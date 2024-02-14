https://ria.ru/20240214/post-1851250657.html

Первая неделя Великого поста-2024: как называется, правила и запреты

Первая неделя Великого поста 2024: службы, питание, молитвы в 1-ю седмицу

Первая неделя Великого поста-2024: как называется, правила и запреты

Великий пост в 2024 году начнется 18 марта и закончится 4 мая. Ему предшествуют четыре подготовительные недели и следующие за ними три постные седмицы. Как... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T17:22

2024-02-14T17:22

2024-02-14T17:22

религия

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великий пост

русская православная церковь

еда

питание

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Великий пост в 2024 году начнется 18 марта и закончится 4 мая. Ему предшествуют четыре подготовительные недели и следующие за ними три постные седмицы. Как называется первая неделя Великого поста, какие службы проводят в эти дни в храмах, что можно и нельзя делать в 1-ю седмицу, ограничения в питании и другие запреты — в материале РИА Новости.Первая неделя Великого постаВеликий пост для христиан — это семь седмиц (недель) духовного очищения и покаяния, время молитв и общения с Богом, отказ от развлечений, ограничения в пище. Первая седмица вводит верующего в пост. В эти дни необходимо соблюдать особенно строгие предписания. Например, в первые два дня говения и вовсе рекомендовано отказаться от вкушения пищи, пить чистую воду или компоты.ДатыВеликий пост, условно, можно разделить на два периода:Итого, Великий пост продолжается 48 дней.По православному календарю в 2024 году в понедельник 18 марта начинается первая неделя поста и заканчивается она в воскресенье — 24 марта. Воздержание первой седмицы значительно строже остальных.Как называетсяПервая седмица поста именуется “Торжеством православия”. Установлен праздник был по случаю восстановления в Византии иконопочитания в 843 году — после длительного периода иконоборчества. именно это событие ежегодно вспоминают в первое воскресенье Великого поста.Подготовка к постуВажно готовиться к посту не только физически — ограничивая себя в пище животного происхождения, но и морально. Это время, предназначенное для духовного очищения и сближения с Богом.Цель поста заключается в том, чтобы поменять свою жизнь к лучшему: изменить чувства, поскольку духовная природа человека неразрывно связана с физической, а состояние тела влияет на состояние души.Таким образом, результатом поста должна стать глубокая перемена в человеческих мыслях: в его отношении к окружающим, мировоззрении и восприятии ценностей, в понимании того, что в мире непреходящее, а что — второстепенное.СлужбыВ первую неделю Великого поста проходят самые продолжительные богослужения, во время которых звучат особые песнопения. В понедельник, вторник и четверг утреннее богослужение состоит из утрени, часов, последования изобразительных и вечерни. Литургия в этот период не совершается. А в среду и пятницу утреннее богослужение включает утреню, часы, изобразительны и Литургии Преждеосвященных даров.С понедельника по четверг за Великим Повечерием принято читать Великий Покаянный канон святого Андрея Критского. Текст его посвящен покаянию человека, воспоминаниям персонажей из библейской истории, начиная с Адама и Евы, именно в контексте совершенного ими греха и последующего покаяния. Верующим, которые не имеют возможности прийти на службу в храм, рекомендуется включить этот канон в свое вечернее молитвенное правило.В пятницу после окончания Литургии совершается молебный канон в честь великомученика Феодора Тирона, мученически погибшего в 306 году. Спустя полвека после смерти он явился во сне антиохийскому епископу Евдоксию. И предупредил о том, что император Юлиан Отступник кровью жертвенных животных окропил все запасы еды в городе. Евдоксий поведал об этом христианам и призвал ничего съестного в этот день не покупать, а питаться эти сутки коливом (вареной пшеницей с медом), таким образом все смогли сохранить пост.По церковной традиции в этот день в храмах происходит освящение колива.ПитаниеПравила поста регулирует Типикон — церковный устав, который изначально был составлен для монастырей. Однако известно, что по правилам Типикона добровольно жили и многие миряне.Питание по уставу кратко выглядит так:Во время Великого поста следует полностью исключить из рациона:Первая седмица Великого поста отличается особой строгостью, церковь в первые два дня рекомендует и вовсе отказаться от пищи. Но не стоит доводить до фанатизма. Также немаловажно руководствоваться особенностями своего организма и состоянием здоровья.Миряне самостоятельно решают, какими будут ограничения на период поста лично для них и из чего будет состоять ежедневный рацион. Обсудить эти вопросы всегда можно с духовником или исповедующим священником. Для тех, кто хочет строго следовать правилам поста, по церковному уставу нужно придерживаться правил питания в первую седмицу:Разумеется, Церковь всегда разрешает послабления во время поста болящим, детям, беременным и кормящим, тем, кто занят тяжелым физическим трудом, да и просто людям неподготовленным.Праздники на первой неделе18 марта 2024 года, в первый день поста, верующие отмечают день обретения мощей мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Он известен не только как архиерей Русской церкви, но также как ученый — врач-хирурги, автор ряда научных трудов. В миру его звали Валентин Войно-Ясенецкий. В 2000 году его причислили к лику святых.На 22 марта приходится день памяти сорока мучеников Севастийских. Онприняли мученическую смерть за христианскую веру в Севастии в 320 году, во времена правления императора Лицинии. Согласно народному календарю, на Сороки зима кончается, а весна начинается.В календаре за праздником закреплена конкретная дата — 22 марта. Но иногда ее переносят. Например, в 2023 году на это число выпал один из дней Крестопоклонной седмицы, поэтому память сорока мучеников Севастийских чтили днем ранее.Что можно делатьВерующие должны сосредоточиться на своей духовной жизни и придерживаться ограничений в еде в первую неделю поста, обращаться с молитвами к Богу, читать самостоятельно и слушать в храмах Великий Покаянный канон Андрея Критского.В Чистый понедельник (18 марта) можно сделать уборку в доме после празднования Масленицы. Постараться воздержаться от приема пищи. Пить можно воду, компоты, чаи, фруктовые смузи, соки, кофе. Во вторник и четверг разрешена горячая пища без добавления подсолнечного масла. Среда и пятница — дни, когда необходимо придерживаться "сухоядения", допустимо есть свежие овощи, фрукты и орехи. В субботу и воскресенье в меню можно включить блюда, приготовленные на растительном масле, разрешается также немного вина.Священнослужители призывают верующих постараться вступить в Великий пост с чистыми помыслами, разрешить существующие конфликты, не держать зла, простить все обиды и по возможности примириться со всеми. Учиться жить без какой-то пагубной привычки и с Божьей помощью изменить что-то к лучшему в самом себе.Чего нельзя делатьНа первой седмице Великого поста православным христианам нельзя употреблять в пищу мясо, птицу, полуфабрикаты из них, яйца, молоко и молочные изделия, включая сливочное масло, сдобную выпечку, под запретом и крепкие напитки. На протяжении этой недели верующим также е следует сквернословить и злиться, желать плохого, ругаться. Не стоит с началом поста посещать развлекательные мероприятия, а также устраивать шумные праздники с множеством гостей. Кроме того, церковь рекомендует учиться совладать со своими желаниями и страстями.

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https://ria.ru/20240207/tserkovnyy-1925662524.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

религиозные праздники, великий пост , русская православная церковь, еда, питание