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Антон Петров: "Сапсаны" обошли самолеты между Москвой и Петербургом

Антон Петров: "Сапсаны" обошли самолеты между Москвой и Петербургом - РИА Новости, 21.02.2024

Антон Петров: "Сапсаны" обошли самолеты между Москвой и Петербургом

"Сапсаны" начали курсировать между Москвой и Петербургом 15 лет назад и до сих пор остаются самыми быстрыми поездами в стране. Какова максимальная скорость... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T08:00

2024-02-21T08:00

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"Сапсаны" начали курсировать между Москвой и Петербургом 15 лет назад и до сих пор остаются самыми быстрыми поездами в стране. Какова максимальная скорость "Сапсанов", будут ли их пускать на другие направления, кто занимается обслуживанием поездов после ухода Siemens, как изменятся интерьеры "Сапсанов", о высокоскоростном интернете, посадке по QR-коду, российских винах в меню, ценах на билеты и чему РЖД учились у авиакомпаний, в интервью РИА Новости рассказал глава дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров. Беседовала Надежда Фролова.— Какой рекорд скорости был установлен у "Сапсана" в России?— Во время сертификационных испытаний в 2009 году, которые проходили без пассажиров, — 281 километр в час. Установленная максимальная скорость "Сапсана" — 250 километров час. Такую скорость он развивает сегодня на пяти участках Октябрьской железной дороги.— Вы говорите, что сейчас "Сапсан" разгоняется до 250 километров в час на пяти участках. Есть возможность и необходимость сделать такую скорость еще на большем протяжении?— Это потребует значительных финансовых вложений в действующую инфраструктуру, а на повестке дня сейчас стоит строительство высокоскоростной магистрали.— Какую долю занимают перевозки "Сапсанами" на маршруте Москва-Санкт-Петербург среди других видов транспорта? За эти 15 лет эти поезда обогнали авиакомпании по объему перевозок на этом маршруте?— По итогам 2023 года доля поездов "Сапсан" составляет 42%. При этом до 2015 года авиакомпании перевозили больше пассажиров, чем мы, но после начала тактового движения, когда в расписании появилось 13-15 пар поездов в сутки в обоих направлениях, мы обогнали их. Удерживаем эту планку уже почти 10 лет.— Рассматривается ли в настоящее время запуск "Сапсанов" на каких-то новых маршрутах, кроме Москва-Санкт-Петербург?— Нет.— С техобслуживанием "Сапсанов" после ухода немецкого концерна Siemens проблем с комплектующими и с обслуживанием не возникло?— Российская компания, занимающаяся обслуживанием высокоскоростных поездов, "ВСМ-Сервис" совместно с причастными подразделениями ОАО "РЖД" и инжиниринговым партнером АО "ИЦ ЖТ" работают над подбором и выпуском новых компонентов, используемых при ремонте электропоездов. Они с этой задачей успешно справляются, поэтому проблем с обслуживанием поездов нет.— Какая средняя загрузка у "Сапсана"?— Процент населенности "Сапсанов" по итогам 2023 года — 97% по всему маршруту с учетом промежуточных остановок. В летние месяцы этот показатель превышает 100%.В межсезонье, например, в последние дни февраля, если отмечаем спад — снижаем тариф. Мы стараемся гибко реагировать на изменения спроса. И это касается не только стоимости, но и количества поездов. Ежедневно между Москвой и Санкт-Петербургом ходит 13 пар "Сапсанов", а в праздничные и выходные дни назначаем дополнительные или запускаем сдвоенные.— Расскажете секрет, когда можно купить самый выгодный билет на "Сапсан"?— Самый выгодный билет – купленный заранее. За 90 суток цена стартует от 2400 рублей. На невостребованные дни, например, вечер субботы или утро воскресенья, даже за 10 суток можно взять билет по приемлемой цене. Плюс мы в течение года проводим различные тарифные акции, приуроченные к особым датам – Новый год, 8 марта, День защитника Отечества и другие.— РЖД обновили интерьер части самой первой партии "Сапсанов". Будет ли продолжена модернизация?