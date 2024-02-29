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Выдавать девушку замуж без ее согласия нельзя, заявил муфтий

Выдавать девушку замуж без ее согласия нельзя, заявил муфтий - РИА Новости, 29.02.2024

Выдавать девушку замуж без ее согласия нельзя, заявил муфтий

Принуждать девушку связывать свою жизнь с тем мужчиной, которого она не желает, категорически нельзя, заявил генеральный представитель Координационного центра... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T11:52

2024-02-29T11:52

2024-02-29T11:52

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москва

шафиг пшихачев

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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Принуждать девушку связывать свою жизнь с тем мужчиной, которого она не желает, категорически нельзя, заявил генеральный представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) в Москве, председатель Международной исламской миссии муфтий Шафиг Пшихачев. "Как только девушка достигнет совершеннолетия, ислам предоставляет ей право принять или отклонить предложение жениха о сватовстве. По шариату (своду исламских законов – ред.) бывшая замужем имеет больше права на себя, чем ее опекун. "У девственницы нужно спрашивать согласия, и ее согласие – это ее молчание" - так говорил наш пророк Мухаммед. Но принуждать, насильно выдавать замуж девушку без ее согласия категорически нельзя", - сказал Шафиг Пшихачев на круглом столе "Роль женских общественных организаций в сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей и патриотическом воспитании молодежи". Он напомнил, что посланник Аллаха Мухаммед четко регламентировал вопросы сватовства и семейной жизни. "Наш последний пророк сообщил, если мужчина напоит свою супругу водой, то получит за это награду, то есть муж должен с вниманием относиться к своей второй половине. Сила и мускулы не должны играть особой роли, если мы говорим о человеческих отношениях. Муж обязан проявлять повсеместную заботу. А сила и мускулы пригодятся, если кто-то позарится на чужое", - заключил муфтий.

https://ria.ru/20240216/venchanie-1927789475.html

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москва, шафиг пшихачев, общество