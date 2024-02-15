https://ria.ru/20240215/eksport-1927648702.html
Ленинградская область увеличила экспорт рыбы и морепродуктов в 2023 году
Ленинградская область увеличила экспорт рыбы и морепродуктов в 2023 году - РИА Новости, 15.02.2024
Ленинградская область увеличила экспорт рыбы и морепродуктов в 2023 году
Ленобласть в 2023 году в более чем в половину увеличила экспорт рыбы и морепродуктов, а также масложировой и зерновой продукции, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T18:25
2024-02-15T18:25
2024-02-15T18:39
ленинградская область
экономика
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев - РИА Новости. Ленобласть в 2023 году в более чем в половину увеличила экспорт рыбы и морепродуктов, а также масложировой и зерновой продукции, сообщает пресс-служба правительства региона. "В Ленинградской области в 2023 году по направлениям "экспорт прочей продукции АПК", "экспорт рыбы и морепродуктов", "экспорт масложировой продукции" и "экспорт зерновой продукции" отмечается устойчивый рост объемов экспорта на 58%", - сообщает пресс-служба со ссылкой на данные Минсельхоза РФ. По словам заместителя председателя правительства Ленинградской области Олега Малащенко, сегодня область работает над диверсификацией экспорта, ищет новые возможности, рынки сбыта, вовлекает новых производителей в экспортную деятельность "Традиционно для нашего региона основу экспорта пищевой продукции составляли входящие в эту категорию табачные изделия, из продукции АПК - мы поставляли яйцо и мясо птицы. Область увеличила поставки за рубеж рыбной и зерновой продукции, жиров и масел", - сказал Малащенко. Отмечается, что правительство Ленинградской области оказывает экспортерам господдержку в финансировании логистики поставок продукции, помощь в поиске покупателей, выходе на маркетплейсы, экспертизе контрактов, организует участие в коллективных стендах на международных выставках и бизнес-миссиях за рубеж.
https://ria.ru/20240210/postavschiki-1926615558.html
https://ria.ru/20240202/resheniya-1925135304.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ленинградская область, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия
Ленинградская область , Экономика, Ленинградская область, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Россия
Ленинградская область увеличила экспорт рыбы и морепродуктов в 2023 году
Ленобласть более чем в половину увеличила экспорт рыбы и морепродуктов в 2023 г
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев - РИА Новости. Ленобласть в 2023 году в более чем в половину увеличила экспорт рыбы и морепродуктов, а также масложировой и зерновой продукции, сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"В Ленинградской области в 2023 году по направлениям "экспорт прочей продукции АПК", "экспорт рыбы и морепродуктов", "экспорт масложировой продукции" и "экспорт зерновой продукции" отмечается устойчивый рост объемов экспорта на 58%", - сообщает пресс-служба со ссылкой на данные Минсельхоза РФ
.
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По словам заместителя председателя правительства Ленинградской области Олега Малащенко, сегодня область работает над диверсификацией экспорта, ищет новые возможности, рынки сбыта, вовлекает новых производителей в экспортную деятельность
«
"Традиционно для нашего региона основу экспорта пищевой продукции составляли входящие в эту категорию табачные изделия, из продукции АПК - мы поставляли яйцо и мясо птицы. Область увеличила поставки за рубеж рыбной и зерновой продукции, жиров и масел", - сказал Малащенко.
Отмечается, что правительство Ленинградской области оказывает экспортерам господдержку в финансировании логистики поставок продукции, помощь в поиске покупателей, выходе на маркетплейсы, экспертизе контрактов, организует участие в коллективных стендах на международных выставках и бизнес-миссиях за рубеж.
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