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Срок под вопросом. Байден может получить 17 лет вместо четырех

Срок под вопросом. Байден может получить 17 лет вместо четырех - РИА Новости, 09.12.2023

Срок под вопросом. Байден может получить 17 лет вместо четырех

Сыну президента США предъявили очередные обвинения. Следствие считает, что Хантер Байден уклонялся от уплаты миллионных налогов. Новое дело создает проблемы и... РИА Новости, 09.12.2023

2023-12-09T08:00

2023-12-09T08:00

2023-12-09T08:02

в мире

сша

хантер байден

джо байден

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Сыну президента США предъявили очередные обвинения. Следствие считает, что Хантер Байден уклонялся от уплаты миллионных налогов. Новое дело создает проблемы и его отцу, который как никогда близок к импичменту. В семейных скандалах Белого дома разбиралось РИА Новости.Непутевый сынМинистерство юстиции давно занимается Байденом-младшим. И только межпартийной борьбой это не объяснить. Республиканцы, например, уверены, что в целом это ведомство действует в интересах Демократической партии.Вообще-то, имиджу 53-летнего Хантера Байдена уже мало что может повредить. Репутация у него хуже некуда. В автобиографии "Прекрасные вещи", вышедшей два года назад, он подробно рассказывал о борьбе наркозависимостью и алкоголизмом. В 2019-м работник компьютерной мастерской представил ФБР его ноутбук, и все увидели фотографии с наркотиками, девушками легкого поведения, оружием. Подлинность материалов с жесткого диска неоднократно подтверждали, сейчас ее никто не оспаривает.В сентябре Хантера обвинили в неуплате налогов в размере ста тысяч долларов и незаконном приобретении оружия. Он вроде бы пошел на сделку со следствием, дело замяли. Но судья штата Делавэр признала досудебное соглашение незаконным и отменила его. А Хантер стал первым в истории США отпрыском действующего главы государства, попавшим под уголовное преследование.Теперь ставки еще выше: неуплата налогов на 1,4 миллиона. Плюс подача ложной декларации, это отдельное правонарушение — и очень серьезное. В итоге Хантеру грозит до 17 лет тюремного заключения.Причем тут Сонный Джо?Байдена-старшего (Сонного Джо, как его называют с подачи Дональда Трампа) подозревают в том, что он способствовал махинациям сына. В частности, Хантер числился в совете директоров украинской нефтегазовой компании Burisma, ему платили баснословные деньги непонятно за что. А его отец, еще не возглавивший государство, в то время активно сотрудничал с Киевом — опять же по нефти и газу.Республиканцы утверждают: семья Байденов действовала сообща, получая через подставные фирмы средства не только с Украины, но и из Китая. Учитывая противостояние Вашингтона и Пекина, для американского политического истеблишмента это уже красная линия.В документах Минюста те же данные. Как уточняют в ведомстве, с 2016 по 2020 год Хантеру перечислили более семи миллионов долларов за "работу" в Burisma и участие в некоем китайском инвестиционном фонде. И именно с этих сомнительным образом нажитых денег он вдобавок не заплатил налоги. Примечательно, что расследование по этому поводу открыли еще в 2018-м.Белый дом демонстративно дистанцируется от скандала вокруг Байдена-младшего, повторяя время от времени: доказательств причастности президента к финансовой активности сына нет. Сонный Джо не раз указывал: Минюст абсолютно независим в расследованиях. Республиканцы же продолжают настаивать на том, что глава государства был не только в курсе операций сына, но и участвовал в них, извлекая выгоду. А значит, его надо отстранить от должности.Из Белого дома — досрочноДжо Байден тем не менее собирается баллотироваться в следующем году. У Демократической партии, похоже, нет других конкурентоспособных кандидатов. И это крайне уязвимая стратегия.В конце недели "слоны" одновременно с обвинениями от Минюста представили резолюцию о возможном отстранении Байдена от власти. Конгрессмены намерены выяснить, "есть ли достаточные основания для того, чтобы палата представителей воспользовалась конституционным правом на импичмент". Спикер Майк Джонсон подчеркнул: у республиканцев мощные аргументы в пользу смещения президента. Резолюцию должны рассмотреть в ближайшие дни.И обвинения Минюста против Байдена-младшего тут очень кстати. Прежние разговоры об импичменте были чересчур неконкретными. Например, предлагали признать президента провалившим пограничную политику. Даже самые решительные республиканцы тогда отмечали, что это не слишком убедительно. Теперь у "слонов" есть все шансы добиться своего и не пустить Сонного Джо в Белый дом на второй срок.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, хантер байден, джо байден