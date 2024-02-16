https://ria.ru/20240216/khram-1927879276.html

В Виннице рейдеры пытаются отобрать храм УПЦ

В Виннице рейдеры пытаются отобрать храм УПЦ - РИА Новости, 16.02.2024

В Виннице рейдеры пытаются отобрать храм УПЦ

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины повесили новые замки на двери храма в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница" в Виннице с целью не... РИА Новости, 16.02.2024

2024-02-16T20:28

2024-02-16T20:28

2024-02-16T20:34

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служба безопасности украины

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины повесили новые замки на двери храма в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница" в Виннице с целью не допустить в святыню прихожан канонической Украинской православной церкви, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ в Telegram-канале. "После того, как сторонники ПЦУ спилили замки и закрыли храм в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница" УПЦ в Виннице, сотни верующих собрались на молитву возле церкви", - информирует информационно-просветительский отдел УПЦ.Отмечается, что 12 февраля прошло собрание религиозной общины храма, на котором члены прихода выразили верность УПЦ. В свою очередь, как передает сайт Винницкой епархии, протоиерей Андрей Балан заявил, что никаких оснований не пропустить верующих в свой храм у власти нет. По его словам, замок повесили на двери храма без ведома общины. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240212/ukraina-1926848246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

винница, украина, россия, украинская православная церковь, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц