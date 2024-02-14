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Раввин назвал иск России к Гунько символом нравственной справедливости - РИА Новости, 14.02.2024
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00:49 14.02.2024
https://ria.ru/20240214/gunko-1927210238.html
Раввин назвал иск России к Гунько символом нравственной справедливости
Раввин назвал иск России к Гунько символом нравственной справедливости - РИА Новости, 14.02.2024
Раввин назвал иск России к Гунько символом нравственной справедливости
Российский иск к нацисту Ярославу Гунько, в экстрадиции которого отказала Канада, является символом нравственной справедливости, над ним должен свершиться суд,... РИА Новости, 14.02.2024
2024-02-14T00:49
2024-02-14T00:49
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российский иск к нацисту Ярославу Гунько, в экстрадиции которого отказала Канада, является символом нравственной справедливости, над ним должен свершиться суд, сколько бы лет ему ни было, заявил РИА Новости главный военный раввин России Аарон Гуревич. Власти Канады отказали России в выдаче бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунки), сославшись на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции, сообщил РИА Новости во вторник источник в МИД РФ. "Российский уголовный иск к Гунько - это есть символ нравственной справедливости. Преступления нацистов не имеют срока давности. Гунько – эсэсовец, служил в дивизии "Галичина", весь мир знает, чем в войну она занималась: уничтожением мирного населения: поляков, евреев, русских. То, что нет юридической процедуры, касающейся экстрадиции, между Россией и Канадой - это одна история. А то, что Гунько по всем нравственным законам, по всем прецедентным законам должен быть экстрадирован в Россию или в любую другую страну, предъявившую иск – другая", - сказал Гуревич. "Должен свершиться суд над этим человеком. Этих людей оставлять в покое нельзя, сколько бы им ни было лет, 98 или 108. Но пока мы видим обратную картину", - добавил он. По мнению раввина, канадским властям стоило бы задуматься над тем, как аннулировать гражданство нациста, например, "по причине того, что он скрыл при заполнении анкеты детали своей биографии". Раввин напомнил, как в 2009 году США экстрадировали в Германию 89-летнего нациста, украинца Ивана Демьянюка с американским гражданством. Во время Второй мировой войны он служил надзирателем в лагере смерти Собибор. В 2011 году Демьянюка осудили на 5 лет, но приговор в силу не вступил, в 2012 году он скончался. В канадский парламент 22 сентября прошлого года в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Гунько (Хунку), которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Гунько, объявил о своей отставке. Генпрокуратура РФ потребовала экстрадиции Гунько, заявив о доказательствах его участия в масштабных расстрелах мирных жителей, в том числе - в убийстве не менее 500 граждан СССР в одном из сел.
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в мире, россия, канада, сша, иван демьянюк, владимир зеленский, джастин трюдо, генеральная прокуратура рф
В мире, Россия, Канада, США, Иван Демьянюк, Владимир Зеленский, Джастин Трюдо, Генеральная прокуратура РФ
Раввин назвал иск России к Гунько символом нравственной справедливости

Раввин Гуревич: иск России к нацисту Гунько является символом справедливости

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРаввин Аарон Гуревич
Раввин Аарон Гуревич - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Раввин Аарон Гуревич. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российский иск к нацисту Ярославу Гунько, в экстрадиции которого отказала Канада, является символом нравственной справедливости, над ним должен свершиться суд, сколько бы лет ему ни было, заявил РИА Новости главный военный раввин России Аарон Гуревич.
Власти Канады отказали России в выдаче бывшего эсэсовца Ярослава Гунько (Хунки), сославшись на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции, сообщил РИА Новости во вторник источник в МИД РФ.
«
"Российский уголовный иск к Гунько - это есть символ нравственной справедливости. Преступления нацистов не имеют срока давности. Гунько – эсэсовец, служил в дивизии "Галичина", весь мир знает, чем в войну она занималась: уничтожением мирного населения: поляков, евреев, русских. То, что нет юридической процедуры, касающейся экстрадиции, между Россией и Канадой - это одна история. А то, что Гунько по всем нравственным законам, по всем прецедентным законам должен быть экстрадирован в Россию или в любую другую страну, предъявившую иск – другая", - сказал Гуревич.
"Должен свершиться суд над этим человеком. Этих людей оставлять в покое нельзя, сколько бы им ни было лет, 98 или 108. Но пока мы видим обратную картину", - добавил он.
По мнению раввина, канадским властям стоило бы задуматься над тем, как аннулировать гражданство нациста, например, "по причине того, что он скрыл при заполнении анкеты детали своей биографии".
Раввин напомнил, как в 2009 году США экстрадировали в Германию 89-летнего нациста, украинца Ивана Демьянюка с американским гражданством. Во время Второй мировой войны он служил надзирателем в лагере смерти Собибор. В 2011 году Демьянюка осудили на 5 лет, но приговор в силу не вступил, в 2012 году он скончался.
В канадский парламент 22 сентября прошлого года в честь визита Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Гунько (Хунку), которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Премьер Канады Джастин Трюдо позже извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца, а спикер палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Рота, который инициировал приглашение Гунько, объявил о своей отставке. Генпрокуратура РФ потребовала экстрадиции Гунько, заявив о доказательствах его участия в масштабных расстрелах мирных жителей, в том числе - в убийстве не менее 500 граждан СССР в одном из сел.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Канада попросила "дополнительное время" для ответа по делу нациста Гунько
00:37
 
В миреРоссияКанадаСШАИван ДемьянюкВладимир ЗеленскийДжастин ТрюдоГенеральная прокуратура РФ
 
 
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