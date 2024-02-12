https://ria.ru/20240212/rospatent-1926764343.html

Роспатент выявил нарушения в передаче товарных знаков "Балтики", пишут СМИ

Роспатент выявил нарушения в передаче товарных знаков "Балтики", пишут СМИ - РИА Новости, 12.02.2024

Роспатент выявил нарушения в передаче товарных знаков "Балтики", пишут СМИ

Роспатент выявил ненадлежащие сделки по передаче прав на линейку товарных знаков пивоваренной компании "Балтика" в странах СНГ, Грузии и Монголии, сообщает... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T04:03

2024-02-12T04:03

2024-02-12T04:04

монголия

россия

киргизия

таймураз боллоев

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

снг

министерство финансов рф (минфин россии)

происшествия

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Роспатент выявил ненадлежащие сделки по передаче прав на линейку товарных знаков пивоваренной компании "Балтика" в странах СНГ, Грузии и Монголии, сообщает газета "Ведомости". "Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) сообщила национальным патентным ведомствам стран СНГ, Грузии и Монголии, что заключенные ранее сделки по передаче прав на линейку товарных знаков пивоваренной компании "Балтика" на территории этих государств трем иностранным юрлицам были оформлены ненадлежащим образом. Кыргызпатент в результате приостановил действия по регистрации лицензионного договора компании Karlsberg Kazakhstan", - приводится текст письма Роспатента в Минфин, Минэкономиразвития и МИД РФ в газете. Отмечается, что приостановление регистрации лицензионного договора в Киргизии означает, что "Балтика" на неопределенное время сохраняет за собой право на товарные знаки в этой стране. Вероятно, власти Киргизии ждут рассмотрения судебного дела в России. Национальный патентно-информационный центр Таджикистана, в свою очередь, "не располагает информацией о заключении лицензионных договоров в отношении линейки товарных знаков "Балтика", но, вместе с тем, "заверил в готовности взаимодействовать по данному вопросу". Такого же мнения придерживаются в ведомстве по интеллектуальной собственности Монголии. В Национальном центре интеллектуальной собственности Белоруссии (НЦИС) сообщили, что регистрация лицензионного договора уже состоялась, но сделку еще можно оспорить в Верховном суде. Представитель "Балтики" утверждает, что 19 июля 2023 года некое "лицо со стороны компании "Балтика" передало права на линейку товарных знаков "Балтика" аффилированным с датским холдингом Сarlsberg компаниям: ООО "Виста БиУай Ко" (Белоруссия), ООО "Карлсберг Азербайджан", а также ТОО "Карлсберг Казахстан" (работает в Казахстане, Узбекистане, на Украине, Таджикистане, Монголии, Туркменистане и Киргизии). Уточняется, что подписание соглашений прошло без участия президента "Балтики" Таймураза Боллоева, который был назначен на эту должность в июле 2023 года. "Роспатент просит патентные ведомства учесть представленную информацию в случае поступления обращений о регистрации договоров", - говорится в издании. Помимо этого, в издании сказано, что в декабре 2023 года иск "Балтики" о признании недействительной сделки с белорусской "Виста БиУай Ко" был удовлетворен Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 29 января 2024 года "Виста БиУай Ко" подала апелляционную жалобу. 22 января "Балтика" выиграла аналогичный иск в отношении сделки с Karlsberg Kazakhstan. Иск "Балтики" к "Карлсберг Азербайджан" был принят к производству Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области 18 января 2024 года. Carlsberg A/S, основанная в 1847 году в Дании, сегодня занимает одну из лидирующих позиций на мировом рынке пива. В ее портфеле порядка 140 брендов, в том числе Carlsberg, Tuborg, Kronenburg и другие. Штат компании составляет около 30 тысяч человек. С 2008 года в состав Carlsberg Group входит "Балтика", однако с июля 2023 года она находится во временном управлении Росимущества: решение об этом принято в ответ на западные санкции и заморозку российских активов в Европе. Сама "Балтика" продолжает выпускать пиво в России, в том числе международных брендов, пивоваренные заводы компании находятся в восьми городах РФ: Воронеже, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Туле, Хабаровске и Ярославле.

https://ria.ru/20240212/spor-1926761397.html

https://realty.ria.ru/20240207/ikea-1925880319.html

монголия

россия

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монголия, россия, киргизия, таймураз боллоев, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), снг, министерство финансов рф (минфин россии), происшествия