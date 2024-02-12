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Врач назвал главную ошибку россиян при измерении давления - РИА Новости, 12.02.2024
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02:10 12.02.2024 (обновлено: 11:13 12.02.2024)
https://ria.ru/20240212/davlenie-1926753325.html
Врач назвал главную ошибку россиян при измерении давления
Врач назвал главную ошибку россиян при измерении давления - РИА Новости, 12.02.2024
Врач назвал главную ошибку россиян при измерении давления
Россияне часто допускают серьезную ошибку при измерении давления, которая не позволяет им правильно оценивать свое состояние, рассказал в интервью радио Sputnik РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T02:10
2024-02-12T11:13
общество
алексей хухрев
здоровье - общество
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Россияне часто допускают серьезную ошибку при измерении давления, которая не позволяет им правильно оценивать свое состояние, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нередко приходится следить за показателями артериального давления в домашних условиях, чтобы своевременно принимать назначенные им препараты."Давление надо мерить в одно и то же время, в спокойном состоянии, один раз на одной руке", – посоветовал Хухрев.Повторное измерение давления на той же самой руке в течение короткого отрезка времени — главная ошибка, которую совершают россияне при проведении этой процедуры, считает врач."Некоторые люди уверены, что давление надо мерить три раза на одной руке и брать среднее арифметическое. Это глупость. При измерении давления сокращаются артерии на руке. В итоге все последующие замеры будут показывать более высокое давление, чем на самом деле", — предупредил Хухрев.По его словам, должно пройти не менее получаса, чтобы следующее измерение давления на той же самой руке дало точные результаты. Если же вы сомневаетесь в показаниях тонометра и хотите проверить их немедленно, есть другой способ, продолжил врач."Можно померить второй раз, но на другой руке. Причем при измерении на двух руках нужно считать как раз более высокое давление правильным", — уточнил Алексей Хухрев в интервью радио Sputnik.
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общество, алексей хухрев, здоровье - общество
Общество, Алексей Хухрев, Здоровье - Общество
Врач назвал главную ошибку россиян при измерении давления

Терапевт Хухрев назвал повторное измерение давления на одной руке ошибкой

© РИА Новости / Максим БогодвидИзмерение давления
Измерение давления - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Измерение давления. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Россияне часто допускают серьезную ошибку при измерении давления, которая не позволяет им правильно оценивать свое состояние, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.
Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нередко приходится следить за показателями артериального давления в домашних условиях, чтобы своевременно принимать назначенные им препараты.
«
"Давление надо мерить в одно и то же время, в спокойном состоянии, один раз на одной руке", – посоветовал Хухрев.
Повторное измерение давления на той же самой руке в течение короткого отрезка времени — главная ошибка, которую совершают россияне при проведении этой процедуры, считает врач.
"Некоторые люди уверены, что давление надо мерить три раза на одной руке и брать среднее арифметическое. Это глупость. При измерении давления сокращаются артерии на руке. В итоге все последующие замеры будут показывать более высокое давление, чем на самом деле", — предупредил Хухрев.
По его словам, должно пройти не менее получаса, чтобы следующее измерение давления на той же самой руке дало точные результаты. Если же вы сомневаетесь в показаниях тонометра и хотите проверить их немедленно, есть другой способ, продолжил врач.
"Можно померить второй раз, но на другой руке. Причем при измерении на двух руках нужно считать как раз более высокое давление правильным", — уточнил Алексей Хухрев в интервью радио Sputnik.
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