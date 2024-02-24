Слово за Хантером. Второй срок Байдена теперь в чужих руках
Республиканцы не смогли доказать причастность Байдена к сделкам семьи
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Джо Байден в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Джо Байден в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В США продолжаются слушания о возможности отстранения президента. Процесс инициировала Республиканская партия еще в конце прошлого года. Но за два с половиной месяца ситуация не прояснилась. И у Джо Байдена, и у его оппонентов остались на руках козыри. О ходе дела и его перспективах — в материале РИА Новости.
Байден-сын и Байден-брат
Осенью конгрессмены-республиканцы в очередной раз подняли тему импичмента Байдену. Разговоры шли давно. Президенту пытались вменить в вину провалы на границе с Мексикой, проблемы со здоровьем и многое другое. Но видные "слоны" (представители Республиканской партии) не спешили, считая претензии недостаточными для импичмента. "Помог" сын главы государства, Хантер Байден. Скандальный персонаж, связанный и с торговлей оружием, и с наркотиками, замешан также в сомнительных финансовых операциях. Республиканцы увязали это Байденом-старшим, который, по их мнению, помогал Хантеру, был в курсе его махинаций, более того — принимал в них непосредственное участие.
© AP Photo / Andrew HarnikХантер Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Хантер Байден
В декабре контролируемая "слонами" палата представителей санкционировала расследование по импичменту. С тех пор перед профильным комитетом по надзору и подотчетности выступили несколько свидетелей, так или иначе связанных с Байденами. Последним, кто на сегодня дал показания, стал младший брат президента Джеймс.
В повестке СМИ он даже потеснил Хантера, после того как издание Politico выпустило масштабное расследование его сотрудничества с медицинской компанией Americore, прогоревшей из-за мошенничества со страховой программой Medicare. В этой давней и сугубо внутренней американской истории нашлось место и Джо Байдену, тогда занимавшему пост вице-президента.
"В материалах инвесторов Джеймс Байден описывался как советник старшего брата, — сообщали журналисты. — <…> Документы, полученные Politico, показывают, что Джо Байден был центральной фигурой презентаций Джеймса Байдена перед потенциальными партнерами и инвесторами".
Странные кредиты
Расследователи признают: сам вице-президент с Americore не сотрудничал. Но — "косвенно выиграл". Когда Джеймс получил от фирмы 200 тысяч долларов, он выписал чек на имя брата. Белый дом заявил, что деньги предназначались для погашения некоего долга. Был и второй чек, на 40 тысяч. Также якобы на выполнение долговых обязательств. Другие подробности не известны.
© AP Photo / Andrew HarnikБрат президента Джо Байдена Джеймс Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Брат президента Джо Байдена Джеймс Байден
Перед слушанием за закрытыми дверями Джеймс заявил, что, вопреки подозрениям, никогда не использовал имя и влияние брата в своих бизнес-целях. По поводу чеков пояснил: "Было несколько случаев, когда мои личные финансовые обязательства превышали доступные средства". Тогда он занимал у брата, но быстро возвращал. "У него (Джо. — Прим. ред.) не было никакой информации об источнике средств, которые я использовал", — уточнил Джеймс.
Опрошенные ранее свидетели также не подтвердили сведения о вовлеченности Байдена в деловую активность членов его семьи, отмечает CNN. Например, менеджер по банкротству Кэрол Фокс, работавшая с Americore и говорившая, что Джеймс хвастался, будто одна его фамилия способна "открыть все двери". Давний знакомый семьи Джозеф Лэнгстон сказал комитету: "Джеймс Байден ни разу не просил брата об участии, помощи, влиянии в каком-либо деловом вопросе". Все это ставит затею с импичментом под большое сомнение.
Второй срок возможен?
Не в пользу республиканцев и то, что специальный прокурор Дэвид Вайс обвинил бывшего информатора ФБР в предоставлении ложной информации о финансовых делах Байденов. А именно на этих данных в значительной степени основаны обвинения. Тем не менее председатель комитета палаты представителей по вопросам судопроизводства Джим Джордан по-прежнему считает претензии к Джо Байдену обоснованными. Кроме того, "слоны" хотят увязать с расследованием дело о хранении президентом секретных документов. Хотя по этому эпизоду ему не предъявили обвинений.
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteДжим Джордан
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Джим Джордан
А самая большая надежда — все же на Хантера Байдена. Он выступит перед комитетом 28 февраля. Республиканцы указывают: расследование уже установило случаи, когда Джо Байден посещал деловые обеды, организованные Хантером, или звонил ему во время важных встреч. Однако это подрывает лишь один из доводов защиты президента: будто он не знал о делах сына.
Среди наиболее тщательно изучаемых сделок — соглашение между Хантером, Джеймсом и китайской компанией CEFC по нескольким проектам, включая завод по производству СПГ в Луизиане стоимостью 40 миллионов долларов. Тони Бобулински, участвовавший в переговорах, сообщил: "Джо Байден был больше, чем просто бенефициаром бизнеса своей семьи. Он был помощником, хотя его ограничивала сложная схема". Впрочем, только этих показаний явно мало. Бобулински — персона ангажированная, давно выступает против Байденов, близок с экс-президентом Дональдом Трампом.
© AP Photo / Nick WassВице-президент Джо Байден со своим сыном Хантером
© AP Photo / Nick Wass
Вице-президент Джо Байден со своим сыном Хантером
Поэтому в битве вокруг импичмента пока побеждает хозяин Белого дома. И это имеет значение. По последним данным авторитетного Квиннипэкского института, Байден опережает Трампа на четыре процента. Если президент устоит перед республиканцами в конгрессе, шансы на переизбрание станут вполне реальными.