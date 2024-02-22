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Старовер рассказал о новой идее папы римского для мира на Украине - РИА Новости, 22.02.2024
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Религия
 
04:03 22.02.2024 (обновлено: 09:45 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928871728.html
Старовер рассказал о новой идее папы римского для мира на Украине
Старовер рассказал о новой идее папы римского для мира на Украине - РИА Новости, 22.02.2024
Старовер рассказал о новой идее папы римского для мира на Украине
Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, общающийся с папой Римским Франциском, рассказал о предложении понтифика заинтересованным сторонам... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T04:03
2024-02-22T09:45
религия
ватикан
украина
франциск (хорхе марио бергольо)
владимир путин
такер карлсон
нато
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, общающийся с папой Римским Франциском, рассказал о предложении понтифика заинтересованным сторонам подписать мирные соглашения по украинскому вопросу на гробнице апостола Петра в главном соборе Ватикана или на мощах апостола Павла, покоящихся в римской базилике Сан-Паоло-Фуори-ле-Мура, а также о готовности папы поставить личную подпись под соглашениями и быть гарантом их выполнения. Ранее в феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией – издал такой указ. Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. На минувшей неделе в интервью российскому журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу". "Папа Франциск считает основной причиной того, что переговоры не начинаются, кризис доверия сторон. При этом он видит желание и готовность всех сторон конфликта к началу переговоров. Поэтому папа хотел бы предложить себя в качестве гаранта будущих мирных соглашений и также поставить свою подпись на достигнутых соглашениях между Россией и Украиной. Он предлагает подписать будущие соглашения на гробнице святого Петра в крипте собора Святого Петра в Ватикане или на мощах апостола Павла в базилике Святого Павла вне стен (Ватикана – ред.) в Риме. Это даст соглашениям долгосрочный и надежный характер", - сказал Севастьянов. По его словам, понтифик "надеется, что к переговорам подключатся США и Европа, где будут выработаны также механизма оказания финансовой помощи послевоенной Украине". Эти предложения, как пояснил Севастьянов, он услышал от папы Франциска в ходе их продолжительной беседы, посвященной теме мирных переговоров, на недавней аудиенции в конце января в Ватикане. А в феврале, буквально на днях, отметил собеседник агентства, поддерживающий и дистанционный контакт с понтификом, "папа поблагодарил за высокую оценку деятельности Святого Престола в деле мира со стороны МИД России" - официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и посла России в Ватикане Ивана Солтановского. Со своей стороны, добавил Севастьянов, "папа подтверждает приверженность Святого Престола и себя лично делу мира и поиску компромиссного решения в диалоге между Россией и Украиной". "Папа просит руководство Украины продолжить переговоры, начатые в Минске и Стамбуле. И предлагает Ватикан как платформу для восстановления доверия между переговорщиками от двух народов и продолжения переговоров, начатых в 2022 году", - заключил Севастьянов. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240215/vstrecha-1927480260.html
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923126753.html
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ватикан, украина, франциск (хорхе марио бергольо), владимир путин, такер карлсон, нато
Религия, Ватикан, Украина, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
Старовер рассказал о новой идее папы римского для мира на Украине

Глава союза староверов рассказал про новую идею папы римского по Украине

© Фото : предоставлено главой Всемирного союза староверов Леонидом СевастьяновымПапа Римский Франциск и глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов после аудиенции в Ватикане
Папа Римский Франциск и глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов после аудиенции в Ватикане - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© Фото : предоставлено главой Всемирного союза староверов Леонидом Севастьяновым
Папа Римский Франциск и глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов после аудиенции в Ватикане
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, общающийся с папой Римским Франциском, рассказал о предложении понтифика заинтересованным сторонам подписать мирные соглашения по украинскому вопросу на гробнице апостола Петра в главном соборе Ватикана или на мощах апостола Павла, покоящихся в римской базилике Сан-Паоло-Фуори-ле-Мура, а также о готовности папы поставить личную подпись под соглашениями и быть гарантом их выполнения.
Ранее в феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией – издал такой указ. Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. На минувшей неделе в интервью российскому журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу".
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"Папа Франциск считает основной причиной того, что переговоры не начинаются, кризис доверия сторон. При этом он видит желание и готовность всех сторон конфликта к началу переговоров. Поэтому папа хотел бы предложить себя в качестве гаранта будущих мирных соглашений и также поставить свою подпись на достигнутых соглашениях между Россией и Украиной. Он предлагает подписать будущие соглашения на гробнице святого Петра в крипте собора Святого Петра в Ватикане или на мощах апостола Павла в базилике Святого Павла вне стен (Ватикана – ред.) в Риме. Это даст соглашениям долгосрочный и надежный характер", - сказал Севастьянов.
По его словам, понтифик "надеется, что к переговорам подключатся США и Европа, где будут выработаны также механизма оказания финансовой помощи послевоенной Украине".
Эти предложения, как пояснил Севастьянов, он услышал от папы Франциска в ходе их продолжительной беседы, посвященной теме мирных переговоров, на недавней аудиенции в конце января в Ватикане.
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А в феврале, буквально на днях, отметил собеседник агентства, поддерживающий и дистанционный контакт с понтификом, "папа поблагодарил за высокую оценку деятельности Святого Престола в деле мира со стороны МИД России" - официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и посла России в Ватикане Ивана Солтановского. Со своей стороны, добавил Севастьянов, "папа подтверждает приверженность Святого Престола и себя лично делу мира и поиску компромиссного решения в диалоге между Россией и Украиной".
"Папа просит руководство Украины продолжить переговоры, начатые в Минске и Стамбуле. И предлагает Ватикан как платформу для восстановления доверия между переговорщиками от двух народов и продолжения переговоров, начатых в 2022 году", - заключил Севастьянов.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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РелигияВатиканУкраинаФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Владимир ПутинТакер КарлсонНАТО
 
 
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