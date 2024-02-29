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Выдавать девушку замуж без ее согласия нельзя, заявил муфтий - РИА Новости, 29.02.2024
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
11:52 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/svadba-1930164617.html
Выдавать девушку замуж без ее согласия нельзя, заявил муфтий
Выдавать девушку замуж без ее согласия нельзя, заявил муфтий - РИА Новости, 29.02.2024
Выдавать девушку замуж без ее согласия нельзя, заявил муфтий
Принуждать девушку связывать свою жизнь с тем мужчиной, которого она не желает, категорически нельзя, заявил генеральный представитель Координационного центра... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:52
2024-02-29T11:52
религия
москва
шафиг пшихачев
общество
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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Принуждать девушку связывать свою жизнь с тем мужчиной, которого она не желает, категорически нельзя, заявил генеральный представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) в Москве, председатель Международной исламской миссии муфтий Шафиг Пшихачев. "Как только девушка достигнет совершеннолетия, ислам предоставляет ей право принять или отклонить предложение жениха о сватовстве. По шариату (своду исламских законов – ред.) бывшая замужем имеет больше права на себя, чем ее опекун. "У девственницы нужно спрашивать согласия, и ее согласие – это ее молчание" - так говорил наш пророк Мухаммед. Но принуждать, насильно выдавать замуж девушку без ее согласия категорически нельзя", - сказал Шафиг Пшихачев на круглом столе "Роль женских общественных организаций в сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей и патриотическом воспитании молодежи". Он напомнил, что посланник Аллаха Мухаммед четко регламентировал вопросы сватовства и семейной жизни. "Наш последний пророк сообщил, если мужчина напоит свою супругу водой, то получит за это награду, то есть муж должен с вниманием относиться к своей второй половине. Сила и мускулы не должны играть особой роли, если мы говорим о человеческих отношениях. Муж обязан проявлять повсеместную заботу. А сила и мускулы пригодятся, если кто-то позарится на чужое", - заключил муфтий.
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москва, шафиг пшихачев, общество
Религия, Москва, Шафиг Пшихачев, Общество
Выдавать девушку замуж без ее согласия нельзя, заявил муфтий

Муфтий Пшихачев: выдавать девушку замуж без ее согласия категорически нельзя

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкШафиг Пшихачев
Шафиг Пшихачев - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Шафиг Пшихачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Принуждать девушку связывать свою жизнь с тем мужчиной, которого она не желает, категорически нельзя, заявил генеральный представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) в Москве, председатель Международной исламской миссии муфтий Шафиг Пшихачев.
«
"Как только девушка достигнет совершеннолетия, ислам предоставляет ей право принять или отклонить предложение жениха о сватовстве. По шариату (своду исламских законов – ред.) бывшая замужем имеет больше права на себя, чем ее опекун. "У девственницы нужно спрашивать согласия, и ее согласие – это ее молчание" - так говорил наш пророк Мухаммед. Но принуждать, насильно выдавать замуж девушку без ее согласия категорически нельзя", - сказал Шафиг Пшихачев на круглом столе "Роль женских общественных организаций в сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей и патриотическом воспитании молодежи".
Фестивали и свадебные церемонии: как проходит выставка-форум "Россия"
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Выставка "Россия" на ВДНХ продолжает притягивать посетителей.

Международная выставка-форум Россия. Концертная программа Многонациональный Ямал

Выставка "Россия" на ВДНХ продолжает притягивать посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 16
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал посетителям об итогах развития региона за последние годы и представил ключевые проекты.

Международная выставка-форум Россия. Стенд Нижегородской области, павильон № 75. В центре: Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал посетителям об итогах развития региона за последние годы и представил ключевые проекты.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла церемония бракосочетания с элементами традиционного свадебного обряда Нижегородской губернии.

Международная выставка-форум Россия. Свадебная церемония по традициям Нижегородской области, павильон № 75

Прошла церемония бракосочетания с элементами традиционного свадебного обряда Нижегородской губернии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

К выставке проявили интерес и зарубежные гости.

Международная выставка-форум Россия. Визит иранской делегации, павильон №46 Энергия жизни

К выставке проявили интерес и зарубежные гости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Среди них — иранская делегация, которая посетила павильон "Атом".

Международная выставка-форум Россия. Визит иранской делегации, павильон №19 Атом

Среди них — иранская делегация, которая посетила павильон "Атом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках форума Юрий Башмет провел встречу в формате живой беседы с аудиторией и ответил на вопросы о личном и профессиональном становлении, а также поделился взглядом на искусство.

