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"АльфаСтрахование - ОМС" запустила цифровой сервис по обновлению полиса ОМС

"АльфаСтрахование - ОМС" запустила цифровой сервис по обновлению полиса ОМС - РИА Новости, 19.02.2024

"АльфаСтрахование - ОМС" запустила цифровой сервис по обновлению полиса ОМС

ООО "АльфаСтрахование — ОМС" запустило с начала года первый на рынке ОМС цифровой сервис для клиентов по обновлению персональных данных страхового полиса,... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T13:49

2024-02-19T13:49

2024-02-19T13:49

здоровье - общество

омс

полис омс

россия

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. ООО "АльфаСтрахование — ОМС" запустило с начала года первый на рынке ОМС цифровой сервис для клиентов по обновлению персональных данных страхового полиса, интегрированный с порталом "Госуслуг" (18+), сообщает пресс-служба компании.Сервис позволяет застрахованным решать ряд вопросов по полису ОМС дистанционно, без визита в офис страховой компании.Как отметили в компании, согласно статистике обращений граждан, есть две похожие ситуации, с которыми сталкиваются клиенты: они не видят свой полис в личном кабинете на портале "Госуслуг" или при обращении в поликлинику их не находят в базе."Решение в таких ситуациях простое — гражданам нужно актуализировать свои личные данные полиса. Это необходимо делать при получении нового паспорта в 14, 20, 45 лет, изменении ФИО, места жительства, замене свидетельства о рождении ребенка. Именно это теперь можно сделать прямо на сайте, с экрана смартфона, не тратя время на визит в офис", — говорится в сообщении.По словам генерального директора "АльфаСтрахование — ОМС" Андрея Рыжакова, ежедневно 2,5 тысячи клиентов обращаются в компанию за помощью по ОМС через сайт."Мы видим, что популярность наших простых и быстрых цифровых решений выросла вдвое в сравнении с прошлым годом. Их востребованность будет расти, и мы планируем внедрять новые сервисы, интегрированные с цифровым профилем единого портала государственных услуг, делая помощь по ОМС все более удобной для наших клиентов", — сказал он.Клиенты "АльфаСтрахование — ОМС" могут актуализировать данные своего полиса, нажав кнопку "заполнить через госуслуги", без посещения офиса. В соответствии с требованиями законодательства, в отдельных ситуациях все же необходимо посетить офис страховой, например, при изменении ФИО или даты рождения, — для сверки данных и подписания заявления. При этом онлайн-актуализация на сайте компании позволяет сократить время пребывания в офисе, так как вся необходимая информация получена специалистами страховой заранее, дистанционно.Как отмечается в сообщении, сегодня сервисы страховых компаний по сопровождению клиентов на всех этапах оказания медицинской помощи, включая независимый аудит качества медпомощи, востребованы у населения и повышают их удовлетворенность работой системы ОМС. Новое цифровое решение дополняет другой востребованный сервис "АльфаСтрахование — ОМС" — "Линия помощи" (18+). Это онлайн-приемная для клиентов, которым необходимо содействие страховой компании, когда есть сомнения в качестве проведенной диагностики и ее результатах, в эффективности проводимого лечения, в случаях долгого ожидания медпомощи или госпитализации. В 2023 году количество обращений в этот онлайн-сервис выросло в 1,7 раза по сравнению с предыдущим годом. Клиенты запрашивают проведение экспертизы качества оказанной медпомощи, официальные письменные заключения, просят рекомендации и содействия в решении вопросов с медицинскими организациями.Реклама, ООО "Альфастрахование–ОМС", erid: 4CQwVszH9pWvp5V84rP

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, омс, полис омс, россия