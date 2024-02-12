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Роспатент выявил нарушения в передаче товарных знаков "Балтики", пишут СМИ - РИА Новости, 12.02.2024
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04:03 12.02.2024 (обновлено: 04:04 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/rospatent-1926764343.html
Роспатент выявил нарушения в передаче товарных знаков "Балтики", пишут СМИ
Роспатент выявил нарушения в передаче товарных знаков "Балтики", пишут СМИ - РИА Новости, 12.02.2024
Роспатент выявил нарушения в передаче товарных знаков "Балтики", пишут СМИ
Роспатент выявил ненадлежащие сделки по передаче прав на линейку товарных знаков пивоваренной компании "Балтика" в странах СНГ, Грузии и Монголии, сообщает... РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T04:03
2024-02-12T04:04
монголия
россия
киргизия
таймураз боллоев
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
снг
министерство финансов рф (минфин россии)
происшествия
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Роспатент выявил ненадлежащие сделки по передаче прав на линейку товарных знаков пивоваренной компании "Балтика" в странах СНГ, Грузии и Монголии, сообщает газета "Ведомости". "Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) сообщила национальным патентным ведомствам стран СНГ, Грузии и Монголии, что заключенные ранее сделки по передаче прав на линейку товарных знаков пивоваренной компании "Балтика" на территории этих государств трем иностранным юрлицам были оформлены ненадлежащим образом. Кыргызпатент в результате приостановил действия по регистрации лицензионного договора компании Karlsberg Kazakhstan", - приводится текст письма Роспатента в Минфин, Минэкономиразвития и МИД РФ в газете. Отмечается, что приостановление регистрации лицензионного договора в Киргизии означает, что "Балтика" на неопределенное время сохраняет за собой право на товарные знаки в этой стране. Вероятно, власти Киргизии ждут рассмотрения судебного дела в России. Национальный патентно-информационный центр Таджикистана, в свою очередь, "не располагает информацией о заключении лицензионных договоров в отношении линейки товарных знаков "Балтика", но, вместе с тем, "заверил в готовности взаимодействовать по данному вопросу". Такого же мнения придерживаются в ведомстве по интеллектуальной собственности Монголии. В Национальном центре интеллектуальной собственности Белоруссии (НЦИС) сообщили, что регистрация лицензионного договора уже состоялась, но сделку еще можно оспорить в Верховном суде. Представитель "Балтики" утверждает, что 19 июля 2023 года некое "лицо со стороны компании "Балтика" передало права на линейку товарных знаков "Балтика" аффилированным с датским холдингом Сarlsberg компаниям: ООО "Виста БиУай Ко" (Белоруссия), ООО "Карлсберг Азербайджан", а также ТОО "Карлсберг Казахстан" (работает в Казахстане, Узбекистане, на Украине, Таджикистане, Монголии, Туркменистане и Киргизии). Уточняется, что подписание соглашений прошло без участия президента "Балтики" Таймураза Боллоева, который был назначен на эту должность в июле 2023 года. "Роспатент просит патентные ведомства учесть представленную информацию в случае поступления обращений о регистрации договоров", - говорится в издании. Помимо этого, в издании сказано, что в декабре 2023 года иск "Балтики" о признании недействительной сделки с белорусской "Виста БиУай Ко" был удовлетворен Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 29 января 2024 года "Виста БиУай Ко" подала апелляционную жалобу. 22 января "Балтика" выиграла аналогичный иск в отношении сделки с Karlsberg Kazakhstan. Иск "Балтики" к "Карлсберг Азербайджан" был принят к производству Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области 18 января 2024 года. Carlsberg A/S, основанная в 1847 году в Дании, сегодня занимает одну из лидирующих позиций на мировом рынке пива. В ее портфеле порядка 140 брендов, в том числе Carlsberg, Tuborg, Kronenburg и другие. Штат компании составляет около 30 тысяч человек. С 2008 года в состав Carlsberg Group входит "Балтика", однако с июля 2023 года она находится во временном управлении Росимущества: решение об этом принято в ответ на западные санкции и заморозку российских активов в Европе. Сама "Балтика" продолжает выпускать пиво в России, в том числе международных брендов, пивоваренные заводы компании находятся в восьми городах РФ: Воронеже, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Туле, Хабаровске и Ярославле.