Шоу-лекция наставника и эксперта Юрия Башмета в рамках образовательной программы Международной выставки-форума Россия в лектории общества Знание

В рамках форума Юрий Башмет провел встречу в формате живой беседы с аудиторией и ответил на вопросы о личном и профессиональном становлении, а также поделился взглядом на искусство.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 16
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На главной уличной сцене выступила музыкальная группа Cream Soda.

Выставка Россия. Пятница на ВДНХ. Выступление музыкальной группы CREAM SODA

На главной уличной сцене выступила музыкальная группа Cream Soda.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Многие посетители выставки "Россия" не остаются равнодушными.

Выставка Россия. Пятница на ВДНХ. Зрители на концерте музыкальной группы CREAM SODA

Многие посетители выставки "Россия" не остаются равнодушными.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Опрос ИНСОМАР показал, что 79 процентов гостей планируют прийти еще раз.

Международная выставка-форум Россия. Стенд Пермского края, Павильон № 75

Опрос ИНСОМАР показал, что 79 процентов гостей планируют прийти еще раз.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Отмечается, что посещение форума вызывает у людей такие эмоции, как гордость, интерес, восторг и радость.

Международная выставка-форум Россия. Закрытие смены-фестиваля молодежного проекта Послезавтра, павильон №75

Отмечается, что посещение форума вызывает у людей такие эмоции, как гордость, интерес, восторг и радость.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Количество желающих посетить павильоны, особенно в выходные, не уменьшается.

Выставка Россия. Дни Дедов Морозов народов России: Ямал Ири.

Количество желающих посетить павильоны, особенно в выходные, не уменьшается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Поэтому стоит учитывать, что на вход придется стоять на улице в очередях от 15 минут и дольше.

Международная выставка-форум Россия. Стенд Нижегородской области, павильон № 75

Поэтому стоит учитывать, что на вход придется стоять на улице в очередях от 15 минут и дольше.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Также необходимо закладывать время на обратную дорогу.

Международная выставка-форум Россия. Свадебная церемония по традициям Ханты-Мансийского автономного округа, павильон №75

Также необходимо закладывать время на обратную дорогу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Большие очереди выстраиваются и на входе в метро на станции ВДНХ.

Международная выставка-форум Россия. Закрытие смены-фестиваля молодежного проекта Послезавтра, павильон №75

Большие очереди выстраиваются и на входе в метро на станции ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

А начинаются они буквально на выходе с территории выставочного комплекса.

Международная выставка-форум Россия. Торжественное открытие экспозиции Министерства транспорта РФ Россия в движении, Павильон № 15 Россия в движении (Минтранс)

А начинаются они буквально на выходе с территории выставочного комплекса.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка будет работать до 12 апреля.

Международная выставка-форум Россия

Выставка будет работать до 12 апреля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 16

Выставка "Россия" на ВДНХ продолжает притягивать посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 16

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал посетителям об итогах развития региона за последние годы и представил ключевые проекты.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 16

Прошла церемония бракосочетания с элементами традиционного свадебного обряда Нижегородской губернии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 16

К выставке проявили интерес и зарубежные гости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 16

Среди них — иранская делегация, которая посетила павильон "Атом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 16

В рамках форума Юрий Башмет провел встречу в формате живой беседы с аудиторией и ответил на вопросы о личном и профессиональном становлении, а также поделился взглядом на искусство.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 16

На главной уличной сцене выступила музыкальная группа Cream Soda.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 16

Многие посетители выставки "Россия" не остаются равнодушными.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 16

Опрос ИНСОМАР показал, что 79 процентов гостей планируют прийти еще раз.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 16

Отмечается, что посещение форума вызывает у людей такие эмоции, как гордость, интерес, восторг и радость.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 16

Количество желающих посетить павильоны, особенно в выходные, не уменьшается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 16

Поэтому стоит учитывать, что на вход придется стоять на улице в очередях от 15 минут и дольше.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 16

Также необходимо закладывать время на обратную дорогу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 16

Большие очереди выстраиваются и на входе в метро на станции ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 16

А начинаются они буквально на выходе с территории выставочного комплекса.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 16

Выставка будет работать до 12 апреля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 16
Он напомнил, что посланник Аллаха Мухаммед четко регламентировал вопросы сватовства и семейной жизни.
"Наш последний пророк сообщил, если мужчина напоит свою супругу водой, то получит за это награду, то есть муж должен с вниманием относиться к своей второй половине. Сила и мускулы не должны играть особой роли, если мы говорим о человеческих отношениях. Муж обязан проявлять повсеместную заботу. А сила и мускулы пригодятся, если кто-то позарится на чужое", - заключил муфтий.
Зугра Тагирова и Халаф Хабирялов во время бракосочетания - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
В Башкирии обвенчали 70-летнего жениха и 88-летнюю невесту
16 февраля, 14:24
 
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