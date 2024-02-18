https://ria.ru/20240218/ramadan-1928129915.html

Источник: Израиль ограничит палестинцам вход на Храмовую гору в Рамадан

Источник: Израиль ограничит палестинцам вход на Храмовую гору в Рамадан - РИА Новости, 18.02.2024

Источник: Израиль ограничит палестинцам вход на Храмовую гору в Рамадан

Правительство Израиля ограничит вход на Храмовую гору для палестинцев с Западного берега на время священного месяца Рамадан, въедут не более 15 тысяч человек... РИА Новости, 18.02.2024

2024-02-18T22:38

2024-02-18T22:38

2024-02-18T23:23

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 фев — РИА Новости. Правительство Израиля ограничит вход на Храмовую гору для палестинцев с Западного берега на время священного месяца Рамадан, въедут не более 15 тысяч человек старше 60 и моложе 10 лет, сообщил РИА Новости источник в правительстве."Ограничения на вход на Храмовую гору введены для арабов из Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега) ... (Пройдут) только лица старше 60 лет, дети младше 10 лет и не более 15 000 человек", - сообщил источник.По его данным, вопрос о необходимости введения ограничений для израильских арабов и жителей Иерусалима будет решать полиция."Но пока в их отношении решения нет", - рассказал источник.Ранее министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что выступает против разрешения молиться на Храмовой горе в период Рамадана для палестинцев с Западного берега. Израильские СМИ сообщали, что крайне правый политик также требует ограничить вход к святыне и для израильских арабов. По данным Ynet, Бен-Гвир считает, что на время священного для мусульман месяца Рамадан израильским арабам моложе 70 лет нужно запретить молиться в мечети Аль-Акса.Израиль ежегодно в той или иной степени ограничивает вход верующих палестинцев на Храмовую гору в период Рамадана, в основном это касается молодежи. По данным 12 канала израильского телевидения, в этом году на фоне продолжающейся эскалации конфликта в секторе Газа ограничения будут жестче, чем в предыдущие годы.Рамадан является девятым месяцем лунного мусульманского календаря и одним из столпов ислама. Целый месяц мусульманам предписывается поститься с рассвета до заката, воздерживаться от еды, питья и различных физических удовольствий, проводить время в молитвах и помогать бедным. В этом году он начинается с заходом солнца 10 марта и заканчивается 9 апреля.Храмовая гора расположена с восточной стороны Старого города. Здесь находился Первый, а затем и Второй Иерусалимский храм. Здесь же, согласно иудейской традиции, будет стоять Третий храм. В настоящее время на горе расположены две особо чтимые мусульманские святыни - мечети Аль-Акса и Купол Скалы. Статус Храмовой горы и Иерусалима в целом является одной из острейших проблем палестино-израильского урегулирования.

https://ria.ru/20230323/ramadan-1859434413.html

https://ria.ru/20240218/konflikt-1915630213.html

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израиль, в мире, иерусалим