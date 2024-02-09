Рейтинг@Mail.ru
На выставке-форуме "Россия" стартовало празднование 300-летия СПбГУ - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
18:32 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/yubiley-1926486791.html
На выставке-форуме "Россия" стартовало празднование 300-летия СПбГУ
На выставке-форуме "Россия" стартовало празднование 300-летия СПбГУ - РИА Новости, 09.02.2024
На выставке-форуме "Россия" стартовало празднование 300-летия СПбГУ
Старт масштабному празднованию 300-летия со дня основания Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) дали на стенде Северной столицы на... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T18:32
2024-02-09T18:32
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
санкт-петербург
санкт-петербургский государственный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770337526_0:427:2882:2048_1920x0_80_0_0_21125b319caa8ebde5ff61b08c56ac3d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Старт масштабному празднованию 300-летия со дня основания Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) дали на стенде Северной столицы на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщает Конгрессно-выставочное бюро города. Восьмого февраля исполнилось 300 лет со дня основания Санкт-Петербургского государственного университета. В этот день на выставке-форуме "Россия" был торжественно дан старт масштабному празднованию юбилея старейшего высшего учебного заведения страны. "Это было мудрейшее решение Петра Великого - создать сразу же и академию, и университет, и гимназию. Это триединство - залог успеха наших выпускников, такое решение в те годы позволило продвинуть Россию вперед. Мы всегда говорим, чтобы школьники ориентировались на глубоко научные знания и учились у тех, кто обладает знаниями не вчерашними, но сегодняшними, смотрят в будущее и понимают его. И сегодня наш университет все так же активен и в науке, и в образовании, и в спорте, и в искусстве. Мы стали сильнее, умнее и даже моложе. Объявляю следующие 300 лет открытыми", - сказал ректор СПбГУ, член организационного комитета по подготовке и проведению празднования 300-летия университета Николай Кропачев, выступая перед гостями стенда. Председатель городского комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов передал СПбГУ поздравление от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Он также напомнил, что в конце прошлого года губернатор объявил 2024 год в Санкт-Петербурге Годом Санкт-Петербургского государственного университета. "Я уверен, что под этим знаменем мы с честью пройдем весь этот год, потому что с нами - наши универсанты. Мы очень ценим достижения и потенциал нашего университета, который с уверенностью смотрит в будущее. А так как Санкт-Петербург - морской город, то СПбГУ можно сравнить с огромным лайнером. Желаю, чтобы этот замечательный лайнер продолжил прославлять и Санкт-Петербург, и Россию в целом", - сказал Максимов. Восьмого февраля в рамках празднования юбилея СПбГУ на стенде Петербурга проходили выступления музыкантов и театральных коллективов, а также лекции. Масштабные мероприятия под эгидой 300-летия Санкт-Петербургского государственного университета и Российской академии наук продлятся на стенде Северной столицы до 11 февраля в рамках тематической недели "Санкт-Петербург научный". Посетители смогут познакомиться с роботом-музыкантом, увидеть работу экзоскелета и макет токамака - передовой установки для исследования свойств термоядерной плазмы, а также принять участие в мастер-классах по таким направлениям, как ландшафтный дизайн или флористика, собрать самолет или ракету, научиться различать горные породы и оказывать первую медицинскую помощь. Санкт-Петербургский государственный университет - первый университет России - был основан 28 января (8 февраля) 1724 года, когда Петр I издал указ об учреждении Университета и Академии наук. В настоящее время СПбГУ – научно- образовательный центр мирового значения. В этом году Санкт-Петербургский университет отмечает свой 300-летний юбилей.
https://ria.ru/20240209/superjet-1926424830.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770337526_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_df999ad378a1b7b78cae77be5322682f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
выставка-форум "россия", санкт-петербург, санкт-петербургский государственный университет
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет

На выставке-форуме "Россия" стартовало празднование 300-летия СПбГУ

© Depositphotos.com / konstsemЗдание Санкт-Петербургского государственного университета
Здание Санкт-Петербургского государственного университета - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Depositphotos.com / konstsem
Здание Санкт-Петербургского государственного университета. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Старт масштабному празднованию 300-летия со дня основания Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) дали на стенде Северной столицы на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщает Конгрессно-выставочное бюро города.
Восьмого февраля исполнилось 300 лет со дня основания Санкт-Петербургского государственного университета. В этот день на выставке-форуме "Россия" был торжественно дан старт масштабному празднованию юбилея старейшего высшего учебного заведения страны.
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Россия с фирменной ливреей с логотипом СПбГУ
Чернышенко объяснил размещение логотипа СПбГУ на Superjet
Вчера, 14:52
"Это было мудрейшее решение Петра Великого - создать сразу же и академию, и университет, и гимназию. Это триединство - залог успеха наших выпускников, такое решение в те годы позволило продвинуть Россию вперед. Мы всегда говорим, чтобы школьники ориентировались на глубоко научные знания и учились у тех, кто обладает знаниями не вчерашними, но сегодняшними, смотрят в будущее и понимают его. И сегодня наш университет все так же активен и в науке, и в образовании, и в спорте, и в искусстве. Мы стали сильнее, умнее и даже моложе. Объявляю следующие 300 лет открытыми", - сказал ректор СПбГУ, член организационного комитета по подготовке и проведению празднования 300-летия университета Николай Кропачев, выступая перед гостями стенда.
Председатель городского комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов передал СПбГУ поздравление от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Он также напомнил, что в конце прошлого года губернатор объявил 2024 год в Санкт-Петербурге Годом Санкт-Петербургского государственного университета.
Ключевые результаты и достижения страны: выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Масштаб мероприятий на международной выставке-форуме "России" поражает.

Руководитель Лаборатории Молодежной Робототехники Университета ИТМО Игорь Лосицкий и умный Робот Роботецкий

Масштаб мероприятий на международной выставке-форуме "России" поражает.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел концерт "Большой зимний детский День Рождения". Праздник отметил 101 ребенок.

Праздничный концерт Большой зимний детский День Рождения

Прошел концерт "Большой зимний детский День Рождения". Праздник отметил 101 ребенок.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась торжественная церемония открытия новой экспозиции "Аллеи славы".

Торжественная церемония открытия новой экспозиции Аллеи славы

Состоялась торжественная церемония открытия новой экспозиции "Аллеи славы".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выступил на пленарной сессии "Главные достижения цифровой экономики России".

Пленарная сессия Главные достижения цифровой экономики России

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выступил на пленарной сессии "Главные достижения цифровой экономики России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Российский дизайнер Артемий Лебедев рассказал о роли нейросетей и о том, почему они никогда не заменят человека.

Дизайнер Артемий Лебедев

Российский дизайнер Артемий Лебедев рассказал о роли нейросетей и о том, почему они никогда не заменят человека.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ гости узнают о разных отраслях национальной экономики, в том числе промышленном производстве, сельском хозяйстве, науке, культуре и туризме.

Международная выставка-форум Россия

На ВДНХ гости узнают о разных отраслях национальной экономики, в том числе промышленном производстве, сельском хозяйстве, науке, культуре и туризме.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники также подготовили различные активности.

Международная выставка-форум Россия

Участники также подготовили различные активности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На концерте "В ритме Цифры" выступила певица Клава Кока.

Певица Клава Кока на концерте В ритме Цифры

На концерте "В ритме Цифры" выступила певица Клава Кока.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Регионы ярко демонстрируют свои культурные традиции и обычаи.

Работа выставки Россия

Регионы ярко демонстрируют свои культурные традиции и обычаи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла пленарная сессия "Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства".

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пленарной сессии Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства

Прошла пленарная сессия "Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Каждый стенд на выставке уникален.

Международная выставка-форум Россия

Каждый стенд на выставке уникален.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Благодаря этому посетители могут сделать необычные фотографии.

Международная выставка-форум Россия

Благодаря этому посетители могут сделать необычные фотографии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Певица Маргарита Позоян поделилась с гостями творческим опытом.

Певица Маргарита Позоян на мастер-классе Уникальное звучание

Певица Маргарита Позоян поделилась с гостями творческим опытом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего на выставке работает 131 экспозиция.

Международная выставка-форум Россия

Всего на выставке работает 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для детей организовали творческие мастер-классы "Создаем Герб Семьи" и "Адаптивные игрушки".

Творческие мастер-классы для детей: Создаем Герб Семьи

Для детей организовали творческие мастер-классы "Создаем Герб Семьи" и "Адаптивные игрушки".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла презентация Школьной лиги "Битвы роботов".

Презентация Школьной лиги Битвы роботов

Прошла презентация Школьной лиги "Битвы роботов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетить выставку можно бесплатно.

