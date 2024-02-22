https://ria.ru/20240222/putin-1929067498.html
Путин посетил новый сельский ФАП в Чувашии
Путин посетил новый сельский ФАП в Чувашии - РИА Новости, 22.02.2024
Путин посетил новый сельский ФАП в Чувашии
Президент России Владимир Путин в рамках поездки в Чувашию посетил новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Рындино Цивильского муниципального округа. РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T19:55
2024-02-22T19:55
2024-02-22T21:52
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СЕЛО РЫНДИНО (Чувашская Республика), 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках поездки в Чувашию посетил новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Рындино Цивильского муниципального округа. ФАП обслуживает 741 жителя. Он построен взамен ветхого пункта в рамках федерального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения и открылся в прошлом году. Там Путин ознакомился с новой практикой повышения доступности лекарств – их отпуском непосредственно фельдшером. Раньше жителям села приходилось ездить за лекарствами в районный центр. Кроме того, главе государства был представлен опыт организации телемедицинских консультаций на примере общения фельдшера с участковым врачом Цивильской районной больницы. На связь с ФАПом вышла участковый врач и терапевт Анна Владимировна из районной больницы. Демонстрация консультаций длилась недолго. Но у президента появились вопросы. Пододвинув стул к экрану, президент спросил: "У меня есть вопрос. Можно?"Врач не отказала. Путин поинтересовался, сколько таких консультаций проходит ежедневно и круглосуточно ли оказывается такая помощь. Терапевт рассказала главе государства, что обратиться могут в любую секунду, и врачи готовы выйти на связь. "Здорово", - отреагировал президент.Президенту также продемонстрировали процедурный кабинет, где проводятся инъекции, забор крови, вакцинация, профилактический осмотр женщин, оказывается неотложная медицинская помощь. По данным правительства республики, сегодня в Чувашии обновлен каждый третий объект первичного звена здравоохранения - это офисы врачей общей практики, врачебные амбулатории и ФАПы. За последние три года построено 110, отремонтировано 65 объектов здравоохранения.
https://ria.ru/20240222/kafe-1929060897.html
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здоровье - общество, россия, владимир путин
Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин
Путин посетил новый сельский ФАП в Чувашии
Путин посетил новый сельский ФАП в Чувашии и оценил работу телемедицины
СЕЛО РЫНДИНО (Чувашская Республика), 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках поездки в Чувашию посетил новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Рындино Цивильского муниципального округа.
ФАП обслуживает 741 жителя. Он построен взамен ветхого пункта в рамках федерального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения и открылся в прошлом году.
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Там Путин ознакомился с новой практикой повышения доступности лекарств – их отпуском непосредственно фельдшером. Раньше жителям села приходилось ездить за лекарствами в районный центр.
Кроме того, главе государства был представлен опыт организации телемедицинских консультаций на примере общения фельдшера с участковым врачом Цивильской районной больницы.
На связь с ФАПом вышла участковый врач и терапевт Анна Владимировна из районной больницы. Демонстрация консультаций длилась недолго. Но у президента появились вопросы. Пододвинув стул к экрану, президент спросил: "У меня есть вопрос. Можно?"
Врач не отказала. Путин поинтересовался, сколько таких консультаций проходит ежедневно и круглосуточно ли оказывается такая помощь. Терапевт рассказала главе государства, что обратиться могут в любую секунду, и врачи готовы выйти на связь. "Здорово", - отреагировал президент.
Президенту также продемонстрировали процедурный кабинет, где проводятся инъекции, забор крови, вакцинация, профилактический осмотр женщин, оказывается неотложная медицинская помощь.
По данным правительства республики, сегодня в Чувашии обновлен каждый третий объект первичного звена здравоохранения - это офисы врачей общей практики, врачебные амбулатории и ФАПы. За последние три года построено 110, отремонтировано 65 объектов здравоохранения.
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