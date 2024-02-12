https://ria.ru/20240212/zoopark-1926470707.html

Московский зоопарк

Московский зоопарк - РИА Новости, 12.02.2024

Московский зоопарк

Московский зоопарк – государственное некоммерческое природоохранное, экологическое, научно-просветительное и научно-исследовательское учреждение (музей живой... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T02:00

2024-02-12T02:00

2024-02-12T02:00

справки

москва

московский зоопарк

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Московский зоопарк – государственное некоммерческое природоохранное, экологическое, научно-просветительное и научно-исследовательское учреждение (музей живой природы). Московский зоопарк – один из старейших зоопарков Европы. Он был открыт 12 февраля (31 января по старому стилю) 1864 года по инициативе профессоров Московского университета, членов Императорского Русского общества акклиматизации животных и растений Карла Рулье, Анатолия Богданова и Сергея Усова и назывался тогда зоосадом. К открытию в нем содержалось 134 экземпляра домашних животных, 153 диких зверей и птиц и семь пресмыкающихся. Основу составляли представители российской фауны. Экзотические животные были представлены двумя львами, ягуаром, леопардом, парой тигров, носорогом и аллигатором. Животных для зоосада покупали, отправляли за ними экспедиции в природу, очень многих, особенно крупных, дарили важные особы, например, индийского слона подарил царь Александр II, носорога – князь Константин Романов, зебру – египетский хедив Измаил-паша. Многие здания в зоологическом саду были построены на средства состоятельных москвичей.В 1919 году зоосад был национализирован. В 1922 году перешел в ведение Моссовета и с тех пор находится на бюджете города. В 1927 году открылась новая территория. Звери на ней содержались не в клетках, а в больших просторных вольерах, отделенных от зрителей глубокими рвами с водой ("Полярный мир", "Турья горка", "Остров зверей"). Зоосад стал называться зоопарком.В первые месяцы Великой Отечественной войны (1941-1945) территория парка неоднократно подвергалась бомбардировке с вражеских самолетов, возникали пожары, разрушались здания. Для сохранения ценнейшей коллекции животных сотрудники зоопарка дежурили в зоопарке дни и ночи, часть животных была эвакуирована. Послевоенное восстановление длилось около трех лет. Экспозиция зоопарка расширялась за счет отлова и разведения животных, а также активного обмена с зоопарками других городов и стран. В 1970-1980-х годах зоопарк переживал большие материальные трудности, начал ветшать, возникали проблемы с кормлением животных. Ситуация изменилась в 1990-х годах. Началась генеральная реконструкция, которая завершилась в 1997 году. Были заново построены современные павильоны для экспонирования животных, реконструированы оригинальные сооружения прошлых лет.На новых экспозициях появились животные, давно или никогда не демонстрировавшиеся в зоопарке: шлемоносные казуары, пингвины Гумбольдта, веероносные голуби, калао-трубачи, аргусы; белолобые лемуры и красные лемуры вари, львинохвостые макаки, восточные колобусы; азиатские львы; зебры Греви, южноафриканские жирафы.В 2002-2003 годах был построен и сдан в эксплуатацию новый павильон для слонов.В 2017-2022 годах была проведена новая комплексная реконструкция исторической территории Московского зоопарка. В 2019 году состоялось открытие обновленного Детского зоопарка, на территории которого были размещены 27 объектов, включая вольеры для животных, инженерные сооружения и элементы благоустройства. Общая площадь помещений Детского зоопарка увеличилась почти до двух тысяч квадратных метров, а коллекция животных – до более чем 200 экземпляров. В 2021 году было завершено строительство нового входа в Московский зоопарк со стороны станции метро "Баррикадная", который представляет собой двухэтажное здание с билетными кассами, турникетами, сувенирными магазинами. В 2022 году завершилась реконструкция пешеходного моста через Большую Грузинскую улицу, соединяющего старую и новую части зоопарка. В том же году был открыт новый павильон "Ластоногие", площадь которого выросла более чем втрое. В нем стало возможным содержать 36 животных. В настоящее время территория зоопарка составляет около 22 гектар. В нем содержится более 15 тысяч животных, относящихся к более чем 1,2 тысячи видов мировой фауны. Некоторые виды разведены специалистами зоопарка впервые в мире. В зоопарке содержится около 140 видов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, входящих в Международную Красную книгу, и около 60, входящих в Красную книгу России. С 1987 по 2014 год символом зоопарка был манул, затем он был изменен на логотипы с изображением пеликана, фазана, дельфина и белки. В 2019 году в честь своего 155-летия Московский зоопарк вернул манула в качестве официальной эмблемы. Московский зоопарк стремится создавать благоприятные условия для жизни животных, однако недостаток места и расположение в центре огромного мегаполиса, создают объективные трудности. В 1994 году в Волоколамском районе Московской области был организован Центр воспроизводства редких видов животных. В настоящее время в нем содержатся 213 видов и более 7,5 тысячи экземпляров животных. 78 видов включены в Красную книгу России и Международный союз охраны природы (МСОП). Долгое время Центр был закрыт для посещения, однако в 2017 году было принято решение позволить туристам посещать его в рамках специально разработанной программы "Экокультурный туризм". С самого начала при создании зоопарка одной из важнейших его задач была организация образовательной и просветительной работы среди посетителей. В зоопарке регулярно проводятся разнообразные экскурсии и лекции по вопросам биологии и охраны природы.С 1924 года здесь работает Кружок юных биологов зоопарка. Много лет среди юных натуралистов проводится конкурс научных работ имени Петра Мантейфеля, в котором принимают участие дети со всей страны. С детьми младшего школьного возраста занимаются в биологическом кружке "Манулята". В зоопарке есть детский театр "Тик-так", проходят тематические праздники: Новый год, "День рождения зоопарка", "День тигра", "День птиц", "День Земли" и др.; фестивали – "Экология. Творчество. Дети" и "Животные – герои сказок". Зоопарк является членом Всемирной и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (WAZA, EAZA), Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА). Участвует во многих международных программах по сохранению исчезающих видов животных, сотрудничая с природоохранными организациями всего мира, в том числе по белому медведю, амурскому тигру, дальневосточному леопарду, лошади Пржевальского, белоплечего орлана, манула, дроф и журавлей Евразии и многих других редких и ценных животных.В 2019 году на 15 лет в рамках программы по сохранению, защите и исследованию больших панд в Московский зоопарк прибыли две панды из Китая. Несколько лет животные провели врозь и познакомились друг с другом только весной 2023 года. В августе того же года на свет появился первый в истории России детеныш панды. Как подчеркнули столичные специалисты, этот случай уникален потому, что панды молоды (шесть и семь лет). Обычно первый детеныш рождается, когда родители достигают восьми-десяти лет. Всего с 2014 года в Московском зоопарке появилось на свет свыше 11 тысяч различных животных, в том числе детенышей редких видов животных. В ноябре 2009 года в Великом Устюге (Вологодская область) был открыт филиал государственного учреждения культуры "Московский зоопарк" – "Зоосад в вотчине Деда Мороза". В зоосаде экспонируется более 400 особей животных и птиц, в том числе редких, которые занесены в Красную книгу. Генеральный директор Московского зоопарка – Светлана Акулова. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, московский зоопарк