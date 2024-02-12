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Власти Псковской области рассказали о состоянии детей после ДТП с автобусом
Власти Псковской области рассказали о состоянии детей после ДТП с автобусом - РИА Новости, 12.02.2024
Власти Псковской области рассказали о состоянии детей после ДТП с автобусом
Трое детей попали в реанимацию после ДТП с автобусом в Пушкиногорском районе Псковской области, сообщил региональный комитет по здравоохранению. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T15:28
2024-02-12T15:28
2024-02-12T15:28
происшествия
россия
псковская область
ирина волк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Трое детей попали в реанимацию после ДТП с автобусом в Пушкиногорском районе Псковской области, сообщил региональный комитет по здравоохранению. Как информировала прокуратура региона, в Пушкиногорском районе вблизи деревни Новгородка столкнулись большегруз и автобус с детьми. По предварительным данным МЧС РФ, водитель автобуса пытался уйти от столкновения с грузовиком и съехал в кювет. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что в аварии, по предварительным данным, пострадали 17 человек, включая 13 детей. Как сообщал РИА Новости представитель регионального комздрава, в тяжелом состоянии в больницу попали двое детей, всего госпитализированы 8 детей. "Сегодня автобус со школьниками попал в ДТП в Пушкиногорском районе. Девять детей были госпитализированы в Детскую областную клиническую больницу, трое подростков в тяжёлом состоянии находятся в реанимации", – говорится в сообщении. Как отмечают в комздраве региона, еще пятеро детей самостоятельно в сопровождении одного из родителей обратились в Опочецкую межрайонную больницу, где прошли обследование и были направлены на амбулаторное лечение.
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происшествия, россия, псковская область, ирина волк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Псковская область, Ирина Волк, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Власти Псковской области рассказали о состоянии детей после ДТП с автобусом
Трое детей попали в реанимацию после ДТП с автобусом под Псковом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев – РИА Новости.
Трое детей попали в реанимацию после ДТП с автобусом в Пушкиногорском районе Псковской области, сообщил региональный комитет
по здравоохранению.
Как информировала прокуратура региона, в Пушкиногорском районе вблизи деревни Новгородка столкнулись большегруз и автобус с детьми. По предварительным данным МЧС РФ, водитель автобуса пытался уйти от столкновения с грузовиком и съехал в кювет. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что в аварии, по предварительным данным, пострадали 17 человек, включая 13 детей. Как сообщал РИА Новости представитель регионального комздрава, в тяжелом состоянии в больницу попали двое детей, всего госпитализированы 8 детей.
"Сегодня автобус со школьниками попал в ДТП в Пушкиногорском районе. Девять детей были госпитализированы в Детскую областную клиническую больницу, трое подростков в тяжёлом состоянии находятся в реанимации", – говорится в сообщении.
Как отмечают в комздраве региона, еще пятеро детей самостоятельно в сопровождении одного из родителей обратились в Опочецкую межрайонную больницу, где прошли обследование и были направлены на амбулаторное лечение.
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