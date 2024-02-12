https://ria.ru/20240212/davlenie-1926753325.html

Врач назвал главную ошибку россиян при измерении давления

Врач назвал главную ошибку россиян при измерении давления - РИА Новости, 12.02.2024

Врач назвал главную ошибку россиян при измерении давления

Россияне часто допускают серьезную ошибку при измерении давления, которая не позволяет им правильно оценивать свое состояние, рассказал в интервью радио Sputnik РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T02:10

2024-02-12T02:10

2024-02-12T11:13

общество

алексей хухрев

здоровье - общество

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Россияне часто допускают серьезную ошибку при измерении давления, которая не позволяет им правильно оценивать свое состояние, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нередко приходится следить за показателями артериального давления в домашних условиях, чтобы своевременно принимать назначенные им препараты."Давление надо мерить в одно и то же время, в спокойном состоянии, один раз на одной руке", – посоветовал Хухрев.Повторное измерение давления на той же самой руке в течение короткого отрезка времени — главная ошибка, которую совершают россияне при проведении этой процедуры, считает врач."Некоторые люди уверены, что давление надо мерить три раза на одной руке и брать среднее арифметическое. Это глупость. При измерении давления сокращаются артерии на руке. В итоге все последующие замеры будут показывать более высокое давление, чем на самом деле", — предупредил Хухрев.По его словам, должно пройти не менее получаса, чтобы следующее измерение давления на той же самой руке дало точные результаты. Если же вы сомневаетесь в показаниях тонометра и хотите проверить их немедленно, есть другой способ, продолжил врач."Можно померить второй раз, но на другой руке. Причем при измерении на двух руках нужно считать как раз более высокое давление правильным", — уточнил Алексей Хухрев в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20240205/nauka-1924991027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, алексей хухрев, здоровье - общество