Международная выставка-форум Россия

Посетить выставку можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 17

Масштаб мероприятий на международной выставке-форуме "России" поражает.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 17

Прошел концерт "Большой зимний детский День Рождения". Праздник отметил 101 ребенок.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 17

Состоялась торжественная церемония открытия новой экспозиции "Аллеи славы".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 17

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выступил на пленарной сессии "Главные достижения цифровой экономики России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 17

Российский дизайнер Артемий Лебедев рассказал о роли нейросетей и о том, почему они никогда не заменят человека.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 17

На ВДНХ гости узнают о разных отраслях национальной экономики, в том числе промышленном производстве, сельском хозяйстве, науке, культуре и туризме.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 17

Участники также подготовили различные активности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 17

На концерте "В ритме Цифры" выступила певица Клава Кока.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 17

Регионы ярко демонстрируют свои культурные традиции и обычаи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 17

Прошла пленарная сессия "Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 17

Каждый стенд на выставке уникален.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 17

Благодаря этому посетители могут сделать необычные фотографии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 17

Певица Маргарита Позоян поделилась с гостями творческим опытом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 17

Всего на выставке работает 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 17

Для детей организовали творческие мастер-классы "Создаем Герб Семьи" и "Адаптивные игрушки".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 17

Прошла презентация Школьной лиги "Битвы роботов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 17

Посетить выставку можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 17
"Я уверен, что под этим знаменем мы с честью пройдем весь этот год, потому что с нами - наши универсанты. Мы очень ценим достижения и потенциал нашего университета, который с уверенностью смотрит в будущее. А так как Санкт-Петербург - морской город, то СПбГУ можно сравнить с огромным лайнером. Желаю, чтобы этот замечательный лайнер продолжил прославлять и Санкт-Петербург, и Россию в целом", - сказал Максимов.
Восьмого февраля в рамках празднования юбилея СПбГУ на стенде Петербурга проходили выступления музыкантов и театральных коллективов, а также лекции.
Масштабные мероприятия под эгидой 300-летия Санкт-Петербургского государственного университета и Российской академии наук продлятся на стенде Северной столицы до 11 февраля в рамках тематической недели "Санкт-Петербург научный". Посетители смогут познакомиться с роботом-музыкантом, увидеть работу экзоскелета и макет токамака - передовой установки для исследования свойств термоядерной плазмы, а также принять участие в мастер-классах по таким направлениям, как ландшафтный дизайн или флористика, собрать самолет или ракету, научиться различать горные породы и оказывать первую медицинскую помощь.
Санкт-Петербургский государственный университет - первый университет России - был основан 28 января (8 февраля) 1724 года, когда Петр I издал указ об учреждении Университета и Академии наук. В настоящее время СПбГУ – научно- образовательный центр мирового значения. В этом году Санкт-Петербургский университет отмечает свой 300-летний юбилей.
"Время путешествовать по стране": международная выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый может познакомиться с ее историей, богатством и разнообразием.

Международная выставка-форум Россия

Выставка "Россия" представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый может познакомиться с ее историей, богатством и разнообразием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ прошел флешмоб, приуроченный к 81-летию со дня победы в Сталинградской битве.

Заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская

На ВДНХ прошел флешмоб, приуроченный к 81-летию со дня победы в Сталинградской битве.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Организатором выступила Волгоградская область.

Торжественное открытие Дня воинской славы России

Организатором выступила Волгоградская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На катке состоялся мастер-класс от легендарного хоккеиста Вячеслава Фетисова.

Мастер-класс от хоккеиста Вячеслава Фетисова, каток на ВДНХ

На катке состоялся мастер-класс от легендарного хоккеиста Вячеслава Фетисова.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для посетителей выступила рок-группа "Сурганова и Оркестр".

Концерт Сурганова и Оркестр

Для посетителей выступила рок-группа "Сурганова и Оркестр".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел показ фильмов из программы I Международного фестиваля документального кино "RТ. Док: Время героев".

Показ документальных фильмов из программы I Международного фестиваля документального кино RТ. Док: Время героев

Прошел показ фильмов из программы I Международного фестиваля документального кино "RТ. Док: Время героев".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась презентация первого сборника рассказов о ветеранах спецоперации.

Презентация первого сборника рассказов о ветеранах специальной военной операции

Состоялась презентация первого сборника рассказов о ветеранах спецоперации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для гостей организовали семейный интерактивный праздник "Здоровье — всему голова".

