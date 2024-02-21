https://ria.ru/20240221/rzhd-1928615307.html

РЖД хотят сделать быстрый интернет на всей линии Москва-Петербург

РЖД хотят сделать быстрый интернет на всей линии Москва-Петербург - РИА Новости, 21.02.2024

РЖД хотят сделать быстрый интернет на всей линии Москва-Петербург

Высокоскоростной интернет по технологии Radio-Ethernet, который протестируется на поездах "Сапсан", планируется запустить на всем протяжении железной дороги... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T01:38

2024-02-21T01:38

2024-02-21T09:02

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щербинка

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Высокоскоростной интернет по технологии Radio-Ethernet, который протестируется на поездах "Сапсан", планируется запустить на всем протяжении железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом к 2026 году, сообщил в интервью РИА Новости начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров. РЖД протестируют в поездах "Сапсан" высокоскоростной интернет по технологии Radio-Ethernet и планируют использовать ее в высокоскоростных составах, сообщал ранее гендиректор компании Олег Белозеров. Петров уточнил, что высокоскоростным интернетом в поездах по технологии Radio-Ethernet занимается дочернее предприятие РЖД - "ТрансТелеКом". "Были проведены тесты на экспериментальном кольце ВНИИЖТ в Щербинке, которые показали достаточно высокие показатели пропускной способности. Прошли тесты и на главном ходу Октябрьской дороги (там ходят "Сапсаны" - ред.) с установленным оборудованием - тоже высокая скорость на прием в поездах", - сообщил Петров. Сейчас в РЖД, продолжил он, запущен процесс по подготовке документации для реализации инвестиционного проекта по строительству всей необходимой инфраструктуры на всем участке Москва - Санкт-Петербург и оснащения всего парка поездов "Сапсан" необходимым оборудованием. "В планах к 2026 году реализовать технологию на всем протяжении главного хода", - сообщил глава дирекции. Читайте полный текст интервью >>>

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москва, санкт-петербург, ржд, транстелеком, олег белозеров, щербинка, технологии, общество