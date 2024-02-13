Российские ученые разработали спецодежду для детей с ДЦП

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Специальный костюм для детей с детским церебральным параличом (ДЦП) получил в России официальный промышленный патент. Как сообщил РИА Новости разработчик, изделие учитывает проблемы опорно-двигательного аппарата, нарушения моторики и нервно-психические особенности детей, страдающих этим заболеванием.Детский церебральный паралич – широкое понятие, объединяющее группу двигательных расстройств, прогрессирующих на фоне повреждения мозговых структур в перинатальном периоде. Для патологии характерны нарушения интеллекта, расстройства психики, нарушения походки и координации движений.Анатомическое строение ребенка с ДЦП может существенно отличаться от строения типовой фигуры ребенка: у них могут наблюдаться искривление позвоночника, асимметрия плеч и лопаток, изменения в положении корпуса, неправильный угол между плечом и предплечьем, разная форма ног. В связи с этим возникает необходимость проектирования одежды с более высокими эргономическими характеристиками, чем у обычной бытовой одежды.Запатентованный костюм разработан специалистами Института искусств Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) и Новосибирского технологического института (филиал) РГУ им. А.Н. Косыгина. При проектировке изделия ученые консультировались с работниками реабилитационных центров для детей с ДЦП и врачами узких специальностей – неврологами, ортопедами, психиатрами и др."Костюм учитывает особенности морфологии строения тела ребенка с ДЦП, способствует физическому и психологическому комфорту, что в целом повышает качество его жизни", – отметила главный разработчик, заместитель директора Института искусств, профессор кафедры дизайна и художественного образования, доктор технических наук Ольга Харлова. При этом она подчеркнула, что запатентованное изделие предназначено для повседневной носки, а не для реабилитации таких детей.Опытный образец выполнен из гигиенических натуральных волокон. В области локтей и коленей имеет накладки из специального материала thinsulate, который смягчает давление и трение. Как пояснила разработчик, "не все дети с ДЦП принимают горизонтальное положение, многие из них передвигаются ползком". В связи с этим, по ее словам, костюм требует дополнительного объема в области деформированных суставов локтей и коленей: "это проектируется с помощью застроченных вытачек, чтобы ребенок не мог за что-то зацепиться и травмироваться"."В связи с заболеванием у таких детей очень нежные кожные покровы, и это учтено в тактильных свойствах костюма, например, окантовка по горловине сделана мягкой бейкой", – рассказала эксперт.Цвет костюма подобран с учетом рекомендаций психологов. По их мнению, зеленый и оранжевый цвета тонизируют и позитивно влияют на настроение ребенка с ДЦП.Брюки выполнены на текстильной эластичной тесьме. Куртка имеет прибавку по обхвату груди, причем объем распределен таким образом, чтобы зона проймы рукава (для него выбран покрой реглан) не стесняла движения. В одежде предусмотрены удобные карманы, большие пуговицы и тесьма-молния с крупными звеньями и бегунком. По мнению разработчиков, это обеспечивает комфортность снятия и надевания одежды, а также развивает мелкую моторику рук детей с детским церебральным параличом.Работая над созданием костюма, российские ученые применили подход, который позволяет по цифровой фотографии ребенка получать дополнительную информацию о морфологических особенностях строения его тела и вносить в базовую конструкцию изделия определенные изменения, например, укорачивать или удлинять один из рукавов, изменять высоту наклона плеч и пр.По словам директора Института искусств, профессора Виталия Елагина, за последние пять лет институт стал нередко получать подобные патенты. "Для института это новое направление, и мы его сейчас активно развиваем", – отметил он, добавив, что все подобные образцы вуз отдает в опытную эксплуатацию детям с ДЦП.
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Специальный костюм для детей с детским церебральным параличом (ДЦП) получил в России официальный промышленный патент. Как сообщил РИА Новости разработчик, изделие учитывает проблемы опорно-двигательного аппарата, нарушения моторики и нервно-психические особенности детей, страдающих этим заболеванием.
Детский церебральный паралич – широкое понятие, объединяющее группу двигательных расстройств, прогрессирующих на фоне повреждения мозговых структур в перинатальном периоде. Для патологии характерны нарушения интеллекта, расстройства психики, нарушения походки и координации движений.
Защита вместо нападения. Ученые нашли метод снижения тревоги у подростков
15 декабря 2023, 03:00
Анатомическое строение ребенка с ДЦП может существенно отличаться от строения типовой фигуры ребенка: у них могут наблюдаться искривление позвоночника, асимметрия плеч и лопаток, изменения в положении корпуса, неправильный угол между плечом и предплечьем, разная форма ног. В связи с этим возникает необходимость проектирования одежды с более высокими эргономическими характеристиками, чем у обычной бытовой одежды.
Запатентованный костюм разработан специалистами Института искусств Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) и Новосибирского технологического института (филиал) РГУ им. А.Н. Косыгина. При проектировке изделия ученые консультировались с работниками реабилитационных центров для детей с ДЦП и врачами узких специальностей – неврологами, ортопедами, психиатрами и др.
"Костюм учитывает особенности морфологии строения тела ребенка с ДЦП, способствует физическому и психологическому комфорту, что в целом повышает качество его жизни", – отметила главный разработчик, заместитель директора Института искусств, профессор кафедры дизайна и художественного образования, доктор технических наук Ольга Харлова. При этом она подчеркнула, что запатентованное изделие предназначено для повседневной носки, а не для реабилитации таких детей.
Опытный образец выполнен из гигиенических натуральных волокон. В области локтей и коленей имеет накладки из специального материала thinsulate, который смягчает давление и трение. Как пояснила разработчик, "не все дети с ДЦП принимают горизонтальное положение, многие из них передвигаются ползком". В связи с этим, по ее словам, костюм требует дополнительного объема в области деформированных суставов локтей и коленей: "это проектируется с помощью застроченных вытачек, чтобы ребенок не мог за что-то зацепиться и травмироваться".
«
"В связи с заболеванием у таких детей очень нежные кожные покровы, и это учтено в тактильных свойствах костюма, например, окантовка по горловине сделана мягкой бейкой", – рассказала эксперт.
Цвет костюма подобран с учетом рекомендаций психологов. По их мнению, зеленый и оранжевый цвета тонизируют и позитивно влияют на настроение ребенка с ДЦП.
Брюки выполнены на текстильной эластичной тесьме. Куртка имеет прибавку по обхвату груди, причем объем распределен таким образом, чтобы зона проймы рукава (для него выбран покрой реглан) не стесняла движения. В одежде предусмотрены удобные карманы, большие пуговицы и тесьма-молния с крупными звеньями и бегунком. По мнению разработчиков, это обеспечивает комфортность снятия и надевания одежды, а также развивает мелкую моторику рук детей с детским церебральным параличом.
В Краснодаре появился первый в России робот для оперирования больных с ДЦП
22 августа 2022, 17:00
Работая над созданием костюма, российские ученые применили подход, который позволяет по цифровой фотографии ребенка получать дополнительную информацию о морфологических особенностях строения его тела и вносить в базовую конструкцию изделия определенные изменения, например, укорачивать или удлинять один из рукавов, изменять высоту наклона плеч и пр.
По словам директора Института искусств, профессора Виталия Елагина, за последние пять лет институт стал нередко получать подобные патенты. "Для института это новое направление, и мы его сейчас активно развиваем", – отметил он, добавив, что все подобные образцы вуз отдает в опытную эксплуатацию детям с ДЦП.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.