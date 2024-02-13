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Украинская энергокомпания сообщила о выходе из строя Приднепровской ТЭС - РИА Новости, 13.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:40 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/tes-1927124874.html
Украинская энергокомпания сообщила о выходе из строя Приднепровской ТЭС
Украинская энергокомпания сообщила о выходе из строя Приднепровской ТЭС - РИА Новости, 13.02.2024
Украинская энергокомпания сообщила о выходе из строя Приднепровской ТЭС
Вышла из строя Приднепровская теплоэлектростанция (ТЭС) в Днепропетровске, сообщил исполнительный директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T16:40
2024-02-13T16:40
специальная военная операция на украине
днепропетровск
россия
украина
дмитрий песков
приднепровская тэс
дтэк
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Вышла из строя Приднепровская теплоэлектростанция (ТЭС) в Днепропетровске, сообщил исполнительный директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук. В ночь на вторник украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на энергохолдинг ДТЭК сообщало, что одна из тепловых электростанций на Украине получила повреждения и остановила выработку электроэнергии. Сообщалось, что речь идет о ТЭС в Днепропетровске. "Приднепровская станция… Повреждено критическое крупногабаритное оборудование, очень важное для работы станции. Станция сейчас не работает, проводится анализ повреждений", - сказал Сахарук в эфире телеканала "Рада". Сахарук добавил, что точные сроки восстановления Приднепровской ТЭС неизвестны и они могут "исчисляться неделями и месяцами", сейчас потребителей снабжают по резервной схеме питания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240213/ukrenergo-1927027567.html
https://ria.ru/20240116/ukraina-1921603840.html
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днепропетровск, россия, украина, дмитрий песков, приднепровская тэс, дтэк
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Приднепровская ТЭС, ДТЭК
Украинская энергокомпания сообщила о выходе из строя Приднепровской ТЭС

Сахарук: Приднепровская ТЭС получила повреждения и остановила работу

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкРабочие во время восстановительных работ на тепловой электрической станции
Рабочие во время восстановительных работ на тепловой электрической станции - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Рабочие во время восстановительных работ на тепловой электрической станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Вышла из строя Приднепровская теплоэлектростанция (ТЭС) в Днепропетровске, сообщил исполнительный директор украинской энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук.
В ночь на вторник украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на энергохолдинг ДТЭК сообщало, что одна из тепловых электростанций на Украине получила повреждения и остановила выработку электроэнергии. Сообщалось, что речь идет о ТЭС в Днепропетровске.
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"Приднепровская станция… Повреждено критическое крупногабаритное оборудование, очень важное для работы станции. Станция сейчас не работает, проводится анализ повреждений", - сказал Сахарук в эфире телеканала "Рада".
Сахарук добавил, что точные сроки восстановления Приднепровской ТЭС неизвестны и они могут "исчисляться неделями и месяцами", сейчас потребителей снабжают по резервной схеме питания.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровскРоссияУкраинаДмитрий ПесковПриднепровская ТЭСДТЭК
 
 
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