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В Чувашии спасли мужчину, воткнувшего себе в глаз ложку
В Чувашии спасли мужчину, воткнувшего себе в глаз ложку - РИА Новости, 14.02.2024
В Чувашии спасли мужчину, воткнувшего себе в глаз ложку
Чувашские врачи спасли жизнь и зрение пациенту, который во время приступа белой горячки сам себе проткнул глаз ложкой, сообщается на сайте районной больницы... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T15:50
2024-02-14T15:50
2024-02-14T15:50
происшествия
алатырский район
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 фев - РИА Новости. Чувашские врачи спасли жизнь и зрение пациенту, который во время приступа белой горячки сам себе проткнул глаз ложкой, сообщается на сайте районной больницы Алатырского района республики. "После продолжительных возлияний пациент поступил в больницу с обострением панкреатита. Через несколько дней лечения в хирургическом отделении у него внезапно случился алкогольный делирий (белая горячка). Пациент сначала внезапно набросился на соседа по палате, а потом схватил ложку и вогнал ее себе в глаз. После этого он упал и потерял сознание", - говорится в сообщении. Врачи смогли спасти не только жизнь, но и сохранить зрение мужчине. Из республиканской клинической больницы был экстренно вызван нейрохирург. В это время пациенту провели необходимые обследования, в том числе рентген и компьютерную томографию. "Благодаря слаженным действиям специалистов двух больниц сейчас мужчина жив, однако такая серьезная травма все же не прошла без последствий: у пациента частичная парализация. И сейчас ему предстоит процесс реабилитации", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20231226/spasli-1918228890.html
алатырский район
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происшествия, алатырский район
Происшествия, Алатырский район
В Чувашии спасли мужчину, воткнувшего себе в глаз ложку
Врачи из Чувашии спасли пациента с белой горячкой, воткнувшего себе в глаз ложку
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 фев - РИА Новости. Чувашские врачи спасли жизнь и зрение пациенту, который во время приступа белой горячки сам себе проткнул глаз ложкой, сообщается на сайте районной больницы Алатырского района республики.
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"После продолжительных возлияний пациент поступил в больницу с обострением панкреатита. Через несколько дней лечения в хирургическом отделении у него внезапно случился алкогольный делирий (белая горячка). Пациент сначала внезапно набросился на соседа по палате, а потом схватил ложку и вогнал ее себе в глаз. После этого он упал и потерял сознание", - говорится в сообщении.
Врачи смогли спасти не только жизнь, но и сохранить зрение мужчине. Из республиканской клинической больницы был экстренно вызван нейрохирург. В это время пациенту провели необходимые обследования, в том числе рентген и компьютерную томографию.
"Благодаря слаженным действиям специалистов двух больниц сейчас мужчина жив, однако такая серьезная травма все же не прошла без последствий: у пациента частичная парализация. И сейчас ему предстоит процесс реабилитации", - отмечается в сообщении.
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