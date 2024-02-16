В Виннице рейдеры пытаются отобрать храм УПЦ
В УПЦ сообщили, что рейдеры пытаются отобрать храм иконы Божией Матери в Виннице
© УПЦПравославные у храма в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница" в Виннице
© УПЦ
Православные у храма в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница" в Виннице
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины повесили новые замки на двери храма в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница" в Виннице с целью не допустить в святыню прихожан канонической Украинской православной церкви, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ в Telegram-канале.
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"После того, как сторонники ПЦУ спилили замки и закрыли храм в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница" УПЦ в Виннице, сотни верующих собрались на молитву возле церкви", - информирует информационно-просветительский отдел УПЦ.
Отмечается, что 12 февраля прошло собрание религиозной общины храма, на котором члены прихода выразили верность УПЦ.
В свою очередь, как передает сайт Винницкой епархии, протоиерей Андрей Балан заявил, что никаких оснований не пропустить верующих в свой храм у власти нет. По его словам, замок повесили на двери храма без ведома общины.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".