Семейный интерактивный праздник - концерт Здоровье - всему голова

Для гостей организовали семейный интерактивный праздник "Здоровье — всему голова".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Каждый день проходит множество различных мероприятий, включая лекции и мастер-классы.

Международная выставка-форум Россия

Каждый день проходит множество различных мероприятий, включая лекции и мастер-классы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Чтобы выставка надолго осталась в памяти, на ВДНХ обустроили необычные локации для ярких снимков.

Стенд Вологодской области на Международной выставке-форуме Россия

Чтобы выставка надолго осталась в памяти, на ВДНХ обустроили необычные локации для ярких снимков.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла встреча с Дмитрием Ющенко. Он стал первым человеком в России, кто пробежал марафонскую дистанцию на протезе.

Дмитрий Ющенко, ветеран боевых действий, спортсмен Паралимпийской сборной Москвы по велоспорту, первый человек в России, кто пробежал марафонскую дистанцию на протезе

Прошла встреча с Дмитрием Ющенко. Он стал первым человеком в России, кто пробежал марафонскую дистанцию на протезе.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители смогли пообщаться с певицей Дианой Гурцкой.

Встреча с амбассадором Санкт-Петербурга, певицей Дианой Гурцкой

Посетители смогли пообщаться с певицей Дианой Гурцкой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В День туризма состоялась пленарная сессия "Почувствуй Россию. Время путешествовать по стране".

Пленарная сессия Почувствуй Россию. Время путешествовать по стране

В День туризма состоялась пленарная сессия "Почувствуй Россию. Время путешествовать по стране".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники обсудили достижения и перспективы развития отрасли.

Международная выставка-форум Россия

Участники обсудили достижения и перспективы развития отрасли.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетителям рассказали об обрядах, обычаях и играх, в которых отражается духовная красота и сила народов России.

Семейный интерактивный праздник - концерт Здоровье - всему голова

Посетителям рассказали об обрядах, обычаях и играх, в которых отражается духовная красота и сила народов России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В День воинской славы организовали световое шоу.

Торжественное открытие Дня воинской славы России

В День воинской славы организовали световое шоу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел паблик-ток с путешественником и тревел-блогером Владом Повеликиным, который за 97 дней обошел пешком озеро Байкал.

Паблик-ток Вокруг Байкала

Прошел паблик-ток с путешественником и тревел-блогером Владом Повеликиным, который за 97 дней обошел пешком озеро Байкал.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставку посетили уже более 6 миллионов человек.

Международная выставка-форум Россия

Выставку посетили уже более 6 миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 18

Выставка "Россия" представляет собой полную экскурсию по стране, где каждый может познакомиться с ее историей, богатством и разнообразием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 18

На ВДНХ прошел флешмоб, приуроченный к 81-летию со дня победы в Сталинградской битве.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 18

Организатором выступила Волгоградская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 18

На катке состоялся мастер-класс от легендарного хоккеиста Вячеслава Фетисова.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 18

Для посетителей выступила рок-группа "Сурганова и Оркестр".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 18

Прошел показ фильмов из программы I Международного фестиваля документального кино "RТ. Док: Время героев".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 18

Состоялась презентация первого сборника рассказов о ветеранах спецоперации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 18

Для гостей организовали семейный интерактивный праздник "Здоровье — всему голова".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 18

Каждый день проходит множество различных мероприятий, включая лекции и мастер-классы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 18

Чтобы выставка надолго осталась в памяти, на ВДНХ обустроили необычные локации для ярких снимков.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 18

Прошла встреча с Дмитрием Ющенко. Он стал первым человеком в России, кто пробежал марафонскую дистанцию на протезе.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 18

Посетители смогли пообщаться с певицей Дианой Гурцкой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 18

В День туризма состоялась пленарная сессия "Почувствуй Россию. Время путешествовать по стране".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 18

Участники обсудили достижения и перспективы развития отрасли.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 18

Посетителям рассказали об обрядах, обычаях и играх, в которых отражается духовная красота и сила народов России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 18

В День воинской славы организовали световое шоу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 18

Прошел паблик-ток с путешественником и тревел-блогером Владом Повеликиным, который за 97 дней обошел пешком озеро Байкал.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 18

Выставку посетили уже более 6 миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 18
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"Санкт-ПетербургСанкт-Петербургский государственный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала