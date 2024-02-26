https://ria.ru/20240226/genotsid-1929577187.html
Сенатор рассказала о последствиях решения суда ЛНР о геноциде народов СССР
Сенатор рассказала о последствиях решения суда ЛНР о геноциде народов СССР - РИА Новости, 26.02.2024
Сенатор рассказала о последствиях решения суда ЛНР о геноциде народов СССР
Признание геноцидом действий немецко-фашистских захватчиков против народов СССР в годы Великой Отечественной войны позволит выдвигать претензии... РИА Новости, 26.02.2024
2024-02-26T15:35
2024-02-26T15:35
2024-02-26T15:42
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ЛУГАНСК, 26 фев – РИА Новости. Признание геноцидом действий немецко-фашистских захватчиков против народов СССР в годы Великой Отечественной войны позволит выдвигать претензии странам-агрессорам, заявила сенатор от ЛНР Ольга Бас. Верховный суд Луганской Народной Республики признал геноцидом советского народа действия нацистов на территории региона в 1942-1943 годах во время Великой Отечественной войны, сообщили ранее пресс-службы Следственного комитета России и Генеральной прокуратуры РФ. "Сегодня мы присутствовали в зале судебного заседания на поистине историческом мероприятии, потому что оно действительно войдет в историю всех субъектов Российской Федерации и единой России в целом. Потому что это знаковое решение, которое вынес сегодня Верховный суд. Геноцид в период Великой Отечественной войны и сегодняшние реалии - сегодня это позволяет нам судить, сравнивать, делать аналитику, учить на этом историческом решении суда наше подрастающее поколение и знать о том, что это наша история", - сказала Бас журналистам, комментируя решение суда. По словам сенатора, прокуратура ЛНР провела титаническую работу, собирая многочисленные доказательства геноцида народов СССР. "Благодаря таким заявленным требованиям прокурора и вынесению в последующем судом обоснованного и законного решения наша большая страна может доказательно говорить о целенаправленном уничтожении советского народа и выдвигать претензии государствам-агрессорам", - подчеркнула Бас.
https://ria.ru/20230523/vatutin-1873748642.html
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луганская народная республика, без срока давности, россия, ссср, общество, ольга бас
Луганская Народная Республика, Без срока давности, Россия, СССР, Общество, Ольга Бас
Сенатор рассказала о последствиях решения суда ЛНР о геноциде народов СССР
Сенатор: признание геноцида народов СССР позволит выдвигать претензии агрессорам
ЛУГАНСК, 26 фев – РИА Новости. Признание геноцидом действий немецко-фашистских захватчиков против народов СССР в годы Великой Отечественной войны позволит выдвигать претензии странам-агрессорам, заявила сенатор от ЛНР Ольга Бас.
Верховный суд Луганской Народной Республики признал геноцидом советского народа действия нацистов на территории региона в 1942-1943 годах во время Великой Отечественной войны, сообщили ранее пресс-службы Следственного комитета России и Генеральной прокуратуры РФ.
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"Сегодня мы присутствовали в зале судебного заседания на поистине историческом мероприятии, потому что оно действительно войдет в историю всех субъектов Российской Федерации и единой России в целом. Потому что это знаковое решение, которое вынес сегодня Верховный суд. Геноцид в период Великой Отечественной войны и сегодняшние реалии - сегодня это позволяет нам судить, сравнивать, делать аналитику, учить на этом историческом решении суда наше подрастающее поколение и знать о том, что это наша история", - сказала Бас журналистам, комментируя решение суда.
По словам сенатора, прокуратура ЛНР провела титаническую работу, собирая многочисленные доказательства геноцида народов СССР.
"Благодаря таким заявленным требованиям прокурора и вынесению в последующем судом обоснованного и законного решения наша большая страна может доказательно говорить о целенаправленном уничтожении советского народа и выдвигать претензии государствам-агрессорам", - подчеркнула Бас.
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