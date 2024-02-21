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РЖД хотят сделать быстрый интернет на всей линии Москва-Петербург - РИА Новости, 21.02.2024
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01:38 21.02.2024 (обновлено: 09:02 21.02.2024)
https://ria.ru/20240221/rzhd-1928615307.html
РЖД хотят сделать быстрый интернет на всей линии Москва-Петербург
РЖД хотят сделать быстрый интернет на всей линии Москва-Петербург - РИА Новости, 21.02.2024
РЖД хотят сделать быстрый интернет на всей линии Москва-Петербург
Высокоскоростной интернет по технологии Radio-Ethernet, который протестируется на поездах "Сапсан", планируется запустить на всем протяжении железной дороги... РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T01:38
2024-02-21T09:02
москва
санкт-петербург
ржд
транстелеком
олег белозеров
щербинка
технологии
общество
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Высокоскоростной интернет по технологии Radio-Ethernet, который протестируется на поездах "Сапсан", планируется запустить на всем протяжении железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом к 2026 году, сообщил в интервью РИА Новости начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров. РЖД протестируют в поездах "Сапсан" высокоскоростной интернет по технологии Radio-Ethernet и планируют использовать ее в высокоскоростных составах, сообщал ранее гендиректор компании Олег Белозеров. Петров уточнил, что высокоскоростным интернетом в поездах по технологии Radio-Ethernet занимается дочернее предприятие РЖД - "ТрансТелеКом". "Были проведены тесты на экспериментальном кольце ВНИИЖТ в Щербинке, которые показали достаточно высокие показатели пропускной способности. Прошли тесты и на главном ходу Октябрьской дороги (там ходят "Сапсаны" - ред.) с установленным оборудованием - тоже высокая скорость на прием в поездах", - сообщил Петров. Сейчас в РЖД, продолжил он, запущен процесс по подготовке документации для реализации инвестиционного проекта по строительству всей необходимой инфраструктуры на всем участке Москва - Санкт-Петербург и оснащения всего парка поездов "Сапсан" необходимым оборудованием. "В планах к 2026 году реализовать технологию на всем протяжении главного хода", - сообщил глава дирекции. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240221/rzhd-1928614152.html
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москва, санкт-петербург, ржд, транстелеком, олег белозеров, щербинка, технологии, общество
Москва, Санкт-Петербург, РЖД, Транстелеком, Олег Белозеров, Щербинка, Технологии, Общество
РЖД хотят сделать быстрый интернет на всей линии Москва-Петербург

РЖД хотят сделать быстрый интернет на линии Москва-Петербург к 2026 году

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСкоростной поезд
Скоростной поезд - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Высокоскоростной интернет по технологии Radio-Ethernet, который протестируется на поездах "Сапсан", планируется запустить на всем протяжении железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом к 2026 году, сообщил в интервью РИА Новости начальник дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров.
РЖД протестируют в поездах "Сапсан" высокоскоростной интернет по технологии Radio-Ethernet и планируют использовать ее в высокоскоростных составах, сообщал ранее гендиректор компании Олег Белозеров. Петров уточнил, что высокоскоростным интернетом в поездах по технологии Radio-Ethernet занимается дочернее предприятие РЖД - "ТрансТелеКом".
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"Были проведены тесты на экспериментальном кольце ВНИИЖТ в Щербинке, которые показали достаточно высокие показатели пропускной способности. Прошли тесты и на главном ходу Октябрьской дороги (там ходят "Сапсаны" - ред.) с установленным оборудованием - тоже высокая скорость на прием в поездах", - сообщил Петров.
Сейчас в РЖД, продолжил он, запущен процесс по подготовке документации для реализации инвестиционного проекта по строительству всей необходимой инфраструктуры на всем участке Москва - Санкт-Петербург и оснащения всего парка поездов "Сапсан" необходимым оборудованием.
"В планах к 2026 году реализовать технологию на всем протяжении главного хода", - сообщил глава дирекции.
Читайте полный текст интервью >>>
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