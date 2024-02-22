Рейтинг@Mail.ru
Священник из ДНР посоветовал Ивлеевой приехать в Донбасс санитаркой - РИА Новости, 22.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
17:33 22.02.2024 (обновлено: 17:47 22.02.2024)
https://ria.ru/20240222/ivleeva-1929034506.html
Священник из ДНР посоветовал Ивлеевой приехать в Донбасс санитаркой
Священник из ДНР посоветовал Ивлеевой приехать в Донбасс санитаркой - РИА Новости, 22.02.2024
Священник из ДНР посоветовал Ивлеевой приехать в Донбасс санитаркой
Священнослужитель РПЦ из Донецка иеромонах Феофан посоветовал участнице и организатору скандальной "голой" вечеринки, блогеру Анастасии Ивлеевой пройти курсы... РИА Новости, 22.02.2024
2024-02-22T17:33
2024-02-22T17:47
шоубиз
анастасия ивлеева
русская православная церковь
донецк
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918456604_0:0:2918:1641_1920x0_80_0_0_f89846bd7ad67b5dbc4a1b58b4074aa6.jpg
ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Священнослужитель РПЦ из Донецка иеромонах Феофан посоветовал участнице и организатору скандальной "голой" вечеринки, блогеру Анастасии Ивлеевой пройти курсы медсестры и приехать в Донбасс в качестве санитарки. Ранее бывший замминистра информации ДНР, военный эксперт Даниил Безсонов в своем Telegram-канале сообщил о скором приезде Ивлеевой в Донецк. По его информации, она должна посетить одну из больниц ДНР. "Анастасии хотелось бы порекомендовать, если она хочет по-настоящему что-то сделать, пройти хотя бы краткие курсы медсестер или санитарок и, пожалуйста, в любой госпиталь Донбасса медсестрой или санитаркой", - заявил иеромонах РИА Новости. Он напомнил, что Ивлеева снималась в сериале Александра Молочникова "Монастырь", который, по мнению священнослужителя, порочит репутацию РПЦ. "Анастасия зарекомендовала себя нехорошо, снявшись в порочащем православие фильме. Фаина Георгиевна Раневская говорила: "Сняться в плохом фильме – значит плюнуть в вечность". Анастасия плюнула в вечность не раз своими заявлениями многими и своим образом жизни и поведением", - заявил священник. Вечеринка, организованная Анастасией Ивлеевой, прошла в клубе "Мутабор" в конце декабря. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения. Ранее на эту тему высказался президент РФ Владимир Путин. Глава государства назвал их чудиками и заявил, что настоящую элиту России нужно сформировать из тех, кто принимает участие в спецоперации.
https://ria.ru/20240214/fotografiya-1927371386.html
https://ria.ru/20240212/isk-1926893705.html
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918456604_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_597e2dda8ca60d562533431e1ce628c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анастасия ивлеева, русская православная церковь, донецк, религия
Шоубиз, Анастасия Ивлеева, Русская православная церковь, Донецк, Религия
Священник из ДНР посоветовал Ивлеевой приехать в Донбасс санитаркой

Священник из ДНР посоветовал Ивлеевой приехать в госпиталь в Донбассе санитаркой

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАнастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Анастасия Ивлеева . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Священнослужитель РПЦ из Донецка иеромонах Феофан посоветовал участнице и организатору скандальной "голой" вечеринки, блогеру Анастасии Ивлеевой пройти курсы медсестры и приехать в Донбасс в качестве санитарки.
Ранее бывший замминистра информации ДНР, военный эксперт Даниил Безсонов в своем Telegram-канале сообщил о скором приезде Ивлеевой в Донецк. По его информации, она должна посетить одну из больниц ДНР.
Фотография, опубликованная Филиппом Киркоровым в социальной сети
Киркоров опубликовал фотографию из Дворца культуры в Горловке
14 февраля, 16:18
"Анастасии хотелось бы порекомендовать, если она хочет по-настоящему что-то сделать, пройти хотя бы краткие курсы медсестер или санитарок и, пожалуйста, в любой госпиталь Донбасса медсестрой или санитаркой", - заявил иеромонах РИА Новости.
Он напомнил, что Ивлеева снималась в сериале Александра Молочникова "Монастырь", который, по мнению священнослужителя, порочит репутацию РПЦ. "Анастасия зарекомендовала себя нехорошо, снявшись в порочащем православие фильме. Фаина Георгиевна Раневская говорила: "Сняться в плохом фильме – значит плюнуть в вечность". Анастасия плюнула в вечность не раз своими заявлениями многими и своим образом жизни и поведением", - заявил священник.
Вечеринка, организованная Анастасией Ивлеевой, прошла в клубе "Мутабор" в конце декабря. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения. Ранее на эту тему высказался президент РФ Владимир Путин. Глава государства назвал их чудиками и заявил, что настоящую элиту России нужно сформировать из тех, кто принимает участие в спецоперации.
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
К Ивлеевой подали иск на миллиард долларов после "голой вечеринки"
12 февраля, 16:30
 
ШоубизАнастасия ИвлееваРусская православная церковьДонецкРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала