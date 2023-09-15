"Президент лгал". Байдена выгоняют из Белого дома по экспресс-программе
Против Байдена открыли расследование по импичменту
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден возле Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Американские законодатели организовали расследование по импичменту президента. Это выводит противостояние Джо Байдена с оппонентами на новый уровень. Даже если он сохранит власть, перспективы второго срока становятся все туманнее. О том, почему ситуация накалилась именно сейчас и чем это грозит, — в материале РИА Новости.
Новое расследование: в чем разница?
Конгрессмены-"слоны" (республиканцы) занимаются несколькими кейсами по Байдену с тех пор, как взяли под контроль палату представителей, то есть с января. До сих пор нет решения о правомерности вывоза им, еще в бытность вице-президентом, федеральных документов домой. Кроме того, законодатели собирают свидетельства того, что семья Байдена получала огромные суммы, в том числе из Китая, за проведение неких сделок через подставные фирмы. Но все это вряд ли способно послужить основанием для вотума недоверия.
© AP Photo / Carolyn KasterАвтомобиль ФБР на подъездной дороге к дому президента Джо Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр
© AP Photo / Carolyn Kaster
Автомобиль ФБР на подъездной дороге к дому президента Джо Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр
Теперь ставки повысились. Объявленное спикером палаты представителей Кевином Маккарти расследование по импичменту — принципиально иное. В Конституции США записано: президента можно привлечь к ответственности за "измену, взяточничество или другие тяжкие преступления и проступки". Речь именно об этом.
Республиканец Маккарти — официально третье лицо в государстве после Байдена и вице-президента Камалы Харрис. Он уточнил, что внимание сосредоточат на "обвинениях в злоупотреблении властью, препятствовании работе законодателей и коррупции". Не исключен полный аудит связанных с президентом счетов (ранее опирались на сторонние свидетельства), чтобы выявить подозрительные транзакции. Фигурантам дела могут вручить повестки в суд, потребовать от них любые необходимые для расследования документы.
Невнятные доказательства
Маккарти заверил, что есть "серьезные и заслуживающие доверия" данные о виновности главы государства. "Складывается картина системной коррупции", — сказал он. В Белом доме отреагировали на это резко. "Республиканцы в палате представителей ведут расследование уже девять месяцев и не нашли никаких доказательств правонарушений", — написал в социальной сети представитель администрации Ян Сэмс.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает в Вашингтоне с ежегодным посланием о состоянии дел в стране и внешней политике Соединенных Штатов. На заднем плане — вице-президент Камала Харрис и спикер палаты представителей Кевин Маккарти
Президент США Джо Байден выступает в Вашингтоне с ежегодным посланием о состоянии дел в стране и внешней политике Соединенных Штатов. На заднем плане — вице-президент Камала Харрис и спикер палаты представителей Кевин Маккарти
На главу государства давят и через его проблемного сына Хантера. Тут и незаконное владение оружием, и наркозависимость, и сомнительные доходы.
Хантер — фигурант федерального расследования о возможных налоговых преступлениях, связанных с его работой за рубежом. В частности, в украинской компании Burisma Holdings, где сын президента номинально занимал должность главы юридического отдела, входя одновременно в совет директоров и получая баснословную зарплату.
Белый дом отрицает причастность Байдена-старшего к этому, но спикер Маккарти уверен, что он был в курсе деловой активности сына и финансовых махинаций. "Президент действительно лгал американскому народу по поводу осведомленности о зарубежных сделках семьи", — заявил республиканец.
© AP Photo / Andrew HarnikХантер Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Хантер Байден
Раскол среди "слонов"
Противодействие Белого дома — не единственное препятствие для Маккарти. Спикер сталкивается с серьезными проблемами внутри Республиканской партии. Конгрессмен Мэтт Гетц, близкий союзник бывшего президента Дональда Трампа, назвал решение о расследовании по импичменту "маленьким шагом после нескольких недель давления со стороны консерваторов палаты представителей с требованием сделать больше".
Умеренное крыло "слонов", знакомое с промежуточными результатами байденовских дел, напротив, считает, что для отстранения главы государства пока мало оснований. Это логично: расследование по импичменту — дорога в один конец. Если доказать вину президента не удастся, провернуть трюк Маккарти второй раз будет почти невозможно. "У нас много тем, на которых нужно сосредоточиться, — отмечает конгрессвумен Шелли Мур Капито. — Я не вижу убедительных свидетельств того, что нам нужно двигаться вперед (в вопросе импичмента. — Прим. ред.)".
Другой довод — относительная слабость республиканцев. Они доминируют в палате представителей и, если умеренные примкнут к радикалам, выиграют голосование по импичменту. Но, согласно конституции, требуется еще одобрение верхней палаты конгресса — сената. А там большинство у "ослов". У демократов нет серьезных запасных кандидатов для президентских выборов 2024-го, поэтому отстранение Байдена от власти они не поддержат.
Резоны Маккарти
Есть еще один аспект в этом сюжете. Положение Маккарти в конгрессе шаткое. Спикером его утвердили только с 15-го раза, многие республиканцы им недовольны. Тот же Мэтт Гетц и вовсе призывает к его отставке.
© AP Photo / Andrew HarnikКевин Маккарти
© AP Photo / Andrew Harnik
Кевин Маккарти
Сейчас главное для Маккарти — согласовать бюджет, чтобы избежать локаута правительства. Пока ему не удается найти компромисс между разными группами республиканцев. Тема импичмента переключит внимание на Байдена и даст спикеру передышку.
В общем, вотум недоверия президенту маловероятен. Сроки расследования нигде не оговорены, единственный дедлайн — смена состава конгрессменов в 2025-м. К тому моменту многое изменится. Но раскручивание скандала с импичментом вредит предвыборной кампании Байдена, открывая дорогу республиканцам.