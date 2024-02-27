https://ria.ru/20240227/burya-1929831853.html
На Земле началась неожиданная магнитная буря
На Земле началась неожиданная магнитная буря - РИА Новости, 27.02.2024
На Земле началась неожиданная магнитная буря
Мощные вспышки на Солнце привели к неожиданной магнитной буре на Земле, сообщили в центре погоды "Фобос". РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T17:29
2024-02-27T17:29
2024-02-27T21:54
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Мощные вспышки на Солнце привели к неожиданной магнитной буре на Земле, сообщили в центре погоды "Фобос"."Прогнозы моделей не ожидали сегодня развития магнитных бурь, исходя из этого можно предположить, что начавшаяся магнитная буря не станет более интенсивной и вскоре прекратится. <...> Это первая магнитная буря с начала года", — рассказали синоптики.Ей присвоили класс G1.Метеорологи пояснили, что после трех мощных вспышек часть солнечного вещества зацепила Землю.Во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток, наступает кислородное голодание тканей.
https://ria.ru/20240227/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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общество, здоровье - общество, земля, вспышки на солнце
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На Земле началась неожиданная магнитная буря
Центр "Фобос" заявил, что на Земле началась магнитная буря