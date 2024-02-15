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Брак будет крепким, если он заключен у алтаря, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 15.02.2024
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16:50 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/brak-1927625791.html
Брак будет крепким, если он заключен у алтаря, заявил патриарх Кирилл
Брак будет крепким, если он заключен у алтаря, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 15.02.2024
Брак будет крепким, если он заключен у алтаря, заявил патриарх Кирилл
Брачный союз двух людей должен заключаться в церкви у алтаря, чтобы семья была крепкой и выдержала все испытания и все искушения, которые пошлет Бог, сказал... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T16:50
2024-02-15T16:50
россия
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Брачный союз двух людей должен заключаться в церкви у алтаря, чтобы семья была крепкой и выдержала все испытания и все искушения, которые пошлет Бог, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на православном молодежном форуме. Общемосковский православный молодежный форум проходит в зале церковных соборов храма Христа Спасителя в праздник Сретения Господня. Обращаясь к молодежи, в своем приветственном слове патриарх Кирилл напомнил, что 2024 год объявлен в России Годом семьи. "Важно понимать, что именно присутствие Господа в отношениях любящих людей делает семью по-настоящему семьей, то есть крепким, нерушимым союзом, потому что ничто иное не может соединить двух людей, проходящих через многие трудности, соблазны и искушения. Соединить может только сила Божия. Вот почему очень важно, чтобы молодые люди вступали в брак, давая клятву верности перед алтарем, чтобы их брак был освещен благодатью Божией… Непреходящие ценности проистекают от Бога и первая ценность – это любовь", - сказал патриарх. Патриарх подчеркнул, что сегодня государственная политика в России направлена на сохранение традиционных семейных ценностей, в защиту которых неизменно выступает Церковь. "Поддержка семейных ценностей является, конечно, очень важным мировоззренческим фактором, я бы даже сказал политическим фактором, потому что это разворот, в том числе, в противоположную сторону от всего того, что происходит сегодня, к сожалению, в западных странах", - отметил предстоятель РПЦ.
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россия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Россия, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Брак будет крепким, если он заключен у алтаря, заявил патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл: брачный союз будет крепким, если он заключен у алтаря

© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Брачный союз двух людей должен заключаться в церкви у алтаря, чтобы семья была крепкой и выдержала все испытания и все искушения, которые пошлет Бог, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на православном молодежном форуме.
Общемосковский православный молодежный форум проходит в зале церковных соборов храма Христа Спасителя в праздник Сретения Господня. Обращаясь к молодежи, в своем приветственном слове патриарх Кирилл напомнил, что 2024 год объявлен в России Годом семьи.
«
"Важно понимать, что именно присутствие Господа в отношениях любящих людей делает семью по-настоящему семьей, то есть крепким, нерушимым союзом, потому что ничто иное не может соединить двух людей, проходящих через многие трудности, соблазны и искушения. Соединить может только сила Божия. Вот почему очень важно, чтобы молодые люди вступали в брак, давая клятву верности перед алтарем, чтобы их брак был освещен благодатью Божией… Непреходящие ценности проистекают от Бога и первая ценность – это любовь", - сказал патриарх.
Патриарх подчеркнул, что сегодня государственная политика в России направлена на сохранение традиционных семейных ценностей, в защиту которых неизменно выступает Церковь.
"Поддержка семейных ценностей является, конечно, очень важным мировоззренческим фактором, я бы даже сказал политическим фактором, потому что это разворот, в том числе, в противоположную сторону от всего того, что происходит сегодня, к сожалению, в западных странах", - отметил предстоятель РПЦ.
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
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