https://ria.ru/20240221/kazan-1928716056.html

Путин приехал на Казанский авиационный завод имени Горбунова

Путин приехал на Казанский авиационный завод имени Горбунова - РИА Новости, 21.02.2024

Путин приехал на Казанский авиационный завод имени Горбунова

Президент России Владимир Путин по прилету в Татарстан в среду посетил Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова. РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T13:34

2024-02-21T13:34

2024-02-21T16:11

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политика

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ту-160м

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КАЗАНЬ, 21 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по прилету в Татарстан в среду посетил Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова. Глава государства посетил один из новых цехов и осмотрел четыре глубоко модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М. Такие самолеты могут быть носителями ядерного оружия и являются элементом так называемой ядерной триады РФ. В кабину одного из самолетов - за штурвал - Путин поднялся лично. Там он провел около 10 минут. Узнав, что у ракетоносца пока нет имени, президент предложил назвать его в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. "(Это) Человек, который много сделал для всей страны, для всей России", - подчеркнул Путин. Также глава государства ознакомился с презентацией о работе завода, планах производства и привлечении кадров, в том числе молодых. Президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров, гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, глава Татарстана Рустам Минниханов.КАЗ был основан в 1922 году, является филиалов АО "Туполев" - ведущего российского предприятия в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев и самолетов специального назначения. Казанский авиационный завод - головное предприятие дивизиона стратегической и специальной авиации "Объединенной авиастроительной корпорации". Важнейшие направления работы Казанского авиазавода - выполнение гособоронзаказа и увеличение производства гражданской техники.Предприятие обеспечивает серийное производство, модернизацию, ремонт, послепродажное обслуживание и поддержку эксплуатации военной и гражданской авиационной техники, в том числе производство и техобслуживание самолета Ту-160, капитальный ремонт и дальнейшее совершенствование Ту-160 и Ту-22М3, производство перспективных образцов авиационной техники. На предприятии также реализуются мероприятия по увеличению выпуска самолетов Ту-214 до 20 единиц в год на общую стоимость 92 млрд рублей.Основными заказчиками предприятия являются Минобороны, специальный летный отряд "Россия", ФСБ, МЧС, российские авиакомпании. Численность сотрудников в 2023 году составила 8,4 тыс. человек.

https://ria.ru/20230706/tu-160m-1882543580.html

https://ria.ru/20240115/samolet-1921389313.html

https://ria.ru/20230622/samolety-1879809302.html

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республика татарстан (татарстан)

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Путин на Казанском авиационном заводе имени Горбунова Путин на Казанском авиационном заводе имени Горбунова 2024-02-21T13:34 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, политика, республика татарстан (татарстан), казань, ту-160м