Памфилова вручила замгенсека СНГ удостоверение международного наблюдателя
Памфилова вручила замгенсека СНГ первое удостоверение международного наблюдателя
© РИА НовостиЭлла Памфилова вручает первое удостоверение международного наблюдателя в рамках предвыборной кампании Ильхому Нематову
© РИА Новости
Элла Памфилова вручает первое удостоверение международного наблюдателя в рамках предвыборной кампании Ильхому Нематову
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова вручила заместителю генерального секретаря СНГ Ильхому Нематову первое удостоверение международного наблюдателя, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения состоялась в Центризбиркоме.
"Мы очень заинтересованы в честном, открытом, профессиональном ходе наблюдения и соответствующих выводах. Нам это еще важно, потому что у нас много общего – наша общая история, общие границы, у нас общие подходы с учетом того, как развивались наши страны, поэтому легче давать объективную оценку", - сказала Памфилова на встрече с представителями исполкома СНГ в понедельник.
Памфилова поблагодарила Нематова за тщательный подход к миссии. Глава ЦИК сообщила, что Нематов передал официальное письмо, в котором миссия просит к 5 марта подготовить подробные ответы по кругу системных вопросов.
"Это дорогого стоит, именно то, что люди высокопрофессиональные, заинтересованные", — добавила председатель Центризбиркома.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.