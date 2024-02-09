На выставке-форуме "Россия" стартовало празднование 300-летия СПбГУ
Масштаб мероприятий на международной выставке-форуме "России" поражает.
Масштаб мероприятий на международной выставке-форуме "России" поражает.
Прошел концерт "Большой зимний детский День Рождения". Праздник отметил 101 ребенок.
Прошел концерт "Большой зимний детский День Рождения". Праздник отметил 101 ребенок.
Состоялась торжественная церемония открытия новой экспозиции "Аллеи славы".
Состоялась торжественная церемония открытия новой экспозиции "Аллеи славы".
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выступил на пленарной сессии "Главные достижения цифровой экономики России".
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выступил на пленарной сессии "Главные достижения цифровой экономики России".
Российский дизайнер Артемий Лебедев рассказал о роли нейросетей и о том, почему они никогда не заменят человека.
Российский дизайнер Артемий Лебедев рассказал о роли нейросетей и о том, почему они никогда не заменят человека.
На ВДНХ гости узнают о разных отраслях национальной экономики, в том числе промышленном производстве, сельском хозяйстве, науке, культуре и туризме.
На ВДНХ гости узнают о разных отраслях национальной экономики, в том числе промышленном производстве, сельском хозяйстве, науке, культуре и туризме.
Участники также подготовили различные активности.
Участники также подготовили различные активности.
На концерте "В ритме Цифры" выступила певица Клава Кока.
На концерте "В ритме Цифры" выступила певица Клава Кока.
Регионы ярко демонстрируют свои культурные традиции и обычаи.
Регионы ярко демонстрируют свои культурные традиции и обычаи.
Прошла пленарная сессия "Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства".
Прошла пленарная сессия "Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства".
Благодаря этому посетители могут сделать необычные фотографии.
Благодаря этому посетители могут сделать необычные фотографии.
Певица Маргарита Позоян поделилась с гостями творческим опытом.
Певица Маргарита Позоян поделилась с гостями творческим опытом.
Всего на выставке работает 131 экспозиция.
Для детей организовали творческие мастер-классы "Создаем Герб Семьи" и "Адаптивные игрушки".
Для детей организовали творческие мастер-классы "Создаем Герб Семьи" и "Адаптивные игрушки".
Прошла презентация Школьной лиги "Битвы роботов".
Прошла презентация Школьной лиги "Битвы роботов".
Масштаб мероприятий на международной выставке-форуме "России" поражает.
Прошел концерт "Большой зимний детский День Рождения". Праздник отметил 101 ребенок.
Состоялась торжественная церемония открытия новой экспозиции "Аллеи славы".
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выступил на пленарной сессии "Главные достижения цифровой экономики России".
Российский дизайнер Артемий Лебедев рассказал о роли нейросетей и о том, почему они никогда не заменят человека.
На ВДНХ гости узнают о разных отраслях национальной экономики, в том числе промышленном производстве, сельском хозяйстве, науке, культуре и туризме.
Участники также подготовили различные активности.
На концерте "В ритме Цифры" выступила певица Клава Кока.
Регионы ярко демонстрируют свои культурные традиции и обычаи.
Прошла пленарная сессия "Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства".
Благодаря этому посетители могут сделать необычные фотографии.
Певица Маргарита Позоян поделилась с гостями творческим опытом.
Всего на выставке работает 131 экспозиция.
Для детей организовали творческие мастер-классы "Создаем Герб Семьи" и "Адаптивные игрушки".
Прошла презентация Школьной лиги "Битвы роботов".
Выставка "Россия" представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый может познакомиться с ее историей, богатством и разнообразием.
Выставка "Россия" представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый может познакомиться с ее историей, богатством и разнообразием.
На ВДНХ прошел флешмоб, приуроченный к 81-летию со дня победы в Сталинградской битве.
На ВДНХ прошел флешмоб, приуроченный к 81-летию со дня победы в Сталинградской битве.
Организатором выступила Волгоградская область.
Организатором выступила Волгоградская область.
На катке состоялся мастер-класс от легендарного хоккеиста Вячеслава Фетисова.