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монголия, россия, киргизия, таймураз боллоев, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), снг, министерство финансов рф (минфин россии), происшествия
Монголия, Россия, Киргизия, Таймураз Боллоев, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), СНГ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Происшествия
Роспатент выявил нарушения в передаче товарных знаков "Балтики", пишут СМИ

"Ведомости": Роспатент выявил незаконные сделки по передаче знаков "Балтики"

© Борис Бабанов | Перейти в медиабанкЗдание ОАО "Пивоваренная компания "Балтика"
Здание ОАО Пивоваренная компания Балтика
© Борис Бабанов
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Здание ОАО "Пивоваренная компания "Балтика". Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Роспатент выявил ненадлежащие сделки по передаче прав на линейку товарных знаков пивоваренной компании "Балтика" в странах СНГ, Грузии и Монголии, сообщает газета "Ведомости".
«
"Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) сообщила национальным патентным ведомствам стран СНГ, Грузии и Монголии, что заключенные ранее сделки по передаче прав на линейку товарных знаков пивоваренной компании "Балтика" на территории этих государств трем иностранным юрлицам были оформлены ненадлежащим образом. Кыргызпатент в результате приостановил действия по регистрации лицензионного договора компании Karlsberg Kazakhstan", - приводится текст письма Роспатента в Минфин, Минэкономиразвития и МИД РФ в газете.
Отмечается, что приостановление регистрации лицензионного договора в Киргизии означает, что "Балтика" на неопределенное время сохраняет за собой право на товарные знаки в этой стране. Вероятно, власти Киргизии ждут рассмотрения судебного дела в России.
Национальный патентно-информационный центр Таджикистана, в свою очередь, "не располагает информацией о заключении лицензионных договоров в отношении линейки товарных знаков "Балтика", но, вместе с тем, "заверил в готовности взаимодействовать по данному вопросу". Такого же мнения придерживаются в ведомстве по интеллектуальной собственности Монголии. В Национальном центре интеллектуальной собственности Белоруссии (НЦИС) сообщили, что регистрация лицензионного договора уже состоялась, но сделку еще можно оспорить в Верховном суде.
Представитель "Балтики" утверждает, что 19 июля 2023 года некое "лицо со стороны компании "Балтика" передало права на линейку товарных знаков "Балтика" аффилированным с датским холдингом Сarlsberg компаниям: ООО "Виста БиУай Ко" (Белоруссия), ООО "Карлсберг Азербайджан", а также ТОО "Карлсберг Казахстан" (работает в Казахстане, Узбекистане, на Украине, Таджикистане, Монголии, Туркменистане и Киргизии). Уточняется, что подписание соглашений прошло без участия президента "Балтики" Таймураза Боллоева, который был назначен на эту должность в июле 2023 года.
"Роспатент просит патентные ведомства учесть представленную информацию в случае поступления обращений о регистрации договоров", - говорится в издании.
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Помимо этого, в издании сказано, что в декабре 2023 года иск "Балтики" о признании недействительной сделки с белорусской "Виста БиУай Ко" был удовлетворен Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 29 января 2024 года "Виста БиУай Ко" подала апелляционную жалобу. 22 января "Балтика" выиграла аналогичный иск в отношении сделки с Karlsberg Kazakhstan.
Иск "Балтики" к "Карлсберг Азербайджан" был принят к производству Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области 18 января 2024 года.
Carlsberg A/S, основанная в 1847 году в Дании, сегодня занимает одну из лидирующих позиций на мировом рынке пива. В ее портфеле порядка 140 брендов, в том числе Carlsberg, Tuborg, Kronenburg и другие. Штат компании составляет около 30 тысяч человек.
С 2008 года в состав Carlsberg Group входит "Балтика", однако с июля 2023 года она находится во временном управлении Росимущества: решение об этом принято в ответ на западные санкции и заморозку российских активов в Европе. Сама "Балтика" продолжает выпускать пиво в России, в том числе международных брендов, пивоваренные заводы компании находятся в восьми городах РФ: Воронеже, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Туле, Хабаровске и Ярославле.
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