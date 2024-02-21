https://ria.ru/20240221/bolnitsa-1928760078.html

На Урале проверят, почему ребенок-сирота остался без надзора в больнице

На Урале проверят, почему ребенок-сирота остался без надзора в больнице - РИА Новости, 21.02.2024

На Урале проверят, почему ребенок-сирота остался без надзора в больнице

Прокуратура начала проверку сообщений о том, что в детской горбольнице в поселке Потанино Челябинской области без присмотра находилась двухлетняя девочка,... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T15:55

2024-02-21T15:55

2024-02-21T15:55

происшествия

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 фев – РИА Новости. Прокуратура начала проверку сообщений о том, что в детской горбольнице в поселке Потанино Челябинской области без присмотра находилась двухлетняя девочка, прибывшая из учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. Ранее в местных СМИ появились сообщения о том, что в детской горбольнице поселка Потанино Челябинской области в педиатрическом отделении находится двухлетняя девочка из дома малютки. Указывалось, что ребенок был один в большой палате без присмотра. "Прокуратура Челябинской области организовала проверку по размещенной в средствах массовой информации… В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетней со стороны должностных лиц медицинского организации и учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей", - говорится в сообщении. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, уточняет надзорное ведомство. В пресс-службе министерства социальных отношений региона назвали "ситуацию недопустимой", пояснив, что дети, проживающие в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не должны находиться в медицинском учреждении без сопровождающих, это требование закреплено постановлением правительства региона от 21 июня 2022 года. "К сожалению, в данной ситуации был нарушен порядок организации совместного нахождения работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в медорганизации… В настоящее время к ребенку направлен сопровождающий, который будет круглосуточно находиться рядом с девочкой и обеспечивать необходимый присмотр и уход", - поясняется в сообщении. Министерство будет разбираться в причинах произошедшего, также будут приняты меры по недопущению подобных ситуаций, добавляет пресс-служба.

https://ria.ru/20240221/moskva-1928663519.html

https://ria.ru/20240221/sk-1928755341.html

челябинская область

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происшествия, челябинская область