https://ria.ru/20240212/avariya-1926872392.html

Власти Псковской области рассказали о состоянии детей после ДТП с автобусом

Власти Псковской области рассказали о состоянии детей после ДТП с автобусом - РИА Новости, 12.02.2024

Власти Псковской области рассказали о состоянии детей после ДТП с автобусом

Трое детей попали в реанимацию после ДТП с автобусом в Пушкиногорском районе Псковской области, сообщил региональный комитет по здравоохранению. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T15:28

2024-02-12T15:28

2024-02-12T15:28

происшествия

россия

псковская область

ирина волк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Трое детей попали в реанимацию после ДТП с автобусом в Пушкиногорском районе Псковской области, сообщил региональный комитет по здравоохранению. Как информировала прокуратура региона, в Пушкиногорском районе вблизи деревни Новгородка столкнулись большегруз и автобус с детьми. По предварительным данным МЧС РФ, водитель автобуса пытался уйти от столкновения с грузовиком и съехал в кювет. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что в аварии, по предварительным данным, пострадали 17 человек, включая 13 детей. Как сообщал РИА Новости представитель регионального комздрава, в тяжелом состоянии в больницу попали двое детей, всего госпитализированы 8 детей. "Сегодня автобус со школьниками попал в ДТП в Пушкиногорском районе. Девять детей были госпитализированы в Детскую областную клиническую больницу, трое подростков в тяжёлом состоянии находятся в реанимации", – говорится в сообщении. Как отмечают в комздраве региона, еще пятеро детей самостоятельно в сопровождении одного из родителей обратились в Опочецкую межрайонную больницу, где прошли обследование и были направлены на амбулаторное лечение.

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псковская область

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происшествия, россия, псковская область, ирина волк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)