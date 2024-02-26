https://ria.ru/20240226/tonometry-1929565326.html
СМИ: в России резко подскочил спрос на один из медицинских товаров
СМИ: в России резко подскочил спрос на один из медицинских товаров - РИА Новости, 26.02.2024
СМИ: в России резко подскочил спрос на один из медицинских товаров
В России за 2023 год продали 6,1 миллиона тонометров против 4,7 миллиона годом ранее, сообщают "Известия" со ссылкой на аналитическую компанию RNC Pharma. РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T15:05
2024-02-26T15:05
2024-02-26T15:05
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общество
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rnc pharma
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В России за 2023 год продали 6,1 миллиона тонометров против 4,7 миллиона годом ранее, сообщают "Известия" со ссылкой на аналитическую компанию RNC Pharma.По данным издания, если в 2022 году купили онлайн 890 тысяч приборов, то в 2023 — уже 2,2 миллиона. Прибыль от продаж в интернете при этом выросла почти вдвое. В сегменте офлайн удалось реализовать 3,9 миллиона тонометров, однако выручка упала почти на 200 миллионов рублей.По словам медицинского директора компании-производителя Олега Волкова, рост вызван увеличением доли пожилых людей и ростом числа сердечно-сосудистых заболеваний. При этом он отметил, что спрос на тонометры в основном удовлетворяется за счет зарубежных брендов, и призвал нарастить объем собственного производства в России.Врач-терапевт Екатерина Андреева призывала метеозависимых людей внимательнее отнестись к своему здоровью при низком атмосферном давлении. По ее словам, в такой ситуации необходимо несколько раз за день померить артериальное давление, отказаться от алкоголя и вовремя принять назначенные препараты, а при ухудшении самочувствия сразу же обращаться к врачу.
https://ria.ru/20240212/davlenie-1926753325.html
https://ria.ru/20221217/tonometr-1839410509.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, здоровье - общество, rnc pharma
Россия, Общество, Здоровье - Общество, RNC Pharma
СМИ: в России резко подскочил спрос на один из медицинских товаров
"Известия": спрос на тонометры вырос на треть в 2023 году
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости.
В России за 2023 год продали 6,1 миллиона тонометров против 4,7 миллиона годом ранее, сообщают "Известия
" со ссылкой на аналитическую компанию RNC Pharma.
По данным издания, если в 2022 году купили онлайн 890 тысяч приборов, то в 2023 — уже 2,2 миллиона. Прибыль от продаж в интернете при этом выросла почти вдвое. В сегменте офлайн удалось реализовать 3,9 миллиона тонометров, однако выручка упала почти на 200 миллионов рублей.
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По словам медицинского директора компании-производителя Олега Волкова, рост вызван увеличением доли пожилых людей и ростом числа сердечно-сосудистых заболеваний. При этом он отметил, что спрос на тонометры в основном удовлетворяется за счет зарубежных брендов, и призвал нарастить объем собственного производства в России.
Врач-терапевт Екатерина Андреева призывала метеозависимых людей внимательнее отнестись к своему здоровью при низком атмосферном давлении. По ее словам, в такой ситуации необходимо несколько раз за день померить артериальное давление, отказаться от алкоголя и вовремя принять назначенные препараты, а при ухудшении самочувствия сразу же обращаться к врачу.
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