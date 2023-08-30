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В Московском зоопарке родился первый в России детеныш большой панды

В Московском зоопарке родился первый в России детеныш большой панды - РИА Новости, 30.08.2023

В Московском зоопарке родился первый в России детеныш большой панды

Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T16:35

2023-08-30T16:35

2023-08-30T20:09

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram."Это уникальное и очень редкое событие — результат слаженной работы наших специалистов и китайских коллег", — говорится в публикации.Как рассказали в зоопарке, вес малыша составил около 150 граммов, пол пока не известен.Родители новорожденного Жуи и Диндин приехали в Москву в 2019 году. Их привезли в честь 70-летия установления дипотношений между Россией и Китаем. "Наша Диндин проявила большую заботу и сразу приняла малыша. За самкой круглосуточно наблюдают и берут все необходимые анализы", — говорится в посте в телеграм-канале зоопарка.Там добавили, что этот случай уникален еще и потому, что Жуи и Диндин молоды: им семь и шесть лет соответственно. Обычно первый детеныш рождается, когда родители достигают восьми-десяти лет, подчеркнули столичные специалисты.Как отмечается в записи, сотрудники зоопарка ездили на стажировку в китайский питомник, чтобы научиться правильному уходу и содержанию гостей. Животных познакомили друг с другом этой весной, их отношения развивались под контролем китайского эксперта по размножению больших панд.Пресс-служба мэра назвала рождение детенышей знаковым событием для России и всего глобального природоохранного сообщества.

https://ria.ru/20230807/delfinenok-1888744177.html

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россия, московский зоопарк, сергей собянин, москва, китай