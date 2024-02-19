https://ria.ru/20240219/spch-1928277828.html

В СПЧ создали рабочую группу по контролю за выборами президента России

В СПЧ создали рабочую группу по контролю за выборами президента России - РИА Новости, 19.02.2024

В СПЧ создали рабочую группу по контролю за выборами президента России

Совет по правам человека утвердил решение о создании Мониторинговой рабочей группы (МРГ) по контролю за соблюдением избирательных прав граждан на президентских... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T16:28

2024-02-19T16:28

2024-02-19T16:28

выборы президента россии — 2024

политика

россия

александр точенов

леонид слуцкий (политик)

совет федерации рф

александр брод

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Совет по правам человека утвердил решение о создании Мониторинговой рабочей группы (МРГ) по контролю за соблюдением избирательных прав граждан на президентских выборах, сообщается на сайте Независимого общественного мониторинга (НОМ). "Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) утвердил решение о создании Мониторинговой рабочей группы по контролю за соблюдением избирательных прав граждан. Как рассказал ответственный секретарь СПЧ, глава МРГ СПЧ Александр Точенов, на заседании был предварительно определен список регионов, в которых МРГ будет вести мониторинг выборов президента РФ очно", - говорится на сайте НОМ.В дни выборов члены МРГ направятся в 11 регионов России. Точенов отметил, что список регионов и их количество еще будет дополняться и уточняться. МРГ уже занимается контролем избирательной кампании, часть членов Мониторинговой рабочей группы будет контролировать выборы в марте по месту своего проживания. "Кроме того, в конце февраля член МРГ СПЧ, председатель НОМ Александр Брод поедет мониторить досрочное голосование в отдаленных регионах ЯНАО", - сообщает НОМ. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240209/davankov-1926399291.html

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политика, россия, александр точенов, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф, александр брод