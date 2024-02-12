https://ria.ru/20240212/rody-1926861581.html

Жительница Алтая родила прямо в машине во время метели

Жительница Алтая родила прямо в машине во время метели - РИА Новости, 12.02.2024

Жительница Алтая родила прямо в машине во время метели

Жительница Алтайского края родила в машине во время метели, до больницы ее не успели довезти из-за нулевой видимости на дороге, сообщают в министерстве... РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T14:55

2024-02-12T14:55

2024-02-12T14:55

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БАРНАУЛ, 12 фев — РИА Новости. Жительница Алтайского края родила в машине во время метели, до больницы ее не успели довезти из-за нулевой видимости на дороге, сообщают в министерстве транспорта Алтайского края. "Время шторма дорожники Юго-Западного ДСУ развернули спасательную операцию по вывозу роженицы из Третьяковского района в Рубцовск. Житель села Новоалейское обратился к дорожникам Юго-Западного ДСУ с просьбой организовать сопровождение – у его супруги начались роды", — говорится в сообщении. Отмечается, что в сторону Новоалейского был направлен трактор К-700. Параллельно медики из Змеиногорской и Третьяковской больниц отправили навстречу два экипажа скорой помощи. "Ситуация осложнялась тем, что все происходило в условиях штормовой погоды и практически нулевой видимости. К тому моменту, когда трактор встретил легковой автомобиль мужчины с роженицей и фельдшером из местного ФАПа, ребенок родился прямо в машине семейной пары", — отмечают в ведомстве. В сопровождении К-700 семья с новорождённым ребёнком добрались до села Екатерининское, где медики оказали необходимую помощь. Дальше их путь продолжился в карете скорой помощи в сопровождении дорожной машины. "По всему пути следования, а он пролегал по территории трех районов, дорожники организовали сопровождение: на границе каждого района автомобиль скорой помощи передавался дорожникам следующего филиала – сначала "Локтевского", а затем в подразделения города Рубцовска. В ходе спасательной операции скорая помощь с роженицей не останавливалась ни на минуту, пока женщина не была доставлена в одно из городских медучреждений", - говорится в сообщении. Отмечается, что родившуюся в пути девочку назвали Анной, она здорова.

https://ria.ru/20240207/zhenschina-1925934487.html

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алтайский край, рубцовск, здоровье - общество, происшествия