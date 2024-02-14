https://ria.ru/20240214/putin-1927410627.html

Путин призвал совершенствовать медицинские тест-системы в России

Путин призвал совершенствовать медицинские тест-системы в России - РИА Новости, 14.02.2024

Путин призвал совершенствовать медицинские тест-системы в России

Президент России Владимир Путин призвал совершенствовать медицинские тест-системы в РФ во время пленарного заседания Форума будущих технологий. РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T18:15

2024-02-14T18:15

2024-02-14T19:25

владимир путин

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал совершенствовать медицинские тест-системы в РФ во время пленарного заседания Форума будущих технологий.По его словам, тест-системы сейчас применяются на практике, но плохо работают."У человека есть температура, и явно, он подхватил какую-то инфекцию, а тест-системы ни шиша не показывают. Зачем такие тест-системы? Я понимаю, что такие наиболее противные, опасные инфекции, там ковид, грипп, там еще что-то показывают, 5-6-8. А их сколько таких инфекций? Более ста, а ничего другого не показывают", - заявил президент.Он отметил, что в российской армии сейчас лечат лучше, чем в советской, и рассказал по этому поводу шутку времен СССР. "Приходят два военнослужащих. Один говорит - болит голова, у другого - желудок. Таблетку пополам, одному - одну половину, вторую - другому. Идите, пейте таблетки. Будете здоровы через неделю. Или эта инфлюэнца проходит или через 7 дней или через неделю, сама. Как быть? Что делать?", - сказал Путин."Надо совершенствовать эти системы. Вот этих инфекций более ста. Надо же как-то поработать в этом направлении, чтобы помочь лечащему доктору. Особенно в первичном звене здравоохранения, на отдаленной территории или где-то в деревне. Пришел, чтобы взял тест-систему, посмотрел, ага, это вот то-то. Не как в советской армии, таблетку так пополам, а конкретно что-то для конкретного человека. Ну правда, есть над чем работать", - подчеркнул глава российского государства.Как сообщил в ходе встречи в разговоре с Путиным директор ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Василий Акимкин, ко всем инфекциям есть достаточное количество тест-систем."Конечно, если мы обращаемся к врачу, он должен быть квалифицированным специалистом и соответственно поставить диагноз по симптомам, а назначить уже дополнительные исследования в рамках использования различных тест-систем, лабораторных тестов", - добавил специалист.Президент РФ сказал, что это очень обтекаемый ответ.

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владимир путин, россия, здоровье - общество