— В 2019 году мы запустили проект модернизации наших поездов. По итогам открытого онлайн-голосования остановились на кофейных цветах. После выбора цветовой гаммы мы определились с набором изменений, которые должны быть сделаны в поезде. В планах улучшить освещение, заменить кресла в первом и бизнес-классе, улучшить геометрию спинки кресел в эконом-классе, установить везде розетки, изменить интерьер вагона-бистро, оборудовать в тамбурных зонах специальные опорные сиденья для удобства пассажиров. То есть повторим все то, что уже было реализовано в модернизированных и новых поездах.Сегодня мы вместе со специалистами "ВСМ-Сервис" проводим модернизацию без участия производителя.— В последней партии "Сапсанов" появилось еще и купе. Будете делать, назовем их так, лежачие места и в других этих поездах?— Эти купе полностью наша идея, а Siemens ее реализовали. Правда, были свои сложности в том, чтобы убедить их осуществить какую-либо нашу задумку. Взять, например, кресла первого класса. Изначально мы хотели, чтобы в "Сапсане" появились кресла капсульного типа, но у производителя не нашлось поставщика, который смог бы реализовать что-то подобное.Когда Siemens отказались поставлять оставшиеся поезда из третьей партии, у нас на один "Сапсан" успели прийти новые кресла, а еще на три — нет. Мы были вынуждены установить в первый вагон кресла бизнес-класса. Тогда же приступили к созданию кресла для первого класса в России. Сегодня мы на финальной стадии: осталось пройти процедуры согласования и сертификации. В целом кресла похожи на те, что есть сейчас, но только еще комфортнее.— В течение какого срока и в скольких поездах оно будет установлено?— Российский поставщик найден. Планируем начать работы по установке в этом году и модернизировать три поезда. Сегодня в процентном соотношении почти 50% парка — это поезда в новом интерьере. Теперь наша задача модернизировать еще 50% парка.— Давайте вернемся к лежачим местам. В третьей партии поездов всего две полки на состав, правильно?— Да, два места, потому что для нас это был первый опыт, и мы пытались понять, насколько купе будет востребовано на рынке. Сегодня мы понимаем, что в состоянии реализовывать подобные интерьерные изменения. Мы видим высокую загрузку и востребованность этих зон. Теперь думаем о возможности расширения количества таких купе на действующие поезда.— Там будет тоже два места?— Да, компоновка один в один. Сегодня четыре поезда курсируют с такими купе.— Полки для купе в поездах, которые строил для вас Siemens, были, если правильно понимаю, от зарубежного поставщика. Эти новые полки для купе "Сапсанов" будут поставлять уже российские компании?— Конечно. Отмечу, что решения, которые были реализованы Siemens в этой части для наших "Сапсанов", разработаны российскими инженерами. Мы можем и в состоянии выполнить интерьерные изменения, которые раньше делал производитель.— Была ли идея организовать в "Сапсане", например, салон красоты или маникюра? Поставить спортивный тренажер?— Относительно маникюрных или массажных кабинетов есть требования законодательства, ГОСТов, которые определяют деятельность, связанную с оказанием таких услуг. Поезд — это не то место, где можно было бы эти требования удовлетворить.— Помимо интерьеров, вы обновили форму проводников. Планируется добавить еще каких-то деталей к их образу?— Создавая форму, мы ориентировались на лучшие практики крупных мировых транспортных компаний. В то же время аналогов летней и зимней формы, как у наших проводников, нет ни у кого. Локомотивные бригады – строгий синий костюм, который ассоциируется с дисциплиной, ответственностью, профессионализмом. Поездные бригады — более яркие костюмы с элементами красной отделки. Форма — это элемент коммуникации с пассажиром. В этом году планируем добавить к форме проводников новый стильный элемент — демисезонное серое пальто.— Ваши проводники в "Сапсанах" больше похожи на стюардесс. Вы заимствовали опыт у авиакомпаний?— Мы изучили и заимствовали технологии для обучения наших проводников у лучших авиакомпаний. В нашей дирекции с 2018 года работает "Школа сервиса", где проводники изучают конструкцию вагонов, особенности обслуживания пассажиров, навыки коммуникации, специальные технологические документы и так далее. У нас есть строгие требования: как наносить макияж и укладывать волосы, как правильно стоять на платформе во время посадки пассажиров и двигаться по вагону.— Какие-то жесткие запреты во внешнем виде есть?