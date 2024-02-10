https://ria.ru/20240210/lama-1926530760.html

Буддийский лама в год дракона призвал быть счастливыми, несмотря ни на что

Буддийский лама в год дракона призвал быть счастливыми, несмотря ни на что - РИА Новости, 10.02.2024

Буддийский лама в год дракона призвал быть счастливыми, несмотря ни на что

В год деревянного дракона, который у многих народов наступает 10 февраля, могут произойти масштабные изменения, но не надо делать ставку на предсказания, важно... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T04:26

2024-02-10T04:26

2024-02-10T04:27

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. В год деревянного дракона, который у многих народов наступает 10 февраля, могут произойти масштабные изменения, но не надо делать ставку на предсказания, важно быть счастливым в любых обстоятельствах, заявил РИА Новости замглавы Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) по Северо-Западному федеральному округу, настоятель петербургского дацана Гунзэчойнэй Буда Бадмаев. Чуньцзе, или Праздник весны, также известный как Китайский Новый год, наступит в ночь на 10 февраля. Согласно восточному календарю, начнется год деревянного дракона. Как отметил в поздравлении по случаю праздника посол России в Китае Игорь Моргулов, в китайской культуре знак дракона символизирует счастливое предзнаменование, приносит процветание и удачу. "В год дракона могут происходить масштабные изменения. Для человека важно правильно к ним подготовиться, но не стоит делать ставку исключительно на предсказания. Они – лишь приблизительный расчет, рекомендация", - сказал Буда Бадмаев. По его словам, главная духовная задача людей – "быть счастливыми, невзирая на происходящие вокруг катаклизмы". Как рассказывал РИА Новости председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) геше Йонтен (Сергей Киришов), у буддистов мира нет единого дня празднования Нового года, и даже в России в регионах, где традиционно исповедуют буддизм, это событие отмечают в разное время, причем из года в год даты меняются. Так, в этом году 10 февраля Новый год встречают буряты (праздник называется Сагаалган), тувинцы (Шагаа), алтайцы (Чагаа байрам), а калмыки уже встретили Новый год 13 декабря, однако 10 февраля еще отметят праздник весны – Цаган сар. По словам Киришова, начало нового астрологического цикла связано с приходом так называемого "хозяина года" – всего их 12, они совпадают у калмыков, тувинцев, бурят и алтайцев, а также идентичны тем, которые есть в китайском календаре. Однако животные – "дракон, мышь, лошадь и так далее – лишь олицетворение "хозяев года" – божеств, которые покровительствуют и управляют годом", добавил он. "Независимо от наших вероисповедания и национальности, взглядов и предпочтений, мы - неотъемлемая и взаимозависимая часть одной планеты. Давайте начнем этот месяц с благих, добродетельных поступков, направленных на благо всех живых существ. Давайте помолимся за всех, кто, не жалея себя, отстаивает будущее, благополучие нашей Родины, за тех, кто ушел от нас, и тех, кто потерял родных и близких. Помолимся и искренне пожелаем счастья всем, кто страдает от войн, насилия, голода, болезней и катаклизмов. Пусть мир и благополучие, доброта и сострадание, любовь, истина и справедливость осеняют жизнь каждого из нас каждый день", - заявил геше Йонтен (текст поздравления по случаю праздника есть в распоряжении РИА Новости). В столице России Китайский Новый год отметят с 9 по 18 февраля. В рамках фестиваля "Китайский Новый год в Москве" состоятся красочные шоу с участием творческих коллективов из Китая и России, ярмарки китайской еды и сувениров, тематические экскурсии, выставки и мастер-классы. Ранее источник в Московской патриархии рассказал РИА Новости, что в праздновании Китайского Нового года "нет религиозного измерения, которое могло бы смущать православных верующих", это культурное событие. Муфтий Духовного собрания мусульман Московской области Дауд Мухутдинов говорил РИА Новости, что с религиозной точки зрения в том, что в России отметят Китайский Новый год, нет ничего предосудительного, так как Всевышний, согласно аяту Корана, создал людей разными народами для того, чтобы они познавали друг друга.

https://ria.ru/20240210/kitayskiy_novyy_god-1926486995.html

https://ria.ru/20240209/festival-1926488986.html

https://ria.ru/20240208/prazdnik-1926074990.html

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россия, буда бадмаев, игорь моргулов, общество, религия