https://ria.ru/20240221/kazan-1928716056.html
Путин приехал на Казанский авиационный завод имени Горбунова
Путин приехал на Казанский авиационный завод имени Горбунова - РИА Новости, 21.02.2024
Путин приехал на Казанский авиационный завод имени Горбунова
Президент России Владимир Путин по прилету в Татарстан в среду посетил Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова. РИА Новости, 21.02.2024
2024-02-21T13:34
2024-02-21T13:34
2024-02-21T16:11
россия
владимир путин
политика
республика татарстан (татарстан)
казань
ту-160м
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КАЗАНЬ, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по прилету в Татарстан в среду посетил Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова. Глава государства посетил один из новых цехов и осмотрел четыре глубоко модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М. Такие самолеты могут быть носителями ядерного оружия и являются элементом так называемой ядерной триады РФ. В кабину одного из самолетов - за штурвал - Путин поднялся лично. Там он провел около 10 минут. Узнав, что у ракетоносца пока нет имени, президент предложил назвать его в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. "(Это) Человек, который много сделал для всей страны, для всей России", - подчеркнул Путин. Также глава государства ознакомился с презентацией о работе завода, планах производства и привлечении кадров, в том числе молодых. Президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров, гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, глава Татарстана Рустам Минниханов.КАЗ был основан в 1922 году, является филиалов АО "Туполев" - ведущего российского предприятия в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев и самолетов специального назначения. Казанский авиационный завод - головное предприятие дивизиона стратегической и специальной авиации "Объединенной авиастроительной корпорации". Важнейшие направления работы Казанского авиазавода - выполнение гособоронзаказа и увеличение производства гражданской техники.Предприятие обеспечивает серийное производство, модернизацию, ремонт, послепродажное обслуживание и поддержку эксплуатации военной и гражданской авиационной техники, в том числе производство и техобслуживание самолета Ту-160, капитальный ремонт и дальнейшее совершенствование Ту-160 и Ту-22М3, производство перспективных образцов авиационной техники. На предприятии также реализуются мероприятия по увеличению выпуска самолетов Ту-214 до 20 единиц в год на общую стоимость 92 млрд рублей.Основными заказчиками предприятия являются Минобороны, специальный летный отряд "Россия", ФСБ, МЧС, российские авиакомпании. Численность сотрудников в 2023 году составила 8,4 тыс. человек.
https://ria.ru/20230706/tu-160m-1882543580.html
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https://ria.ru/20230622/samolety-1879809302.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин на Казанском авиационном заводе имени Горбунова
Путин на Казанском авиационном заводе имени Горбунова
2024-02-21T13:34
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика, республика татарстан (татарстан), казань, ту-160м
Россия, Владимир Путин, Политика, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Ту-160М
Путин приехал на Казанский авиационный завод имени Горбунова
Путин приехал на Казанский авиазавод и забрался в кабину самолета Ту-160М
КАЗАНЬ, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по прилету в Татарстан в среду посетил Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова.
Глава государства посетил один из новых цехов и осмотрел четыре глубоко модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М
. Такие самолеты могут быть носителями ядерного оружия и являются элементом так называемой ядерной триады РФ.
Первый модернизированный Ту-160М приступил к государственным испытаниям
В кабину одного из самолетов - за штурвал - Путин поднялся лично. Там он провел около 10 минут. Узнав, что у ракетоносца пока нет имени, президент предложил назвать его в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева
. "(Это) Человек, который много сделал для всей страны, для всей России", - подчеркнул Путин.
Также глава государства ознакомился с презентацией о работе завода, планах производства и привлечении кадров, в том числе молодых.
Президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу
, вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров
, гендиректор "Ростеха
" Сергей Чемезов
, гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь
, глава Татарстана Рустам Минниханов
.
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КАЗ был основан в 1922 году, является филиалов АО "Туполев" - ведущего российского предприятия в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев и самолетов специального назначения. Казанский авиационный завод - головное предприятие дивизиона стратегической и специальной авиации "Объединенной авиастроительной корпорации". Важнейшие направления работы Казанского авиазавода - выполнение гособоронзаказа и увеличение производства гражданской техники.
Предприятие обеспечивает серийное производство, модернизацию, ремонт, послепродажное обслуживание и поддержку эксплуатации военной и гражданской авиационной техники, в том числе производство и техобслуживание самолета Ту-160, капитальный ремонт и дальнейшее совершенствование Ту-160 и Ту-22М3, производство перспективных образцов авиационной техники. На предприятии также реализуются мероприятия по увеличению выпуска самолетов Ту-214 до 20 единиц в год на общую стоимость 92 млрд рублей.
Основными заказчиками предприятия являются Минобороны, специальный летный отряд "Россия", ФСБ, МЧС, российские авиакомпании. Численность сотрудников в 2023 году составила 8,4 тыс. человек.
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