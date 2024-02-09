https://ria.ru/20240209/yubiley-1926486791.html

На выставке-форуме "Россия" стартовало празднование 300-летия СПбГУ

На выставке-форуме "Россия" стартовало празднование 300-летия СПбГУ - РИА Новости, 09.02.2024

На выставке-форуме "Россия" стартовало празднование 300-летия СПбГУ

Старт масштабному празднованию 300-летия со дня основания Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) дали на стенде Северной столицы на... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T18:32

2024-02-09T18:32

2024-02-09T18:32

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

санкт-петербург

санкт-петербургский государственный университет

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Старт масштабному празднованию 300-летия со дня основания Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) дали на стенде Северной столицы на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщает Конгрессно-выставочное бюро города. Восьмого февраля исполнилось 300 лет со дня основания Санкт-Петербургского государственного университета. В этот день на выставке-форуме "Россия" был торжественно дан старт масштабному празднованию юбилея старейшего высшего учебного заведения страны. "Это было мудрейшее решение Петра Великого - создать сразу же и академию, и университет, и гимназию. Это триединство - залог успеха наших выпускников, такое решение в те годы позволило продвинуть Россию вперед. Мы всегда говорим, чтобы школьники ориентировались на глубоко научные знания и учились у тех, кто обладает знаниями не вчерашними, но сегодняшними, смотрят в будущее и понимают его. И сегодня наш университет все так же активен и в науке, и в образовании, и в спорте, и в искусстве. Мы стали сильнее, умнее и даже моложе. Объявляю следующие 300 лет открытыми", - сказал ректор СПбГУ, член организационного комитета по подготовке и проведению празднования 300-летия университета Николай Кропачев, выступая перед гостями стенда. Председатель городского комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов передал СПбГУ поздравление от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Он также напомнил, что в конце прошлого года губернатор объявил 2024 год в Санкт-Петербурге Годом Санкт-Петербургского государственного университета. "Я уверен, что под этим знаменем мы с честью пройдем весь этот год, потому что с нами - наши универсанты. Мы очень ценим достижения и потенциал нашего университета, который с уверенностью смотрит в будущее. А так как Санкт-Петербург - морской город, то СПбГУ можно сравнить с огромным лайнером. Желаю, чтобы этот замечательный лайнер продолжил прославлять и Санкт-Петербург, и Россию в целом", - сказал Максимов. Восьмого февраля в рамках празднования юбилея СПбГУ на стенде Петербурга проходили выступления музыкантов и театральных коллективов, а также лекции. Масштабные мероприятия под эгидой 300-летия Санкт-Петербургского государственного университета и Российской академии наук продлятся на стенде Северной столицы до 11 февраля в рамках тематической недели "Санкт-Петербург научный". Посетители смогут познакомиться с роботом-музыкантом, увидеть работу экзоскелета и макет токамака - передовой установки для исследования свойств термоядерной плазмы, а также принять участие в мастер-классах по таким направлениям, как ландшафтный дизайн или флористика, собрать самолет или ракету, научиться различать горные породы и оказывать первую медицинскую помощь. Санкт-Петербургский государственный университет - первый университет России - был основан 28 января (8 февраля) 1724 года, когда Петр I издал указ об учреждении Университета и Академии наук. В настоящее время СПбГУ – научно- образовательный центр мирового значения. В этом году Санкт-Петербургский университет отмечает свой 300-летний юбилей.

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выставка-форум "россия", санкт-петербург, санкт-петербургский государственный университет