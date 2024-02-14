https://ria.ru/20240214/patsient-1927362481.html

В Чувашии спасли мужчину, воткнувшего себе в глаз ложку

В Чувашии спасли мужчину, воткнувшего себе в глаз ложку - РИА Новости, 14.02.2024

В Чувашии спасли мужчину, воткнувшего себе в глаз ложку

Чувашские врачи спасли жизнь и зрение пациенту, который во время приступа белой горячки сам себе проткнул глаз ложкой, сообщается на сайте районной больницы... РИА Новости, 14.02.2024

2024-02-14T15:50

2024-02-14T15:50

2024-02-14T15:50

происшествия

алатырский район

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 фев - РИА Новости. Чувашские врачи спасли жизнь и зрение пациенту, который во время приступа белой горячки сам себе проткнул глаз ложкой, сообщается на сайте районной больницы Алатырского района республики. "После продолжительных возлияний пациент поступил в больницу с обострением панкреатита. Через несколько дней лечения в хирургическом отделении у него внезапно случился алкогольный делирий (белая горячка). Пациент сначала внезапно набросился на соседа по палате, а потом схватил ложку и вогнал ее себе в глаз. После этого он упал и потерял сознание", - говорится в сообщении. Врачи смогли спасти не только жизнь, но и сохранить зрение мужчине. Из республиканской клинической больницы был экстренно вызван нейрохирург. В это время пациенту провели необходимые обследования, в том числе рентген и компьютерную томографию. "Благодаря слаженным действиям специалистов двух больниц сейчас мужчина жив, однако такая серьезная травма все же не прошла без последствий: у пациента частичная парализация. И сейчас ему предстоит процесс реабилитации", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20231226/spasli-1918228890.html

алатырский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, алатырский район