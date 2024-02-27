https://ria.ru/20240227/344804858.html
Пасха — Светлое Христово Воскресение. Значение и традиции праздника
Пасха — Светлое Христово Воскресение. Значение и традиции праздника - РИА Новости, 27.02.2024
Пасха — Светлое Христово Воскресение. Значение и традиции праздника
Праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха) — главное событие года для православных христиан и самый большой православный праздник. В 2024 году Пасха... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T15:07
2024-02-27T15:07
2024-02-27T15:57
общество
религия
пасха
пасха. светлое христово воскресение
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Праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха) — главное событие года для православных христиан и самый большой православный праздник. В 2024 году Пасха празднуется 5 мая. Пасха отмечается в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. Это древнейший праздник христианской Церкви, который был установлен и праздновался уже в апостольское время. Древняя церковь под именем Пасхи соединяла два воспоминания — о страданиях и о Воскресении Христа — и посвящала ее празднованию дни, предшествующие Воскресению и последующие за ним. Для обозначения той и другой частей праздника употреблялись особые наименования: Пасха страданий, или Пасха Крестная, Пасха Воскресения.Слово "Пасха" пришло из греческого языка и означает "прехождение", "избавление", то есть праздник Воскресения Христова обозначает прохождение от смерти к жизни и от земли к небу.В первые века христианства Пасху праздновали в разных церквях в разное время. На Востоке, в Малоазийских церквях, ее праздновали в 14‑й день нисана (в марте-апреле), на какой бы день седмицы ни приходилось это число. Западная церковь совершала ее в первое воскресенье после весеннего полнолуния. Попытка установить согласие между церквями в этом вопросе была сделана при святом Поликарпе, епископе Смирнском в середине II века. Первый Вселенский Собор 325 года определил праздновать Пасху повсеместно в одно время. Соборное определение о Пасхе до нас не дошло.С апостольского времени церковь совершает пасхальное богослужение ночью. Подобно древнему избранному народу, бодрствовавшему в ночь своего избавления от египетского рабства, и христиане бодрствуют в священную и предпразднественную и спасительную ночь Светлого Воскресения Христова. Незадолго до полуночи в Великую субботу служится полунощница. Священник снимает плащаницу с гроба, вносит ее в алтарь через Царские врата и помещает на престол, где она остается сорок дней — до Вознесения Господня.Крестный ход в пасхальную ночь — это шествие Церкви навстречу воскресшему Спасителю. Крестный ход совершается три раза вокруг храма при непрерывном звоне колоколов и пении "Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небеси, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити". Обойдя вокруг храма, крестный ход останавливается перед закрытыми дверями алтаря как бы у входа ко Гробу Господню. И раздается радостная весть: "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав". Раскрываются двери, и весь священный сонм торжественно вступает в сияющий храм. Начинается пение пасхального канона.В конце заутрени священник читает знаменитое "Слово св. Иоанна Златоустаго", которое описывает торжество и значение Пасхи. После службы все молящиеся подходят к священнику, который держит в руках крест, целуют крест и христосуются с ним, а потом и с друг другом.В некоторых храмах сразу после заутрени служится Светлая Пасхальная Литургия, во время которой молящиеся, которые говели, исповедовались и причащались во время Страстной недели, могут снова причащаться без исповеди, если за истекшее время никаких больших грехов не было совершено.После богослужения, так как пост кончился, молящиеся обыкновенно разговляются (едят скоромное — не постное) при храме или у себя дома.Пасха празднуется семь дней, то есть всю неделю, и поэтому эта неделя называется Светлой седмицей. Каждый день недели тоже называется светлым: Светлый Понедельник, Светлый Вторник и т. д., а последний день — Светлая Суббота. Ежедневно совершаются богослужения. Царские врата открыты всю седмицу.Весь период до Вознесения (40 дней после Пасхи) считается Пасхальным периодом, и православные встречают друг друга приветствием "Христос Воскресе!" и ответом "Воистину Воскресе".Самыми распространенными и неотъемлемыми символами Пасхи являются крашеные яйца, пасха и пасхальный кулич.Издавна принято, что первой едой после сорокадневного поста должно стать освященное в церкви крашеное яйцо. Традиция красить яйца появилась очень давно: вареные яйца окрашивают в разнообразные цвета, некоторые мастера расписывают их вручную, изображая лики святых, церкви и другие атрибуты праздника. Отсюда и появилось название "крашенка", "писанка". Яйцами принято обмениваться при встрече со всеми знакомыми.На Пасху готовится сладкая творожная пасха. Готовят ее в четверг, а в ночь на воскресенье освящают.Пасхальный кулич символизирует то, как Христос вкушал с учениками хлеб, чтобы они уверовали в его воскрешение. Выпекается кулич из дрожжевого теста в цилиндрических формах.Материал подготовлен на основе информации из открытых источников.
