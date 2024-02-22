https://ria.ru/20240222/ivleeva-1929034506.html

Священник из ДНР посоветовал Ивлеевой приехать в Донбасс санитаркой

Священник из ДНР посоветовал Ивлеевой приехать в Донбасс санитаркой - РИА Новости, 22.02.2024

Священник из ДНР посоветовал Ивлеевой приехать в Донбасс санитаркой

Священнослужитель РПЦ из Донецка иеромонах Феофан посоветовал участнице и организатору скандальной "голой" вечеринки, блогеру Анастасии Ивлеевой пройти курсы... РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T17:33

2024-02-22T17:33

2024-02-22T17:47

шоубиз

анастасия ивлеева

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религия

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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Священнослужитель РПЦ из Донецка иеромонах Феофан посоветовал участнице и организатору скандальной "голой" вечеринки, блогеру Анастасии Ивлеевой пройти курсы медсестры и приехать в Донбасс в качестве санитарки. Ранее бывший замминистра информации ДНР, военный эксперт Даниил Безсонов в своем Telegram-канале сообщил о скором приезде Ивлеевой в Донецк. По его информации, она должна посетить одну из больниц ДНР. "Анастасии хотелось бы порекомендовать, если она хочет по-настоящему что-то сделать, пройти хотя бы краткие курсы медсестер или санитарок и, пожалуйста, в любой госпиталь Донбасса медсестрой или санитаркой", - заявил иеромонах РИА Новости. Он напомнил, что Ивлеева снималась в сериале Александра Молочникова "Монастырь", который, по мнению священнослужителя, порочит репутацию РПЦ. "Анастасия зарекомендовала себя нехорошо, снявшись в порочащем православие фильме. Фаина Георгиевна Раневская говорила: "Сняться в плохом фильме – значит плюнуть в вечность". Анастасия плюнула в вечность не раз своими заявлениями многими и своим образом жизни и поведением", - заявил священник. Вечеринка, организованная Анастасией Ивлеевой, прошла в клубе "Мутабор" в конце декабря. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения. Ранее на эту тему высказался президент РФ Владимир Путин. Глава государства назвал их чудиками и заявил, что настоящую элиту России нужно сформировать из тех, кто принимает участие в спецоперации.

https://ria.ru/20240214/fotografiya-1927371386.html

https://ria.ru/20240212/isk-1926893705.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

анастасия ивлеева, русская православная церковь, донецк, религия