https://ria.ru/20240215/brak-1927625791.html

Брак будет крепким, если он заключен у алтаря, заявил патриарх Кирилл

Брак будет крепким, если он заключен у алтаря, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 15.02.2024

Брак будет крепким, если он заключен у алтаря, заявил патриарх Кирилл

Брачный союз двух людей должен заключаться в церкви у алтаря, чтобы семья была крепкой и выдержала все испытания и все искушения, которые пошлет Бог, сказал... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T16:50

2024-02-15T16:50

2024-02-15T16:50

россия

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Брачный союз двух людей должен заключаться в церкви у алтаря, чтобы семья была крепкой и выдержала все испытания и все искушения, которые пошлет Бог, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на православном молодежном форуме. Общемосковский православный молодежный форум проходит в зале церковных соборов храма Христа Спасителя в праздник Сретения Господня. Обращаясь к молодежи, в своем приветственном слове патриарх Кирилл напомнил, что 2024 год объявлен в России Годом семьи. "Важно понимать, что именно присутствие Господа в отношениях любящих людей делает семью по-настоящему семьей, то есть крепким, нерушимым союзом, потому что ничто иное не может соединить двух людей, проходящих через многие трудности, соблазны и искушения. Соединить может только сила Божия. Вот почему очень важно, чтобы молодые люди вступали в брак, давая клятву верности перед алтарем, чтобы их брак был освещен благодатью Божией… Непреходящие ценности проистекают от Бога и первая ценность – это любовь", - сказал патриарх. Патриарх подчеркнул, что сегодня государственная политика в России направлена на сохранение традиционных семейных ценностей, в защиту которых неизменно выступает Церковь. "Поддержка семейных ценностей является, конечно, очень важным мировоззренческим фактором, я бы даже сказал политическим фактором, потому что это разворот, в том числе, в противоположную сторону от всего того, что происходит сегодня, к сожалению, в западных странах", - отметил предстоятель РПЦ.

https://ria.ru/20240215/patriarkh-1927588261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)