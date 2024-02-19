https://ria.ru/20240219/nablyudatel-1928276022.html

Памфилова вручила замгенсека СНГ удостоверение международного наблюдателя

Памфилова вручила замгенсека СНГ удостоверение международного наблюдателя - РИА Новости, 19.02.2024

Памфилова вручила замгенсека СНГ удостоверение международного наблюдателя

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова вручила заместителю генерального секретаря СНГ Ильхому Нематову первое удостоверение... РИА Новости, 19.02.2024

2024-02-19T16:22

2024-02-19T16:22

2024-02-19T16:32

выборы президента россии — 2024

политика

элла памфилова

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

снг

совет федерации рф

цик рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928278001_0:0:1685:948_1920x0_80_0_0_8a490bee4c89c0e287278234e6af9d94.png

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова вручила заместителю генерального секретаря СНГ Ильхому Нематову первое удостоверение международного наблюдателя, передает корреспондент РИА Новости. Церемония вручения состоялась в Центризбиркоме. "Мы очень заинтересованы в честном, открытом, профессиональном ходе наблюдения и соответствующих выводах. Нам это еще важно, потому что у нас много общего – наша общая история, общие границы, у нас общие подходы с учетом того, как развивались наши страны, поэтому легче давать объективную оценку", - сказала Памфилова на встрече с представителями исполкома СНГ в понедельник. Памфилова поблагодарила Нематова за тщательный подход к миссии. Глава ЦИК сообщила, что Нематов передал официальное письмо, в котором миссия просит к 5 марта подготовить подробные ответы по кругу системных вопросов. "Это дорогого стоит, именно то, что люди высокопрофессиональные, заинтересованные", — добавила председатель Центризбиркома. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, снг, совет федерации рф, цик рф