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В Виннице рейдеры пытаются отобрать храм УПЦ - РИА Новости, 16.02.2024
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Религия
 
20:28 16.02.2024 (обновлено: 20:34 16.02.2024)
https://ria.ru/20240216/khram-1927879276.html
В Виннице рейдеры пытаются отобрать храм УПЦ
В Виннице рейдеры пытаются отобрать храм УПЦ - РИА Новости, 16.02.2024
В Виннице рейдеры пытаются отобрать храм УПЦ
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины повесили новые замки на двери храма в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница" в Виннице с целью не... РИА Новости, 16.02.2024
2024-02-16T20:28
2024-02-16T20:34
религия
винница
украина
россия
украинская православная церковь
служба безопасности украины
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины повесили новые замки на двери храма в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница" в Виннице с целью не допустить в святыню прихожан канонической Украинской православной церкви, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ в Telegram-канале. "После того, как сторонники ПЦУ спилили замки и закрыли храм в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница" УПЦ в Виннице, сотни верующих собрались на молитву возле церкви", - информирует информационно-просветительский отдел УПЦ.Отмечается, что 12 февраля прошло собрание религиозной общины храма, на котором члены прихода выразили верность УПЦ. В свою очередь, как передает сайт Винницкой епархии, протоиерей Андрей Балан заявил, что никаких оснований не пропустить верующих в свой храм у власти нет. По его словам, замок повесили на двери храма без ведома общины. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240212/ukraina-1926848246.html
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винница, украина, россия, украинская православная церковь, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц
Религия, Винница, Украина, Россия, Украинская православная церковь, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ
В Виннице рейдеры пытаются отобрать храм УПЦ

В УПЦ сообщили, что рейдеры пытаются отобрать храм иконы Божией Матери в Виннице

© УПЦПравославные у храма в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница" в Виннице
Православные у храма в честь иконы Божией Матери Скоропослушница в Виннице
© УПЦ
Православные у храма в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница" в Виннице
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины повесили новые замки на двери храма в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница" в Виннице с целью не допустить в святыню прихожан канонической Украинской православной церкви, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ в Telegram-канале.
«
"После того, как сторонники ПЦУ спилили замки и закрыли храм в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница" УПЦ в Виннице, сотни верующих собрались на молитву возле церкви", - информирует информационно-просветительский отдел УПЦ.
Отмечается, что 12 февраля прошло собрание религиозной общины храма, на котором члены прихода выразили верность УПЦ.
В свою очередь, как передает сайт Винницкой епархии, протоиерей Андрей Балан заявил, что никаких оснований не пропустить верующих в свой храм у власти нет. По его словам, замок повесили на двери храма без ведома общины.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
На Украине сравнили ситуацию вокруг УПЦ с беспределом начала 90-х
12 февраля, 14:15
 
РелигияВинницаУкраинаРоссияУкраинская православная церковьСлужба безопасности УкраиныСитуация вокруг УПЦ
 
 
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