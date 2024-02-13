https://ria.ru/20240213/resheniya-1927077708.html

Эксперты выбрали топ-1000 решений форума "Сильные идеи для нового времени"

Эксперты выбрали топ-1000 решений форума "Сильные идеи для нового времени" - РИА Новости, 13.02.2024

Эксперты выбрали топ-1000 решений форума "Сильные идеи для нового времени"

На форум "Сильные идеи для нового времени" поступило более 30 тысяч идей, из которых эксперты крауд-платформы выбрали топ-1000 идей, сообщает пресс-служба фонда РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T14:34

2024-02-13T14:34

2024-02-13T14:34

агентство стратегических инициатив (аси)

фонд "росконгресс"

"фонд "росконгресс"

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. На форум "Сильные идеи для нового времени" поступило более 30 тысяч идей, из которых эксперты крауд-платформы выбрали топ-1000 идей, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Организаторами форума выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и фонд "Росконгресс", а соорганизатором – ВЭБ.РФ. Авторам проектов окажут поддержку в реализации идей, в том числе пригласят на акселерационные программы АСИ и партнеров форума. Из первой тысячи экспертный совет АСИ отберет 100 и далее 10 лучших идей, которые презентуют руководству страны. Оценку идей и проектов проводили действующие члены региональных экспертных групп АСИ, эксперты из профессиональных и отраслевых сообществ, а также представители организаций-партнеров – всего порядка 2 тысяч человек. Эксперты крауд-платформы закончили оценку, а специалисты партнеров и федеральных органов власти продолжают работу. Посмотреть идеи, которые уже вошли в число лучших, можно на сайте идея.росконгресс.рф, воспользовавшись фильтром "топ-1000". В частности, в этот список попали проект "Тонкая материя", нацеленный на формирование у детей традиционных представлений о семье; "Зеленый стандарт Каспия" - инициатива, представляющая собой декларативный свод экологических правил для хозяйствующих субъектов, учебных заведений, исследовательских институтов, НКО и других организаций всех прикаспийских государств. Эксперты отметили идею по созданию экономической оценки и платежей за экосистемные услуги в России и странах БРИКС и проект по формированию системы берегозащиты Санкт-Петербурга. Также в топе – проект по решению проблемы обращения с отходами в арктических городах на примере Норильска и международные командные соревнования по кибербезопасности BRICS+ CTF. Кроме того, в топ-1000 вошел проект Детской редакции для развития возможностей молодежи, их профориентации и формирования информационного поля для подрастающего поколения и проект по созданию парка традиций и смыслов "Страна Муравия" на основе исторических усадеб Лужского района Ленинградской области. Далее Экспертный совет АСИ определит топ-100. Финальной точкой форума "Сильные идеи для нового времени" станет очное двухдневное мероприятие, которое пройдет 19-20 февраля 2024 года. Там представят 100 лучших идей и проектов, часть из них презентуют главе государства. Четвертый год лидером по количеству идей становится направление "Качество жизни населения" – в этом году получено 8 654 идеи. Далее идут "Эффективный труд и образование" – 5 745 идей, "Пространство для жизни" – 4 693 идеи. По направлению "Развитие экономики и предпринимательства" – 3 907 идей, по "Технологическому развитию" – 3 150 идей, в номинации "Эффективное государство" – 2 693 идеи, в "Экономике данных и цифровых решениях" – 1 891 идея.

https://ria.ru/20240201/forum-1924772375.html

https://ria.ru/20240207/razvlecheniya-1926029715.html

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2024

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

агентство стратегических инициатив (аси), фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс", вэб.рф (вэб)