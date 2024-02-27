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Пасха — Светлое Христово Воскресение. Значение и традиции праздника

Пасха — Светлое Христово Воскресение. Значение и традиции праздника - РИА Новости, 27.02.2024

Пасха — Светлое Христово Воскресение. Значение и традиции праздника

Праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха) — главное событие года для православных христиан и самый большой православный праздник. В 2024 году Пасха... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T15:07

2024-02-27T15:07

2024-02-27T15:57

общество

религия

пасха

пасха. светлое христово воскресение

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Праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха) — главное событие года для православных христиан и самый большой православный праздник. В 2024 году Пасха празднуется 5 мая. Пасха отмечается в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. Это древнейший праздник христианской Церкви, который был установлен и праздновался уже в апостольское время. Древняя церковь под именем Пасхи соединяла два воспоминания — о страданиях и о Воскресении Христа — и посвящала ее празднованию дни, предшествующие Воскресению и последующие за ним. Для обозначения той и другой частей праздника употреблялись особые наименования: Пасха страданий, или Пасха Крестная, Пасха Воскресения.Слово "Пасха" пришло из греческого языка и означает "прехождение", "избавление", то есть праздник Воскресения Христова обозначает прохождение от смерти к жизни и от земли к небу.В первые века христианства Пасху праздновали в разных церквях в разное время. На Востоке, в Малоазийских церквях, ее праздновали в 14‑й день нисана (в марте-апреле), на какой бы день седмицы ни приходилось это число. Западная церковь совершала ее в первое воскресенье после весеннего полнолуния. Попытка установить согласие между церквями в этом вопросе была сделана при святом Поликарпе, епископе Смирнском в середине II века. Первый Вселенский Собор 325 года определил праздновать Пасху повсеместно в одно время. Соборное определение о Пасхе до нас не дошло.С апостольского времени церковь совершает пасхальное богослужение ночью. Подобно древнему избранному народу, бодрствовавшему в ночь своего избавления от египетского рабства, и христиане бодрствуют в священную и предпразднественную и спасительную ночь Светлого Воскресения Христова. Незадолго до полуночи в Великую субботу служится полунощница. Священник снимает плащаницу с гроба, вносит ее в алтарь через Царские врата и помещает на престол, где она остается сорок дней — до Вознесения Господня.Крестный ход в пасхальную ночь — это шествие Церкви навстречу воскресшему Спасителю. Крестный ход совершается три раза вокруг храма при непрерывном звоне колоколов и пении "Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небеси, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити". Обойдя вокруг храма, крестный ход останавливается перед закрытыми дверями алтаря как бы у входа ко Гробу Господню. И раздается радостная весть: "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав". Раскрываются двери, и весь священный сонм торжественно вступает в сияющий храм. Начинается пение пасхального канона.В конце заутрени священник читает знаменитое "Слово св. Иоанна Златоустаго", которое описывает торжество и значение Пасхи. После службы все молящиеся подходят к священнику, который держит в руках крест, целуют крест и христосуются с ним, а потом и с друг другом.В некоторых храмах сразу после заутрени служится Светлая Пасхальная Литургия, во время которой молящиеся, которые говели, исповедовались и причащались во время Страстной недели, могут снова причащаться без исповеди, если за истекшее время никаких больших грехов не было совершено.После богослужения, так как пост кончился, молящиеся обыкновенно разговляются (едят скоромное — не постное) при храме или у себя дома.Пасха празднуется семь дней, то есть всю неделю, и поэтому эта неделя называется Светлой седмицей. Каждый день недели тоже называется светлым: Светлый Понедельник, Светлый Вторник и т. д., а последний день — Светлая Суббота. Ежедневно совершаются богослужения. Царские врата открыты всю седмицу.Весь период до Вознесения (40 дней после Пасхи) считается Пасхальным периодом, и православные встречают друг друга приветствием "Христос Воскресе!" и ответом "Воистину Воскресе".Самыми распространенными и неотъемлемыми символами Пасхи являются крашеные яйца, пасха и пасхальный кулич.Издавна принято, что первой едой после сорокадневного поста должно стать освященное в церкви крашеное яйцо. Традиция красить яйца появилась очень давно: вареные яйца окрашивают в разнообразные цвета, некоторые мастера расписывают их вручную, изображая лики святых, церкви и другие атрибуты праздника. Отсюда и появилось название "крашенка", "писанка". Яйцами принято обмениваться при встрече со всеми знакомыми.На Пасху готовится сладкая творожная пасха. Готовят ее в четверг, а в ночь на воскресенье освящают.Пасхальный кулич символизирует то, как Христос вкушал с учениками хлеб, чтобы они уверовали в его воскрешение. Выпекается кулич из дрожжевого теста в цилиндрических формах.Материал подготовлен на основе информации из открытых источников.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, пасха, пасха. светлое христово воскресение