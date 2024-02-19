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В СПЧ создали рабочую группу по контролю за выборами президента России - РИА Новости, 19.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
16:28 19.02.2024
https://ria.ru/20240219/spch-1928277828.html
В СПЧ создали рабочую группу по контролю за выборами президента России
В СПЧ создали рабочую группу по контролю за выборами президента России - РИА Новости, 19.02.2024
В СПЧ создали рабочую группу по контролю за выборами президента России
Совет по правам человека утвердил решение о создании Мониторинговой рабочей группы (МРГ) по контролю за соблюдением избирательных прав граждан на президентских... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T16:28
2024-02-19T16:28
выборы президента россии — 2024
политика
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александр точенов
леонид слуцкий (политик)
совет федерации рф
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Совет по правам человека утвердил решение о создании Мониторинговой рабочей группы (МРГ) по контролю за соблюдением избирательных прав граждан на президентских выборах, сообщается на сайте Независимого общественного мониторинга (НОМ). &quot;Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) утвердил решение о создании Мониторинговой рабочей группы по контролю за соблюдением избирательных прав граждан. Как рассказал ответственный секретарь СПЧ, глава МРГ СПЧ Александр Точенов, на заседании был предварительно определен список регионов, в которых МРГ будет вести мониторинг выборов президента РФ очно&quot;, - говорится на сайте НОМ.В дни выборов члены МРГ направятся в 11 регионов России. Точенов отметил, что список регионов и их количество еще будет дополняться и уточняться. МРГ уже занимается контролем избирательной кампании, часть членов Мониторинговой рабочей группы будет контролировать выборы в марте по месту своего проживания. "Кроме того, в конце февраля член МРГ СПЧ, председатель НОМ Александр Брод поедет мониторить досрочное голосование в отдаленных регионах ЯНАО", - сообщает НОМ. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, александр точенов, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, александр брод
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Александр Точенов, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ, Александр Брод
В СПЧ создали рабочую группу по контролю за выборами президента России

В СПЧ создали мониторинговую рабочую группу по контролю за выборами президента

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкКабинка для голосования на избирательном участке
Кабинка для голосования на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Кабинка для голосования на избирательном участке. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Совет по правам человека утвердил решение о создании Мониторинговой рабочей группы (МРГ) по контролю за соблюдением избирательных прав граждан на президентских выборах, сообщается на сайте Независимого общественного мониторинга (НОМ).
«

"Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) утвердил решение о создании Мониторинговой рабочей группы по контролю за соблюдением избирательных прав граждан. Как рассказал ответственный секретарь СПЧ, глава МРГ СПЧ Александр Точенов, на заседании был предварительно определен список регионов, в которых МРГ будет вести мониторинг выборов президента РФ очно", - говорится на сайте НОМ.

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В дни выборов члены МРГ направятся в 11 регионов России. Точенов отметил, что список регионов и их количество еще будет дополняться и уточняться. МРГ уже занимается контролем избирательной кампании, часть членов Мониторинговой рабочей группы будет контролировать выборы в марте по месту своего проживания.
"Кроме того, в конце февраля член МРГ СПЧ, председатель НОМ Александр Брод поедет мониторить досрочное голосование в отдаленных регионах ЯНАО", - сообщает НОМ.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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