На катке состоялся мастер-класс от легендарного хоккеиста Вячеслава Фетисова.
Для посетителей выступила рок-группа "Сурганова и Оркестр".
Для посетителей выступила рок-группа "Сурганова и Оркестр".
Прошел показ фильмов из программы I Международного фестиваля документального кино "RТ. Док: Время героев".
Прошел показ фильмов из программы I Международного фестиваля документального кино "RТ. Док: Время героев".
Состоялась презентация первого сборника рассказов о ветеранах спецоперации.
Состоялась презентация первого сборника рассказов о ветеранах спецоперации.
Для гостей организовали семейный интерактивный праздник "Здоровье — всему голова".
Для гостей организовали семейный интерактивный праздник "Здоровье — всему голова".
Каждый день проходит множество различных мероприятий, включая лекции и мастер-классы.
Каждый день проходит множество различных мероприятий, включая лекции и мастер-классы.
Чтобы выставка надолго осталась в памяти, на ВДНХ обустроили необычные локации для ярких снимков.
Чтобы выставка надолго осталась в памяти, на ВДНХ обустроили необычные локации для ярких снимков.
Прошла встреча с Дмитрием Ющенко. Он стал первым человеком в России, кто пробежал марафонскую дистанцию на протезе.
Прошла встреча с Дмитрием Ющенко. Он стал первым человеком в России, кто пробежал марафонскую дистанцию на протезе.
Посетители смогли пообщаться с певицей Дианой Гурцкой.
Посетители смогли пообщаться с певицей Дианой Гурцкой.
В День туризма состоялась пленарная сессия "Почувствуй Россию. Время путешествовать по стране".
В День туризма состоялась пленарная сессия "Почувствуй Россию. Время путешествовать по стране".
Участники обсудили достижения и перспективы развития отрасли.
Участники обсудили достижения и перспективы развития отрасли.
Посетителям рассказали об обрядах, обычаях и играх, в которых отражается духовная красота и сила народов России.
Посетителям рассказали об обрядах, обычаях и играх, в которых отражается духовная красота и сила народов России.
В День воинской славы организовали световое шоу.
В День воинской славы организовали световое шоу.
Прошел паблик-ток с путешественником и тревел-блогером Владом Повеликиным, который за 97 дней обошел пешком озеро Байкал.
Прошел паблик-ток с путешественником и тревел-блогером Владом Повеликиным, который за 97 дней обошел пешком озеро Байкал.
Выставку посетили уже более 6 миллионов человек.
Выставку посетили уже более 6 миллионов человек.
Выставка "Россия" представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый может познакомиться с ее историей, богатством и разнообразием.
На ВДНХ прошел флешмоб, приуроченный к 81-летию со дня победы в Сталинградской битве.
Организатором выступила Волгоградская область.
На катке состоялся мастер-класс от легендарного хоккеиста Вячеслава Фетисова.
Для посетителей выступила рок-группа "Сурганова и Оркестр".
Прошел показ фильмов из программы I Международного фестиваля документального кино "RТ. Док: Время героев".
Состоялась презентация первого сборника рассказов о ветеранах спецоперации.
Для гостей организовали семейный интерактивный праздник "Здоровье — всему голова".
Каждый день проходит множество различных мероприятий, включая лекции и мастер-классы.
Чтобы выставка надолго осталась в памяти, на ВДНХ обустроили необычные локации для ярких снимков.
Прошла встреча с Дмитрием Ющенко. Он стал первым человеком в России, кто пробежал марафонскую дистанцию на протезе.
Посетители смогли пообщаться с певицей Дианой Гурцкой.
В День туризма состоялась пленарная сессия "Почувствуй Россию. Время путешествовать по стране".
Участники обсудили достижения и перспективы развития отрасли.
Посетителям рассказали об обрядах, обычаях и играх, в которых отражается духовная красота и сила народов России.
В День воинской славы организовали световое шоу.
Прошел паблик-ток с путешественником и тревел-блогером Владом Повеликиным, который за 97 дней обошел пешком озеро Байкал.
Выставку посетили уже более 6 миллионов человек.