— Например, мы не берем с татуировками и пирсингом на открытых частях тела. Внешний вид работников поездных бригад регламентирован, а навыки уже отрабатываются в школе сервиса.— Стюардессам-девушкам в самолетах, бывает, приходится успокаивать буйных пассажиров. Некоторые перевозчики даже обучали персонал самообороне. У вас это есть в программе?— Нет такой необходимости. Поезда сопровождают сотрудники транспортной безопасности, а на каждой остановке дежурят сотрудники правоохранительных органов.Кроме того, у нас нет крепкого алкоголя.— Правда ли, что цены на спиртные напитки в поездах выше, чем, например, при покупке в обычном магазине, для того, чтобы у пассажиров был такой денежный тормоз не выпить лишнего?— Это правда.— Сколько российских напитков в винной карте "Сапсанов"?— Летом 2022 года мы перешли на вина российских производителей. До этого в первом и бизнес-классе были испанские и итальянские вина, сейчас же только отечественных производителей из разных регионов России. В последнее время появилось много новых и интересных виноделен, поэтому нам есть что предложить пассажирам. Мы в целом сейчас делаем акцент на российских производителей.— Как часто обновляете меню?— Меню меняется каждые два месяца и при его составлении учитывается сезон и праздники. Летом – легкие блюда с акцентом на овощи, зимой, наоборот, больше мясного, потому что требуется больше калорий. Во время Великого поста, например, всегда добавляем в меню дополнительные постные блюда. Планирование ассортимента осуществляется на полгода вперед. То есть в январе мы уже знаем, что предложим пассажирам "Сапсана" в июле.— Пассажиры иногда говорят, что цены на еду в "Сапсане" высоковаты.— У нас есть и дорогие, и бюджетные блюда.— К 15-летию "Сапсана" обновите меню?— Обязательно, будут новые блюда и десерты. Вообще, наш поставщик традиционно к каждому празднику – 8 марта, Новый год и так далее – вводит в меню новые блюда или специальные комплименты от шефа. Это прописано у нас в контракте. И все, что представлено в меню поезда, я всегда дегустирую лично.— Глава РЖД Олег Белозеров говорил о планах протестировать на "Сапсанах" высокоскоростной интернет. Когда планируется провести этот эксперимент?— Высокоскоростным интернетом в поездах по технологии Radio-Ethernet занимается дочернее предприятие ОАО "РЖД" — "ТрансТелеКом". Были проведены тесты на экспериментальном кольце ВНИИЖТ в Щербинке, которые показали достаточно высокие показатели пропускной способности. Прошли тесты и на главном ходу Октябрьской дороги с установленным оборудованием — тоже высокая скорость на прием в поездах.Сейчас в РЖД запущен процесс по подготовке документации для реализации инвестиционного проекта по строительству всей необходимой инфраструктуры на всем участке Москва — Санкт-Петербург и оснащение всего парка поездов "Сапсан" необходимым оборудованием. В планах к 2026 году реализовать технологию на всем протяжении главного хода.— Когда планируется провести эксперимент по посадке в "Сапсан" по биометрии и QR-коду? Кто будет участвовать в этом эксперименте?— В этом году должно начаться тестирование, но на поездах "Ласточка", на одном из маршрутов. "Сапсан" будет вторым этапом. Это проект Минцифры и "Российских железных дорог". Мы рассчитываем, что станем полигоном для отработки этой технологии. С технической точки зрения, а именно обеспечения проверки QR-кодов мобильными устройствами проводника, мы готовы. Теперь ждем решений на уровне министерства и компании на начало этого теста.— Есть понимание, как этот эксперимент будет происходить?— В мобильном устройстве проводника автоматически будут подкачиваться данные пассажира, который он указал при покупке билета. Проводнику достаточно будет с помощью мобильного устройства считать QR-код с экрана мобильного телефона пассажира из приложения "Госуслуги", чтобы получить подтверждение о легитимности.

https://ria.ru/20231225/vsm-1917904320.html

https://ria.ru/20240119/sapsan-1922317930.html

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https://ria.ru/20230615/fpk-1878206848.html

https://ria.ru/20231226/tsbt-1918142057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, олег белозеров, москва, санкт-петербург, ржд, siemens, россия