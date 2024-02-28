https://ria.ru/20240228/armeniya-1930011085.html

Захарова заявила, что Россия по-прежнему считает Армению членом ОДКБ

Захарова заявила, что Россия по-прежнему считает Армению членом ОДКБ - РИА Новости, 28.02.2024

Захарова заявила, что Россия по-прежнему считает Армению членом ОДКБ

Россия считает Армению полноправным членом ОДКБ, несмотря на заявления премьер-министра страны Никола Пашиняна о заморозке участия Еревана в работе организации, РИА Новости, 28.02.2024

2024-02-28T15:33

2024-02-28T15:33

2024-02-28T15:33

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Россия считает Армению полноправным членом ОДКБ, несмотря на заявления премьер-министра страны Никола Пашиняна о заморозке участия Еревана в работе организации, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Пашинян заявил, что Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, и Ереван заморозил свое участие в организации. "Мы категорически не приемлем упреки армянских властей насчет якобы невыполнения ОДКБ своего мандата и обязательств по отношению к Еревану в ходе известных событий в регионе, которые произошли в регионе в 2021-2022 годах. Хочу напомнить, что в сентябре 2022 года по просьбе армянской стороны была оперативно сформирована и направлена в приграничные районы страны оценочная миссия секретариата и объединенного штаба организации. По итогам было подготовлено решение Совета коллективной безопасности ОДКБ о развертывании в Армении мониторинговой миссии. Не наша вина и не вина других членов ОДКБ, что данное решение было под надуманным предлогом отвергнуто властями Армении", - сказала Захарова. "Мы исходим из того, что Республика Армения продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ со всеми вытекающими из этого статуса правами, обязательствами. При этом с сожалением констатируем, что динамика участия Еревана в мероприятиях организации снизилась", - добавила она. В состав ОДКБ входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Министр обороны России Сергей Шойгу в конце мая отмечал важность участия армянской стороны в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности, заявил, что РФ продолжит диалог с армянскими друзьями, включая тематику ОДКБ.

https://ria.ru/20230926/armeniya-1898576110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, армения, мария захарова, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), одкб, никол пашинян