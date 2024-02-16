https://ria.ru/20240216/vrachi-1927822947.html

Врачи заявили, что более получаса пытались реанимировать Навального

Врачи заявили, что более получаса пытались реанимировать Навального - РИА Новости, 16.02.2024

Врачи заявили, что более получаса пытались реанимировать Навального

Бригада скорой помощи более получаса пыталась реанимировать Алексея Навального, сообщили РИА Новости в Лабытнангской городской больнице. РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T16:26

2024-02-16T16:26

2024-02-16T17:39

алексей навальный

происшествия

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владимирская область

москва

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

московский городской суд

ив роше

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев – РИА Новости. Бригада скорой помощи более получаса пыталась реанимировать Алексея Навального, сообщили РИА Новости в Лабытнангской городской больнице.Навальный скончался в пятницу в исправительной колонии №3 в ЯНАО, сообщило региональное управление ФСИН. По данным ведомства, в пятницу Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание, на место незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи, были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Причины смерти устанавливаются. В колонию будет направлена комиссия центрального аппарата ФСИН России, сообщило пресс-бюро ведомства."Прибывшие на место медики продолжили реанимационные мероприятия, которые уже оказывали медики колонии. И проводили их более получаса. Однако, пациент скончался", - сказала собеседница агентства.По ее словам, бригада скорой помощи доехала до колонии меньше, чем за семь минут, на территорию учреждения к пациенту медики попали за две минуты.В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.В марте следующего года Лефортовский суд Москвы приговорил его совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана).В мае 2022-го Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима – обе находятся во Владимирской области.В августе Мосгорсуд признал Навального виновным еще по одному делу, о создании экстремистского сообщества, назначив совокупно 19 лет колонии уже особого режима. Впоследствии Навального перевели отбывать срок на Ямал - в исправительную колонию №3 "Полярный волк".

https://radiosputnik.ru/20240216/zakharova-1927811701.html

https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927810970.html

https://ria.ru/20240216/navalnyy-1927791884.html

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алексей навальный, происшествия, россия, владимирская область, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), московский городской суд, ив роше