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общество, пасха, пасха. светлое христово воскресение
Общество, Религия, Пасха, Пасха. Светлое Христово Воскресение
Праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха) — главное событие года для православных христиан и самый большой православный праздник. В 2024 году Пасха празднуется 5 мая. Пасха отмечается в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния.
Это древнейший праздник христианской Церкви, который был установлен и праздновался уже в апостольское время. Древняя церковь под именем Пасхи соединяла два воспоминания — о страданиях и о Воскресении Христа — и посвящала ее празднованию дни, предшествующие Воскресению и последующие за ним. Для обозначения той и другой частей праздника употреблялись особые наименования: Пасха страданий, или Пасха Крестная, Пасха Воскресения.
Слово "Пасха" пришло из греческого языка и означает "прехождение", "избавление", то есть праздник Воскресения Христова обозначает прохождение от смерти к жизни и от земли к небу.
В первые века христианства Пасху праздновали в разных церквях в разное время
. На Востоке, в Малоазийских церквях, ее праздновали в 14‑й день нисана (в марте-апреле), на какой бы день седмицы ни приходилось это число. Западная церковь совершала ее в первое воскресенье после весеннего полнолуния. Попытка установить согласие между церквями в этом вопросе была сделана при святом Поликарпе, епископе Смирнском в середине II века. Первый Вселенский Собор 325 года определил праздновать Пасху повсеместно в одно время. Соборное определение о Пасхе до нас не дошло.
С апостольского времени церковь совершает пасхальное богослужение ночью. Подобно древнему избранному народу, бодрствовавшему в ночь своего избавления от египетского рабства, и христиане бодрствуют в священную и предпразднественную и спасительную ночь Светлого Воскресения Христова. Незадолго до полуночи в Великую субботу служится полунощница. Священник снимает плащаницу с гроба, вносит ее в алтарь через Царские врата и помещает на престол, где она остается сорок дней — до Вознесения Господня.
Крестный ход в пасхальную ночь — это шествие Церкви навстречу воскресшему Спасителю
. Крестный ход совершается три раза вокруг храма при непрерывном звоне колоколов и пении "Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небеси, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити". Обойдя вокруг храма, крестный ход останавливается перед закрытыми дверями алтаря как бы у входа ко Гробу Господню. И раздается радостная весть: "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав". Раскрываются двери, и весь священный сонм торжественно вступает в сияющий храм. Начинается пение пасхального канона.
В конце заутрени священник читает знаменитое "Слово св. Иоанна Златоустаго", которое описывает торжество и значение Пасхи. После службы все молящиеся подходят к священнику, который держит в руках крест, целуют крест и христосуются с ним, а потом и с друг другом.
В некоторых храмах сразу после заутрени служится Светлая Пасхальная Литургия, во время которой молящиеся, которые говели, исповедовались и причащались во время Страстной недели, могут снова причащаться без исповеди, если за истекшее время никаких больших грехов не было совершено.
После богослужения, так как пост кончился, молящиеся обыкновенно разговляются (едят скоромное — не постное) при храме или у себя дома.
Пасха празднуется семь дней, то есть всю неделю, и поэтому эта неделя называется Светлой седмицей. Каждый день недели тоже называется светлым: Светлый Понедельник, Светлый Вторник и т. д., а последний день — Светлая Суббота. Ежедневно совершаются богослужения. Царские врата открыты всю седмицу.
Весь период до Вознесения (40 дней после Пасхи) считается Пасхальным периодом
, и православные встречают друг друга приветствием "Христос Воскресе!" и ответом "Воистину Воскресе".
Самыми распространенными и неотъемлемыми символами Пасхи являются крашеные яйца, пасха и пасхальный кулич.
Издавна принято, что первой едой после сорокадневного поста должно стать освященное в церкви крашеное яйцо. Традиция красить яйца появилась очень давно: вареные яйца окрашивают в разнообразные цвета, некоторые мастера расписывают их вручную, изображая лики святых, церкви и другие атрибуты праздника. Отсюда и появилось название "крашенка", "писанка". Яйцами принято обмениваться при встрече со всеми знакомыми.
На Пасху готовится сладкая творожная пасха. Готовят ее в четверг, а в ночь на воскресенье освящают.
Пасхальный кулич символизирует то, как Христос вкушал с учениками хлеб, чтобы они уверовали в его воскрешение. Выпекается кулич из дрожжевого теста в цилиндрических формах.
Материал подготовлен на основе информации из открытых источников.