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Байдена не обвинят по делу о хранении секретных документов - РИА Новости, 08.02.2024
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22:58 08.02.2024 (обновлено: 23:16 08.02.2024)
https://ria.ru/20240208/bayden-1926278938.html
Байдена не обвинят по делу о хранении секретных документов
Байдена не обвинят по делу о хранении секретных документов - РИА Новости, 08.02.2024
Байдена не обвинят по делу о хранении секретных документов
Президенту США Джо Байдену не грозит уголовное дело после расследования о ненадлежащем хранении секретных документов, подтвердили в юридическом комитете палаты... РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T22:58
2024-02-08T23:16
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену не грозит уголовное дело после расследования о ненадлежащем хранении секретных документов, подтвердили в юридическом комитете палаты представителей."Спецпрокурор рекомендовал не выдвигать уголовных обвинений против Байдена", - сообщил комитет в соцсети Х.Там отметили, что спецпрокурор признал факт хранения Байденом материалов с ограниченным доступом в то время, когда он был частным лицом. "Двойные стандарты", - заявили на это в комитете.Ранее сообщалось, что специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом.Глава минюста Меррик Гарланд проинформировал об этом главу юридического комитета палаты представителей Джима Джордана и сенатора Линдси Грэма.Ранее Гарланд назначил Хёра на должность спецпрокурора для расследования ситуации с секретными документами, найденными в использовавшихся Байденом помещениях.В связанном с Байденом аналитическом центре в Вашингтоне ранее были обнаружили секретные документы, относящиеся к периоду, когда нынешний президент США занимал пост вице-президента. Бумаги находились в офисном помещении, которое использовал Байден в период с 2017 по 2019 год. На днях глава государства на добровольной основе дал показания в рамках расследования, которое ведет специально назначенный прокурор Роберт Хёр.Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом августе стало поводом к обыску в имении экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием.
https://ria.ru/20240104/impichment-1919752235.html
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в мире, сша, джо байден, линдси грэм, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Линдси Грэм, Дональд Трамп
Байдена не обвинят по делу о хранении секретных документов

Байдену не грозит дело после расследования о хранении секретных документов

© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену не грозит уголовное дело после расследования о ненадлежащем хранении секретных документов, подтвердили в юридическом комитете палаты представителей.
«
"Спецпрокурор рекомендовал не выдвигать уголовных обвинений против Байдена", - сообщил комитет в соцсети Х.
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
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Там отметили, что спецпрокурор признал факт хранения Байденом материалов с ограниченным доступом в то время, когда он был частным лицом. "Двойные стандарты", - заявили на это в комитете.
Ранее сообщалось, что специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом.
Глава минюста Меррик Гарланд проинформировал об этом главу юридического комитета палаты представителей Джима Джордана и сенатора Линдси Грэма.
Ранее Гарланд назначил Хёра на должность спецпрокурора для расследования ситуации с секретными документами, найденными в использовавшихся Байденом помещениях.
В связанном с Байденом аналитическом центре в Вашингтоне ранее были обнаружили секретные документы, относящиеся к периоду, когда нынешний президент США занимал пост вице-президента. Бумаги находились в офисном помещении, которое использовал Байден в период с 2017 по 2019 год. На днях глава государства на добровольной основе дал показания в рамках расследования, которое ведет специально назначенный прокурор Роберт Хёр.
Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом августе стало поводом к обыску в имении экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием.
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В миреСШАДжо БайденЛиндси ГрэмДональд Трамп
 
 
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