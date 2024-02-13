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В Северной Осетии завели дело после смерти мужчины, отравившегося уксусом - РИА Новости, 13.02.2024
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17:35 13.02.2024 (обновлено: 17:38 13.02.2024)
https://ria.ru/20240213/delo-1927144317.html
В Северной Осетии завели дело после смерти мужчины, отравившегося уксусом
В Северной Осетии завели дело после смерти мужчины, отравившегося уксусом - РИА Новости, 13.02.2024
В Северной Осетии завели дело после смерти мужчины, отравившегося уксусом
В Северной Осетии возбудили уголовное дело после смерти мужчины, который случайно выпил уксус, оказавшийся в купленной бутылке минеральной воды, сообщает СУСК... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T17:35
2024-02-13T17:38
происшествия
россия
сергей меняйло
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ПЯТИГОРСК, 13 фев – РИА Новости. В Северной Осетии возбудили уголовное дело после смерти мужчины, который случайно выпил уксус, оказавшийся в купленной бутылке минеральной воды, сообщает СУСК по республике. По данным следствия, в минувшее воскресенье 65-летний мужчина у себя дома выпил "минеральную воду одного из производителей", купленную в торговой точке города Владикавказа, после чего почувствовал себя плохо. Пострадавшего отвезли в больницу, однако, несмотря на своевременно оказанную помощь, там он скончался. "Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ)", – говорится в Telegram-канале следственного управления. Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что житель Владикавказа получил ожог пищевода после того, как сделал глоток из бутылки минеральной воды "Джермук". Вся партия минералки из магазина, где продавался уксусный "Джермук", изъята, написала ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Вода отправлена на экспертизу, также опечатан склад официального дистрибьютора фирмы-производителя. Как именно в минеральной воде оказался уксус, выясняется. Роспотребнадзор между тем объявил о приостановке продажи отдельных партий минеральной воды "Джермук" для проверки на безопасность. Оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий подтвердил РИА Новости, что всего в розничной продаже находится более 2,4 миллиона бутылок из этой партии в 84 регионах России.
https://ria.ru/20240212/gornostaevka-1926831256.html
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происшествия, россия, сергей меняйло, ирина волк
Происшествия, Россия, Сергей Меняйло, Ирина Волк
В Северной Осетии завели дело после смерти мужчины, отравившегося уксусом

В Северной Осетии возбудили дело после смерти мужчины, который выпил уксус

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 13 фев – РИА Новости. В Северной Осетии возбудили уголовное дело после смерти мужчины, который случайно выпил уксус, оказавшийся в купленной бутылке минеральной воды, сообщает СУСК по республике.
По данным следствия, в минувшее воскресенье 65-летний мужчина у себя дома выпил "минеральную воду одного из производителей", купленную в торговой точке города Владикавказа, после чего почувствовал себя плохо. Пострадавшего отвезли в больницу, однако, несмотря на своевременно оказанную помощь, там он скончался.
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"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ)", – говорится в Telegram-канале следственного управления.
Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что житель Владикавказа получил ожог пищевода после того, как сделал глоток из бутылки минеральной воды "Джермук". Вся партия минералки из магазина, где продавался уксусный "Джермук", изъята, написала ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Вода отправлена на экспертизу, также опечатан склад официального дистрибьютора фирмы-производителя. Как именно в минеральной воде оказался уксус, выясняется.
Роспотребнадзор между тем объявил о приостановке продажи отдельных партий минеральной воды "Джермук" для проверки на безопасность. Оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий подтвердил РИА Новости, что всего в розничной продаже находится более 2,4 миллиона бутылок из этой партии в 84 регионах России.
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