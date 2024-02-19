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Памфилова вручила замгенсека СНГ удостоверение международного наблюдателя - РИА Новости, 19.02.2024
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16:22 19.02.2024 (обновлено: 16:32 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/nablyudatel-1928276022.html
Памфилова вручила замгенсека СНГ удостоверение международного наблюдателя
Памфилова вручила замгенсека СНГ удостоверение международного наблюдателя - РИА Новости, 19.02.2024
Памфилова вручила замгенсека СНГ удостоверение международного наблюдателя
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова вручила заместителю генерального секретаря СНГ Ильхому Нематову первое удостоверение... РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T16:22
2024-02-19T16:32
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова вручила заместителю генерального секретаря СНГ Ильхому Нематову первое удостоверение международного наблюдателя, передает корреспондент РИА Новости. Церемония вручения состоялась в Центризбиркоме. "Мы очень заинтересованы в честном, открытом, профессиональном ходе наблюдения и соответствующих выводах. Нам это еще важно, потому что у нас много общего – наша общая история, общие границы, у нас общие подходы с учетом того, как развивались наши страны, поэтому легче давать объективную оценку", - сказала Памфилова на встрече с представителями исполкома СНГ в понедельник. Памфилова поблагодарила Нематова за тщательный подход к миссии. Глава ЦИК сообщила, что Нематов передал официальное письмо, в котором миссия просит к 5 марта подготовить подробные ответы по кругу системных вопросов. "Это дорогого стоит, именно то, что люди высокопрофессиональные, заинтересованные", — добавила председатель Центризбиркома. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, снг, совет федерации рф, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Элла Памфилова, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, СНГ, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ
Памфилова вручила замгенсека СНГ удостоверение международного наблюдателя

Памфилова вручила замгенсека СНГ первое удостоверение международного наблюдателя

© РИА НовостиЭлла Памфилова вручает первое удостоверение международного наблюдателя в рамках предвыборной кампании Ильхому Нематову
Элла Памфилова вручает первое удостоверение международного наблюдателя в рамках предвыборной кампании Ильхому Нематову
© РИА Новости
Элла Памфилова вручает первое удостоверение международного наблюдателя в рамках предвыборной кампании Ильхому Нематову
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова вручила заместителю генерального секретаря СНГ Ильхому Нематову первое удостоверение международного наблюдателя, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения состоялась в Центризбиркоме.
"Мы очень заинтересованы в честном, открытом, профессиональном ходе наблюдения и соответствующих выводах. Нам это еще важно, потому что у нас много общего – наша общая история, общие границы, у нас общие подходы с учетом того, как развивались наши страны, поэтому легче давать объективную оценку", - сказала Памфилова на встрече с представителями исполкома СНГ в понедельник.
Памфилова поблагодарила Нематова за тщательный подход к миссии. Глава ЦИК сообщила, что Нематов передал официальное письмо, в котором миссия просит к 5 марта подготовить подробные ответы по кругу системных вопросов.
"Это дорогого стоит, именно то, что люди высокопрофессиональные, заинтересованные", — добавила председатель Центризбиркома.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Президентская кампания 2024
30 декабря 2023, 11:25
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Выборы президента России: этапы избирательной кампанииПосмотреть
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаЭлла ПамфиловаЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСНГСовет Федерации РФЦИК РФ
 
 
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