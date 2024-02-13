https://ria.ru/20240213/nauka-1926439918.html

Российские ученые разработали спецодежду для детей с ДЦП

Российские ученые разработали спецодежду для детей с ДЦП - РИА Новости, 13.02.2024

Российские ученые разработали спецодежду для детей с ДЦП

Специальный костюм для детей с детским церебральным параличом (ДЦП) получил в России официальный промышленный патент. Как сообщил РИА Новости разработчик,... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T09:00

2024-02-13T09:00

2024-02-13T09:00

наука

наука

россия

навигатор абитуриента

университетская наука

новосибирский государственный педагогический университет

новосибирск

здоровье - общество

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Специальный костюм для детей с детским церебральным параличом (ДЦП) получил в России официальный промышленный патент. Как сообщил РИА Новости разработчик, изделие учитывает проблемы опорно-двигательного аппарата, нарушения моторики и нервно-психические особенности детей, страдающих этим заболеванием.Детский церебральный паралич – широкое понятие, объединяющее группу двигательных расстройств, прогрессирующих на фоне повреждения мозговых структур в перинатальном периоде. Для патологии характерны нарушения интеллекта, расстройства психики, нарушения походки и координации движений.Анатомическое строение ребенка с ДЦП может существенно отличаться от строения типовой фигуры ребенка: у них могут наблюдаться искривление позвоночника, асимметрия плеч и лопаток, изменения в положении корпуса, неправильный угол между плечом и предплечьем, разная форма ног. В связи с этим возникает необходимость проектирования одежды с более высокими эргономическими характеристиками, чем у обычной бытовой одежды.Запатентованный костюм разработан специалистами Института искусств Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) и Новосибирского технологического института (филиал) РГУ им. А.Н. Косыгина. При проектировке изделия ученые консультировались с работниками реабилитационных центров для детей с ДЦП и врачами узких специальностей – неврологами, ортопедами, психиатрами и др."Костюм учитывает особенности морфологии строения тела ребенка с ДЦП, способствует физическому и психологическому комфорту, что в целом повышает качество его жизни", – отметила главный разработчик, заместитель директора Института искусств, профессор кафедры дизайна и художественного образования, доктор технических наук Ольга Харлова. При этом она подчеркнула, что запатентованное изделие предназначено для повседневной носки, а не для реабилитации таких детей.Опытный образец выполнен из гигиенических натуральных волокон. В области локтей и коленей имеет накладки из специального материала thinsulate, который смягчает давление и трение. Как пояснила разработчик, "не все дети с ДЦП принимают горизонтальное положение, многие из них передвигаются ползком". В связи с этим, по ее словам, костюм требует дополнительного объема в области деформированных суставов локтей и коленей: "это проектируется с помощью застроченных вытачек, чтобы ребенок не мог за что-то зацепиться и травмироваться"."В связи с заболеванием у таких детей очень нежные кожные покровы, и это учтено в тактильных свойствах костюма, например, окантовка по горловине сделана мягкой бейкой", – рассказала эксперт.Цвет костюма подобран с учетом рекомендаций психологов. По их мнению, зеленый и оранжевый цвета тонизируют и позитивно влияют на настроение ребенка с ДЦП.Брюки выполнены на текстильной эластичной тесьме. Куртка имеет прибавку по обхвату груди, причем объем распределен таким образом, чтобы зона проймы рукава (для него выбран покрой реглан) не стесняла движения. В одежде предусмотрены удобные карманы, большие пуговицы и тесьма-молния с крупными звеньями и бегунком. По мнению разработчиков, это обеспечивает комфортность снятия и надевания одежды, а также развивает мелкую моторику рук детей с детским церебральным параличом.Работая над созданием костюма, российские ученые применили подход, который позволяет по цифровой фотографии ребенка получать дополнительную информацию о морфологических особенностях строения его тела и вносить в базовую конструкцию изделия определенные изменения, например, укорачивать или удлинять один из рукавов, изменять высоту наклона плеч и пр.По словам директора Института искусств, профессора Виталия Елагина, за последние пять лет институт стал нередко получать подобные патенты. "Для института это новое направление, и мы его сейчас активно развиваем", – отметил он, добавив, что все подобные образцы вуз отдает в опытную эксплуатацию детям с ДЦП.

https://ria.ru/20231215/nauka-1915814286.html

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наука, россия, навигатор абитуриента, университетская наука, новосибирский государственный педагогический университет, новосибирск, здоровье - общество, медицина