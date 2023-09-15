https://ria.ru/20230915/amerika-1896322823.html

"Президент лгал". Байдена выгоняют из Белого дома по экспресс-программе

"Президент лгал". Байдена выгоняют из Белого дома по экспресс-программе - РИА Новости, 15.09.2023

"Президент лгал". Байдена выгоняют из Белого дома по экспресс-программе

Американские законодатели организовали расследование по импичменту президента. Это выводит противостояние Джо Байдена с оппонентами на новый уровень. Даже если... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T08:00

2023-09-15T08:00

2023-09-15T08:05

в мире

сша

джо байден

кевин маккарти

президентские выборы в сша

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Американские законодатели организовали расследование по импичменту президента. Это выводит противостояние Джо Байдена с оппонентами на новый уровень. Даже если он сохранит власть, перспективы второго срока становятся все туманнее. О том, почему ситуация накалилась именно сейчас и чем это грозит, — в материале РИА Новости.Новое расследование: в чем разница?Конгрессмены-"слоны" (республиканцы) занимаются несколькими кейсами по Байдену с тех пор, как взяли под контроль палату представителей, то есть с января. До сих пор нет решения о правомерности вывоза им, еще в бытность вице-президентом, федеральных документов домой. Кроме того, законодатели собирают свидетельства того, что семья Байдена получала огромные суммы, в том числе из Китая, за проведение неких сделок через подставные фирмы. Но все это вряд ли способно послужить основанием для вотума недоверия.Теперь ставки повысились. Объявленное спикером палаты представителей Кевином Маккарти расследование по импичменту — принципиально иное. В Конституции США записано: президента можно привлечь к ответственности за "измену, взяточничество или другие тяжкие преступления и проступки". Речь именно об этом. Республиканец Маккарти — официально третье лицо в государстве после Байдена и вице-президента Камалы Харрис. Он уточнил, что внимание сосредоточат на "обвинениях в злоупотреблении властью, препятствовании работе законодателей и коррупции". Не исключен полный аудит связанных с президентом счетов (ранее опирались на сторонние свидетельства), чтобы выявить подозрительные транзакции. Фигурантам дела могут вручить повестки в суд, потребовать от них любые необходимые для расследования документы.Невнятные доказательстваМаккарти заверил, что есть "серьезные и заслуживающие доверия" данные о виновности главы государства. "Складывается картина системной коррупции", — сказал он. В Белом доме отреагировали на это резко. "Республиканцы в палате представителей ведут расследование уже девять месяцев и не нашли никаких доказательств правонарушений", — написал в социальной сети представитель администрации Ян Сэмс.На главу государства давят и через его проблемного сына Хантера. Тут и незаконное владение оружием, и наркозависимость, и сомнительные доходы.Хантер — фигурант федерального расследования о возможных налоговых преступлениях, связанных с его работой за рубежом. В частности, в украинской компании Burisma Holdings, где сын президента номинально занимал должность главы юридического отдела, входя одновременно в совет директоров и получая баснословную зарплату.Белый дом отрицает причастность Байдена-старшего к этому, но спикер Маккарти уверен, что он был в курсе деловой активности сына и финансовых махинаций. "Президент действительно лгал американскому народу по поводу осведомленности о зарубежных сделках семьи", — заявил республиканец.Раскол среди "слонов"Противодействие Белого дома — не единственное препятствие для Маккарти. Спикер сталкивается с серьезными проблемами внутри Республиканской партии. Конгрессмен Мэтт Гетц, близкий союзник бывшего президента Дональда Трампа, назвал решение о расследовании по импичменту "маленьким шагом после нескольких недель давления со стороны консерваторов палаты представителей с требованием сделать больше".Умеренное крыло "слонов", знакомое с промежуточными результатами байденовских дел, напротив, считает, что для отстранения главы государства пока мало оснований. Это логично: расследование по импичменту — дорога в один конец. Если доказать вину президента не удастся, провернуть трюк Маккарти второй раз будет почти невозможно. "У нас много тем, на которых нужно сосредоточиться, — отмечает конгрессвумен Шелли Мур Капито. — Я не вижу убедительных свидетельств того, что нам нужно двигаться вперед (в вопросе импичмента. — Прим. ред.)".Другой довод — относительная слабость республиканцев. Они доминируют в палате представителей и, если умеренные примкнут к радикалам, выиграют голосование по импичменту. Но, согласно конституции, требуется еще одобрение верхней палаты конгресса — сената. А там большинство у "ослов". У демократов нет серьезных запасных кандидатов для президентских выборов 2024-го, поэтому отстранение Байдена от власти они не поддержат.Резоны МаккартиЕсть еще один аспект в этом сюжете. Положение Маккарти в конгрессе шаткое. Спикером его утвердили только с 15-го раза, многие республиканцы им недовольны. Тот же Мэтт Гетц и вовсе призывает к его отставке.Сейчас главное для Маккарти — согласовать бюджет, чтобы избежать локаута правительства. Пока ему не удается найти компромисс между разными группами республиканцев. Тема импичмента переключит внимание на Байдена и даст спикеру передышку.В общем, вотум недоверия президенту маловероятен. Сроки расследования нигде не оговорены, единственный дедлайн — смена состава конгрессменов в 2025-м. К тому моменту многое изменится. Но раскручивание скандала с импичментом вредит предвыборной кампании Байдена, открывая дорогу республиканцам.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, кевин маккарти, президентские выборы в сша