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Путин призвал совершенствовать медицинские тест-системы в России - РИА Новости, 14.02.2024
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18:15 14.02.2024 (обновлено: 19:25 14.02.2024)
https://ria.ru/20240214/putin-1927410627.html
Путин призвал совершенствовать медицинские тест-системы в России
Путин призвал совершенствовать медицинские тест-системы в России - РИА Новости, 14.02.2024
Путин призвал совершенствовать медицинские тест-системы в России
Президент России Владимир Путин призвал совершенствовать медицинские тест-системы в РФ во время пленарного заседания Форума будущих технологий. РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T18:15
2024-02-14T19:25
владимир путин
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал совершенствовать медицинские тест-системы в РФ во время пленарного заседания Форума будущих технологий.По его словам, тест-системы сейчас применяются на практике, но плохо работают."У человека есть температура, и явно, он подхватил какую-то инфекцию, а тест-системы ни шиша не показывают. Зачем такие тест-системы? Я понимаю, что такие наиболее противные, опасные инфекции, там ковид, грипп, там еще что-то показывают, 5-6-8. А их сколько таких инфекций? Более ста, а ничего другого не показывают", - заявил президент.Он отметил, что в российской армии сейчас лечат лучше, чем в советской, и рассказал по этому поводу шутку времен СССР. "Приходят два военнослужащих. Один говорит - болит голова, у другого - желудок. Таблетку пополам, одному - одну половину, вторую - другому. Идите, пейте таблетки. Будете здоровы через неделю. Или эта инфлюэнца проходит или через 7 дней или через неделю, сама. Как быть? Что делать?", - сказал Путин."Надо совершенствовать эти системы. Вот этих инфекций более ста. Надо же как-то поработать в этом направлении, чтобы помочь лечащему доктору. Особенно в первичном звене здравоохранения, на отдаленной территории или где-то в деревне. Пришел, чтобы взял тест-систему, посмотрел, ага, это вот то-то. Не как в советской армии, таблетку так пополам, а конкретно что-то для конкретного человека. Ну правда, есть над чем работать", - подчеркнул глава российского государства.Как сообщил в ходе встречи в разговоре с Путиным директор ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Василий Акимкин, ко всем инфекциям есть достаточное количество тест-систем."Конечно, если мы обращаемся к врачу, он должен быть квалифицированным специалистом и соответственно поставить диагноз по симптомам, а назначить уже дополнительные исследования в рамках использования различных тест-систем, лабораторных тестов", - добавил специалист.Президент РФ сказал, что это очень обтекаемый ответ.
https://ria.ru/20240214/chip-1927418468.html
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владимир путин, россия, здоровье - общество
Владимир Путин, Россия, Здоровье - Общество
Путин призвал совершенствовать медицинские тест-системы в России

Путин: тест-системы сейчас применяются на практике, но плохо работают

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий "Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня опережая время"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня опережая время - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий "Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня опережая время"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал совершенствовать медицинские тест-системы в РФ во время пленарного заседания Форума будущих технологий.
По его словам, тест-системы сейчас применяются на практике, но плохо работают.
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки перед пленарным заседанием Форума будущих технологий - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Путину рассказали о российском медицинском чипе
Вчера, 18:41
"У человека есть температура, и явно, он подхватил какую-то инфекцию, а тест-системы ни шиша не показывают. Зачем такие тест-системы? Я понимаю, что такие наиболее противные, опасные инфекции, там ковид, грипп, там еще что-то показывают, 5-6-8. А их сколько таких инфекций? Более ста, а ничего другого не показывают", - заявил президент.
Он отметил, что в российской армии сейчас лечат лучше, чем в советской, и рассказал по этому поводу шутку времен СССР. "Приходят два военнослужащих. Один говорит - болит голова, у другого - желудок. Таблетку пополам, одному - одну половину, вторую - другому. Идите, пейте таблетки. Будете здоровы через неделю. Или эта инфлюэнца проходит или через 7 дней или через неделю, сама. Как быть? Что делать?", - сказал Путин.
"Надо совершенствовать эти системы. Вот этих инфекций более ста. Надо же как-то поработать в этом направлении, чтобы помочь лечащему доктору. Особенно в первичном звене здравоохранения, на отдаленной территории или где-то в деревне. Пришел, чтобы взял тест-систему, посмотрел, ага, это вот то-то. Не как в советской армии, таблетку так пополам, а конкретно что-то для конкретного человека. Ну правда, есть над чем работать", - подчеркнул глава российского государства.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня - опережая время - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Тема вирусов бесконечна, как и космос, заявил Путин
Вчера, 19:21
Как сообщил в ходе встречи в разговоре с Путиным директор ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Василий Акимкин, ко всем инфекциям есть достаточное количество тест-систем.
"Конечно, если мы обращаемся к врачу, он должен быть квалифицированным специалистом и соответственно поставить диагноз по симптомам, а назначить уже дополнительные исследования в рамках использования различных тест-систем, лабораторных тестов", - добавил специалист.
Президент РФ сказал, что это очень обтекаемый ответ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Форума будущих технологий Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня - опережая время - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Путин заявил о важности достойного роялти научных коллективов за разработки
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Владимир ПутинРоссияЗдоровье - Общество
 
 
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