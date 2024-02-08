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Ключевые результаты и достижения страны: выставка-форум "Россия" - РИА Новости, 08.02.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
12:32 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/rossiya-1926110006.html
Ключевые результаты и достижения страны: выставка-форум "Россия"
Ключевые результаты и достижения страны: выставка-форум "Россия" - РИА Новости, 08.02.2024
Ключевые результаты и достижения страны: выставка-форум "Россия"
Международная-выставка форум "Россия" продолжает удивлять гостей. Яркие моменты — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T12:32
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выставка-форум "россия"
россия
дмитрий чернышенко
артемий лебедев
клава кока
вднх
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Международная-выставка форум "Россия" продолжает удивлять гостей. Яркие моменты — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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фото, фото, россия, дмитрий чернышенко, артемий лебедев, клава кока, вднх
Фото, Выставка-форум "Россия", Россия, Дмитрий Чернышенко, Артемий Лебедев, Клава Кока, ВДНХ

Ключевые результаты и достижения страны: выставка-форум "Россия"

Читать ria.ru в
Международная-выставка форум "Россия" продолжает удивлять гостей. Яркие моменты — в фотоленте Ria.ru.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Масштаб мероприятий на международной выставке-форуме "России" поражает.

Руководитель Лаборатории Молодежной Робототехники Университета ИТМО Игорь Лосицкий и умный Робот Роботецкий

Масштаб мероприятий на международной выставке-форуме "России" поражает.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Прошел концерт "Большой зимний детский День Рождения". Праздник отметил 101 ребенок.

Праздничный концерт Большой зимний детский День Рождения

Прошел концерт "Большой зимний детский День Рождения". Праздник отметил 101 ребенок.

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2 из 17
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Состоялась торжественная церемония открытия новой экспозиции "Аллеи славы".

Торжественная церемония открытия новой экспозиции Аллеи славы

Состоялась торжественная церемония открытия новой экспозиции "Аллеи славы".

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3 из 17
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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выступил на пленарной сессии "Главные достижения цифровой экономики России".

Пленарная сессия Главные достижения цифровой экономики России

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко выступил на пленарной сессии "Главные достижения цифровой экономики России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Российский дизайнер Артемий Лебедев рассказал о роли нейросетей и о том, почему они никогда не заменят человека.

Дизайнер Артемий Лебедев

Российский дизайнер Артемий Лебедев рассказал о роли нейросетей и о том, почему они никогда не заменят человека.

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На ВДНХ гости узнают о разных отраслях национальной экономики, в том числе промышленном производстве, сельском хозяйстве, науке, культуре и туризме.

Международная выставка-форум Россия

На ВДНХ гости узнают о разных отраслях национальной экономики, в том числе промышленном производстве, сельском хозяйстве, науке, культуре и туризме.

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Участники также подготовили различные активности.

Международная выставка-форум Россия

Участники также подготовили различные активности.

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На концерте "В ритме Цифры" выступила певица Клава Кока.

Певица Клава Кока на концерте В ритме Цифры

На концерте "В ритме Цифры" выступила певица Клава Кока.

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8 из 17
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Регионы ярко демонстрируют свои культурные традиции и обычаи.

Работа выставки Россия

Регионы ярко демонстрируют свои культурные традиции и обычаи.

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Прошла пленарная сессия "Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства".

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пленарной сессии Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства

Прошла пленарная сессия "Ключевые результаты и достижения социальной политики в интересах детства".

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10 из 17
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Каждый стенд на выставке уникален.

Международная выставка-форум Россия

Каждый стенд на выставке уникален.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 17
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Благодаря этому посетители могут сделать необычные фотографии.

Международная выставка-форум Россия

Благодаря этому посетители могут сделать необычные фотографии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 17
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Певица Маргарита Позоян поделилась с гостями творческим опытом.

Певица Маргарита Позоян на мастер-классе Уникальное звучание

Певица Маргарита Позоян поделилась с гостями творческим опытом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего на выставке работает 131 экспозиция.

Международная выставка-форум Россия

Всего на выставке работает 131 экспозиция.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 17
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Для детей организовали творческие мастер-классы "Создаем Герб Семьи" и "Адаптивные игрушки".

Творческие мастер-классы для детей: Создаем Герб Семьи

Для детей организовали творческие мастер-классы "Создаем Герб Семьи" и "Адаптивные игрушки".

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Прошла презентация Школьной лиги "Битвы роботов".

Презентация Школьной лиги Битвы роботов

Прошла презентация Школьной лиги "Битвы роботов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетить выставку можно бесплатно.

Международная выставка-форум Россия

Посетить выставку можно бесплатно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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