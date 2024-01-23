https://ria.ru/20240123/moskovskiy_zoopark-1922881093.html

В московском зоопарке за десять лет появились более 11 тысяч животных

В московском зоопарке за десять лет появились более 11 тысяч животных - РИА Новости, 23.01.2024

В московском зоопарке за десять лет появились более 11 тысяч животных

Более 11 тысяч животных появилось в московском зоопарке за 10 лет, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 23.01.2024

2024-01-23T07:39

2024-01-23T07:39

2024-01-23T07:39

хорошие новости

московский зоопарк

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Более 11 тысяч животных появилось в московском зоопарке за 10 лет, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Всего с 2014 года в Московском зоопарке появилось на свет свыше 11 тысяч различных животных. За это время зоосад пережил несколько беби-бумов. Например, в 2016 году родилось более двух тысяч животных. Среди них - самочка гориллы, львинохвостый макак, черношейный журавль, такин, дагестанские туры, черные антилопы и дикдик. Зоологи радовались потомству такого числа редких видов животных", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240122/zoopark-1922827569.html

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2024

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московский зоопарк