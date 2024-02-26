https://ria.ru/20240226/genotsid-1929577187.html

Сенатор рассказала о последствиях решения суда ЛНР о геноциде народов СССР

Сенатор рассказала о последствиях решения суда ЛНР о геноциде народов СССР - РИА Новости, 26.02.2024

Сенатор рассказала о последствиях решения суда ЛНР о геноциде народов СССР

Признание геноцидом действий немецко-фашистских захватчиков против народов СССР в годы Великой Отечественной войны позволит выдвигать претензии... РИА Новости, 26.02.2024

2024-02-26T15:35

2024-02-26T15:35

2024-02-26T15:42

луганская народная республика

без срока давности

россия

ссср

общество

ольга бас

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ЛУГАНСК, 26 фев – РИА Новости. Признание геноцидом действий немецко-фашистских захватчиков против народов СССР в годы Великой Отечественной войны позволит выдвигать претензии странам-агрессорам, заявила сенатор от ЛНР Ольга Бас. Верховный суд Луганской Народной Республики признал геноцидом советского народа действия нацистов на территории региона в 1942-1943 годах во время Великой Отечественной войны, сообщили ранее пресс-службы Следственного комитета России и Генеральной прокуратуры РФ. "Сегодня мы присутствовали в зале судебного заседания на поистине историческом мероприятии, потому что оно действительно войдет в историю всех субъектов Российской Федерации и единой России в целом. Потому что это знаковое решение, которое вынес сегодня Верховный суд. Геноцид в период Великой Отечественной войны и сегодняшние реалии - сегодня это позволяет нам судить, сравнивать, делать аналитику, учить на этом историческом решении суда наше подрастающее поколение и знать о том, что это наша история", - сказала Бас журналистам, комментируя решение суда. По словам сенатора, прокуратура ЛНР провела титаническую работу, собирая многочисленные доказательства геноцида народов СССР. "Благодаря таким заявленным требованиям прокурора и вынесению в последующем судом обоснованного и законного решения наша большая страна может доказательно говорить о целенаправленном уничтожении советского народа и выдвигать претензии государствам-агрессорам", - подчеркнула Бас.

https://ria.ru/20230523/vatutin-1873748642.html

https://ria.ru/20230728/gitler-1886829851.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, без срока давности, россия, ссср, общество, ольга бас