https://ria.ru/20240215/eksport-1927648702.html

Ленинградская область увеличила экспорт рыбы и морепродуктов в 2023 году

Ленинградская область увеличила экспорт рыбы и морепродуктов в 2023 году - РИА Новости, 15.02.2024

Ленинградская область увеличила экспорт рыбы и морепродуктов в 2023 году

Ленобласть в 2023 году в более чем в половину увеличила экспорт рыбы и морепродуктов, а также масложировой и зерновой продукции, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T18:25

2024-02-15T18:25

2024-02-15T18:39

ленинградская область

экономика

ленинградская область

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев - РИА Новости. Ленобласть в 2023 году в более чем в половину увеличила экспорт рыбы и морепродуктов, а также масложировой и зерновой продукции, сообщает пресс-служба правительства региона. "В Ленинградской области в 2023 году по направлениям "экспорт прочей продукции АПК", "экспорт рыбы и морепродуктов", "экспорт масложировой продукции" и "экспорт зерновой продукции" отмечается устойчивый рост объемов экспорта на 58%", - сообщает пресс-служба со ссылкой на данные Минсельхоза РФ. По словам заместителя председателя правительства Ленинградской области Олега Малащенко, сегодня область работает над диверсификацией экспорта, ищет новые возможности, рынки сбыта, вовлекает новых производителей в экспортную деятельность "Традиционно для нашего региона основу экспорта пищевой продукции составляли входящие в эту категорию табачные изделия, из продукции АПК - мы поставляли яйцо и мясо птицы. Область увеличила поставки за рубеж рыбной и зерновой продукции, жиров и масел", - сказал Малащенко. Отмечается, что правительство Ленинградской области оказывает экспортерам господдержку в финансировании логистики поставок продукции, помощь в поиске покупателей, выходе на маркетплейсы, экспертизе контрактов, организует участие в коллективных стендах на международных выставках и бизнес-миссиях за рубеж.

https://ria.ru/20240210/postavschiki-1926615558.html

https://ria.ru/20240202/resheniya-1925135304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, ленинградская область, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия