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Малышке-панде из Московского зоопарка выбрали имя
Малышке-панде из Московского зоопарка выбрали имя - РИА Новости, 03.01.2024
Малышке-панде из Московского зоопарка выбрали имя
Москвичи выбрали для панды, родившейся летом в Московском зоопарке, имя Катюша, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T10:18
2024-01-03T10:18
2024-01-03T13:15
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Москвичи выбрали для панды, родившейся летом в Московском зоопарке, имя Катюша, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге. "Малышку-панду из Московского зоопарка назвали Катюшей. В голосовании на "Активном гражданине" приняли участие более 380 тысяч человек", — написал он. По словам мэра, с самого начала из десяти предложенных имен лидировали три: Маша, Мо-Мо (от первого слога слова "Москва") и Катюша. Большинством голосов с небольшим перевесом в шесть процентных пунктов (29 процентов) победил вариант "Катюша". "Сейчас Катюше четыре месяца. У нее уже много зубов, и она достаточно хорошо ходит. Недавно прошел очередной осмотр: вес — 8,67 килограмма, а длина тела с хвостиком — 79,5 сантиметра", — добавил Собянин.Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа, позже выяснилось, что это самка. Ее родители Жуи и Диндин прибыли в Москву в 2019 году на 15 лет в рамках программы по сохранению, защите и исследованию больших панд.
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Хорошие новости, Москва, Сергей Собянин, Московский зоопарк
Малышке-панде из Московского зоопарка выбрали имя
Малышке-панде из Московского зоопарка выбрали имя Катюша
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости.
Москвичи выбрали для панды, родившейся летом в Московском зоопарке, имя Катюша, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге
.
«
"Малышку-панду из Московского зоопарка назвали Катюшей. В голосовании на "Активном гражданине" приняли участие более 380 тысяч человек", — написал он.
По словам мэра, с самого начала из десяти предложенных имен лидировали три: Маша, Мо-Мо (от первого слога слова "Москва") и Катюша. Большинством голосов с небольшим перевесом в шесть процентных пунктов (29 процентов) победил вариант "Катюша".
"Сейчас Катюше четыре месяца. У нее уже много зубов, и она достаточно хорошо ходит. Недавно прошел очередной осмотр: вес — 8,67 килограмма, а длина тела с хвостиком — 79,5 сантиметра", — добавил Собянин.
Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа, позже выяснилось, что это самка. Ее родители Жуи и Диндин прибыли в Москву в 2019 году на 15 лет в рамках программы по сохранению, защите и исследованию больших панд.
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