незадолго до этого визита чиновники изъяли "для экспертизы" частицы святых мощей из Свято-Троицкого собора в Чернигове: храм попросту опечатали, а святыни увезли — их судьба до сих пор неизвестна.Новые владельцыИ в этот раз не обошлось без хитростей. Адвокат Киево-Печерской лавры протоиерей Никита Чекман обнародовал детали очередной задумки властей. Объяснил, что письмо о предстоящей 27 февраля ревизии монастырь получил сразу после отказа сослужить с "духовенством" ПЦУ (Православная церковь Украины — раскольническая организация, созданная в 2018-м при содействии экс-президента Петра Порошенко и Константинопольского патриархата).Лидер ПЦУ Епифаний Думенко намеревался 24 февраля провести в Ближних пещерах заупокойную службу в память о погибших в ходе российско-украинского конфликта солдатах. Представители канонической церкви ответным письмом уведомили: подобное "богослужение" невозможно. Прежде всего потому, что УПЦ и раскольники не находятся в молитвенном общении.Кроме того, в корпусе № 90 идет ремонт, причем по просьбе руководства заповедника. Несмотря на то, что директор Максим Остапенко и его подчиненные постоянно ссылаются на прошлогоднее решение суда и требуют невмешательства братии в хозяйственные дела, коммунальные счета и прочие расходы по-прежнему оплачивают монахи."Цинизму и откровенной манипуляции представителей заповедника и некоторых религиозных организаций нет предела, — написал в телеграм-канале Никита Чекман. — Заповедник обращается с письмом в монастырь с просьбой провести ремонтные работы в пещерах. Монастырь соглашается (несмотря ни на что). <…> А потом <…> приходят представители самой патриотической религиозной организации (ПЦУ. — Прим. ред.) <…> и требуют открыть пещеры".Юрист предположил: ситуацию могут использовать, чтобы обвинить представителей УПЦ "в каком-то недопуске и препятствии".Да и у самого Думенко есть определенные виды на лавру и ее наследие. Он хоть и заявляет регулярно о "равенстве всех конфессий" и "невмешательстве государства во внутренние дела общин", на практике занимается совершенно противоположным. В СМИ регулярно появляются сообщения о захватах храмов канонической церкви: часто правоохранители не препятствуют, а иногда даже содействуют рейдерам.О захвате духовного сердца Украины раскольническая ПЦУ рассуждала с самого своего возникновения. И отчасти ей это удалось.На Рождество и Крещение Епифаний провел первые богослужения в Успенском соборе и Трапезной церкви лавры — в храмах, которыми до этого пользовалась УПЦ, причем лишь на большие праздники и только с разрешения дирекции заповедника. Думенко же никаких заявок не подавал.Идейный вакуум"Очевидно, что власти пытаются держать УПЦ под контролем. Но только старый инструментарий — репрессии, гонения — применить нельзя. На Западе всем уже очевиден агрессивный характер украинской церковной политики", — говорит религиовед Роман Лункин.В конце прошлого года некоторые международные организации — ООН, Комиссия США по международной религиозной свободе — прямо указали Киеву на необходимость сменить курс. Но политики, по мнению эксперта, дошли "до гоголевского абсурда"."Уперлись, не желая отказываться от старых целей, — отмечает он. — Не признают своих ошибок и в итоге делают только хуже. Продолжают давить на церковь, только более утилитарными методами".Что же касается Киево-Печерской лавры, продолжает Лункин, она, по замыслу властей, должна была остаться духовным центром Украины. Но с новым культурно-историческим наполнением. Этим объясняются, например, попытки Минкультуры устроить в монастыре музей гетмана Мазепы или проводить там современные выставки."Присутствие в обители ПЦУ — как новой церкви для новой страны — из этой же области. Отказавшись от всего русского, раскольники не смогли найти этому достойную замену. Естественно, возник идейный вакуум", — поясняет религиовед.В ближайшее время, заключает он, команда Зеленского будет искать пути выхода — неудачи в политике необходимо прикрыть "успехами" на духовном поприще.

https://ria.ru/20240222/kiev-1928531344.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

украина, чернигов, сша, епифаний думенко, петр порошенко, константинопольский патриархат, оон, аналитика - религия и мировоззрение