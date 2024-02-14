https://ria.ru/20240214/repatriatsii-1927191233.html

Россия начала выплату репараций Украине

Россия начала выплату репараций Украине - РИА Новости, 14.02.2024

Россия начала выплату репараций Украине

Тринадцатое февраля ознаменовалось целым рядом событий, так или иначе связанных с украинским театром военно-энергетических действий. Во-первых, украинские СМИ в РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T08:00

2024-02-14T08:00

2024-02-14T08:05

аналитика

жкх

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украина

киев

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сергей шойгу

борис филатов

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Тринадцатое февраля ознаменовалось целым рядом событий, так или иначе связанных с украинским театром военно-энергетических действий. Во-первых, украинские СМИ в совершеннейшей истерике весь день трубили, что был нанесен удар по полигону ближнего тыла в городке Селидово в контролируемой Киевом части Донецкой области, где, по непроверенной информации, накапливались и проходили боевое слаживание более тысячи солдат ВСУ. Фронтовое сарафанное радио гудит, что встречи с "Искандерами" не пережила определенная часть резерва, который вот-вот должен был броситься на спасение гарнизона в практически окруженной Авдеевке. Оценка потерь, естественно, диаметрально отличается в зависимости от стороны рассмотрения, но судя по тому, что недавно назначенный главнокомандующий украинской армией строго засекретил любые сопутствующие цифры, молчать Киеву есть о чем.Примечательно здесь то, что, по сообщениям украинских источников, удар был нанесен ракетами с кассетной боевой частью. То есть перед нами визуализация предупреждения, которое в свое время сделал Сергей Шойгу, предостерегая западных спонсоров и саму Украину от поставок и применения данного вида вооружений. Тогда министр обороны прямо предупредил, что Россия оставляет за собой право на ответное применение аналогичных средств поражения. Ответ состоялся, причем в предельно наглядном виде.Одновременно с этим что-то прилетело и затем долго взрывалось в Константиновке, настолько долго и ярко, что возникло предположение о попадании в очередной склад боеприпасов. Подождем брифинга Министерства обороны, а пока отметим, что и там могли находиться подразделения для ротации потрепанных частей авдеевского укрепрайона.Украинские околовоенные источники без особой радости сообщают, что начиная с ноября прошлого года российские ВКС перманентно наращивают количество ударов с применением не так давно появившихся на вооружении бомб с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК). По подсчетам той стороны, только в ноябре наша армия отгрузила на украинские позиции более 1200 авиабомб данного типа, а рекордным стало 25 ноября, когда в корректируемый полет отправились 120 единиц. С учетом того, что за неполную половину февраля наши авиаторы доставили адресатам порядка пятисот бомб ФАБ-250, ОДАБ-500, ФАБ-500М62 и ФАБ-1500М54, текущий месяц может установить новый абсолютный рекорд.Но не фронтом единым дышит украинское небо.Издание Страна.ua сообщило, что в ночь с 12 на 13 февраля в районе Днепропетровска отмечалась серия мощных взрывов, после которых в городе и окрестностях начались перебои с подачей электричества. Об этом не говорилось прямо, но намекалось, что удар пришелся по Приднепровской теплоэлектростанции, которая находится в Самарском районе города. А уже днем исполнительный директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что на ТЭС "повреждено критическое крупногабаритное оборудование, очень важное для работы станции", в итоге она в данный момент не работает.Приднепровская ТЭС — объект очень интересный и важный с любой точки зрения.Как и все без исключения объекты украинской энергетики, станция была построена Советским Союзом на рубеже 50-60-х годов прошлого века с ресурсной базой в виде антрацитового штыба с месторождений соседней, Донецкой области. Семь действующих турбин имеют установленную мощность в солидные 1,7 гигаватта, тепловая составляет 845 гигакалорий в час. То есть ТЭС не молода, но все еще очень мощная.После государственного переворота 2014 года Приднепровская ТЭС неоднократно попадала в фокус внимания, так как в связи с потерей семи десятков шахт на территории Донбасса у предприятия, которое входит в структуру ПАО "ДТЭК Днепроэнерго" и обширную империю олигарха Ахметова, начались системные проблемы. На протяжении 2014-15 годов станция несколько раз останавливалась частично или полностью из-за нехватки угля антрацитовой группы. К 2018 году местные котлы прошли модернизацию и были переведены на уголь газовых марок, что позволило частично решить проблему, хотя сам Ринат Ахметов и его окружение время от времени получали обвинения от украинских патриотов в том, что они тайно налаживают схемы поставок угля из ДНР и России. Уже в 2019-м предприятие, которое поддержали коллеги с Бурштынской ТЭС (крупнейшей в Европе), ультимативно требовало от Киева прекратить закупки электроэнергии за рубежом, так как это делает их работу нерентабельной. Есть серьезные основания полагать, но самом деле таким образом Ахметов, который в тот момент яростно делил украинскую поляну с другим олигархом Коломойским, вынудил правительство сделать его безальтернативным поставщиком электроэнергии в ключевом и самом крупном промышленном регионе Украины.Последний факт упоминается не просто так. С началом специальной военной операции все мало-мальски пригодные производственные площадки в Харьковской и Днепропетровской областях стали аврально переоборудовать под ремонт техники и выпуск всего необходимого для ВСУ. Естественно, российская разведка не дремала — и по всем крупным объектам прилетали небесные подарки, а потому следующим этапом логично стало дробление на небольшие цеха и мастерские. Вычислять их стало кратно сложнее, но остался фундаментальный фактор, без которого они работать не могут. Правильно — электричество. И потому российское военное командование решило постучать в боковую калитку, попутно несколько усложнив, например, производство дронов, которое на Украине сейчас поставлено на предельно широкую ногу.Правильность выбранного решения подтвердила истерика на странице мэра Днепра. Борис Филатов сообщил всем интересующимся, что энергетика города-миллионника висит "на ниточке", и потребовал от киевских властей прекратить все виды проверок на генерирующих предприятиях, а также перестать во время выезда аварийных бригад хватать сотрудников и волочь их в военкоматы. В противном случае очень скоро обеспечивать питание горожан и нужд фронта будет физически некому.В широком украинском обществе чрезвычайно живуча уверенность в том, что Россия по итогам текущего конфликта обязательно распадется на кучу лоскутных княжеств, а Москва с остатками территорий будет десятилетиями выплачивать украинцам баснословные репарации. Отдельные эксперты-фантасты домечтались до суммы в триллион долларов. Спешим обрадовать всех. Выплаты уже идут — буквально падают с неба.

https://ria.ru/20240213/kherson-1927159080.html

https://ria.ru/20240213/vsu-1927162544.html

https://ria.ru/20240213/tes-1927124874.html

https://ria.ru/20240213/dnepropetrovsk-1927023217.html

https://ria.ru/20240213/syrskiy-1927188642.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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