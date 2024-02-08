https://ria.ru/20240208/bayden-1926278938.html

Байдена не обвинят по делу о хранении секретных документов

Байдена не обвинят по делу о хранении секретных документов - РИА Новости, 08.02.2024

Байдена не обвинят по делу о хранении секретных документов

Президенту США Джо Байдену не грозит уголовное дело после расследования о ненадлежащем хранении секретных документов, подтвердили в юридическом комитете палаты... РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T22:58

2024-02-08T22:58

2024-02-08T23:16

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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену не грозит уголовное дело после расследования о ненадлежащем хранении секретных документов, подтвердили в юридическом комитете палаты представителей."Спецпрокурор рекомендовал не выдвигать уголовных обвинений против Байдена", - сообщил комитет в соцсети Х.Там отметили, что спецпрокурор признал факт хранения Байденом материалов с ограниченным доступом в то время, когда он был частным лицом. "Двойные стандарты", - заявили на это в комитете.Ранее сообщалось, что специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом.Глава минюста Меррик Гарланд проинформировал об этом главу юридического комитета палаты представителей Джима Джордана и сенатора Линдси Грэма.Ранее Гарланд назначил Хёра на должность спецпрокурора для расследования ситуации с секретными документами, найденными в использовавшихся Байденом помещениях.В связанном с Байденом аналитическом центре в Вашингтоне ранее были обнаружили секретные документы, относящиеся к периоду, когда нынешний президент США занимал пост вице-президента. Бумаги находились в офисном помещении, которое использовал Байден в период с 2017 по 2019 год. На днях глава государства на добровольной основе дал показания в рамках расследования, которое ведет специально назначенный прокурор Роберт Хёр.Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом августе стало поводом к обыску в имении экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием.

https://ria.ru/20240104/impichment-1919752235.html

https://ria.ru/20231228/rassledovanie-1918861437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, джо байден, линдси грэм, дональд трамп