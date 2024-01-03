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Малышке-панде из Московского зоопарка выбрали имя

Малышке-панде из Московского зоопарка выбрали имя - РИА Новости, 03.01.2024

Малышке-панде из Московского зоопарка выбрали имя

Москвичи выбрали для панды, родившейся летом в Московском зоопарке, имя Катюша, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T10:18

2024-01-03T10:18

2024-01-03T13:15

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Москвичи выбрали для панды, родившейся летом в Московском зоопарке, имя Катюша, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге. "Малышку-панду из Московского зоопарка назвали Катюшей. В голосовании на "Активном гражданине" приняли участие более 380 тысяч человек", — написал он. По словам мэра, с самого начала из десяти предложенных имен лидировали три: Маша, Мо-Мо (от первого слога слова "Москва") и Катюша. Большинством голосов с небольшим перевесом в шесть процентных пунктов (29 процентов) победил вариант "Катюша". "Сейчас Катюше четыре месяца. У нее уже много зубов, и она достаточно хорошо ходит. Недавно прошел очередной осмотр: вес — 8,67 килограмма, а длина тела с хвостиком — 79,5 сантиметра", — добавил Собянин.Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа, позже выяснилось, что это самка. Ее родители Жуи и Диндин прибыли в Москву в 2019 году на 15 лет в рамках программы по сохранению, защите и исследованию больших панд.

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москва, сергей собянин, московский зоопарк